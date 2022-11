Po středeční povedeném vzdoru a nakonec těsně prohraném boji se Znojmem se Vyškovští vrátí do role favorita. „Po zápase nás prohra mrzela, ale na druhou stranu nás můžou takové zápasy jen posunout dopředu. Ukázalo nám to, že je jen krůček na tu jejich vyšší úroveň, je to motivace do další práce a k výkonům našeho týmu,“ podotkl zkušený vyškovský kapitán Tomáš Žižka.

II. liga - skupina východ

Hokej Vyškov –

HC Bobři Valašské Meziříčí

17. kolo, sobota 19. listopadu, 17.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

3. Vyškov 14 8 1 1 4 64:45 27

5. Val. Meziříčí 13 5 2 1 5 36:41 20

První utkání: Val. Meziříčí - Vyškov 2:6 (1:0, 1:4, 0:2), Durkáč, Křivohlávek - Komínek 2, Vašíček 2, Čejka, Weintritt.

Ví, že zápas tabulkově třetích proti pátým Bobrům, to už zřejmě bude trochu jiný příběh. „Na takové soupeře se nám nehraje moc dobře, zvlášť na našem užším hřišti, možná vytěžíme ještě z toho vysokého tempa předchozího zápasu. Je to jenom o nás, když k tomu přistoupíme minimálně tak, jak ke Znojmu, tak se nemáme čeho bát. Důležité bude dát co nejdřív nějakou tu branku,“ naznačil první postupný cíl směrem k tříbodovému zisku.

V taktické přípravě Vyškovských na hosty z Valašska se tak znovu objevuje i nutnost vyrovnat se s předpokladem, že soupeř se herně do ničeho ofenzivního bezhlavě tlačit nebude. „Věřím, že budou hrát ze zabezpečené obrany na rychlé protiútoky a jeden či dva vstřelené góly. Hrála to tady třeba Opava nebo Havířov, asi to bude jak přes kopírák,“ zavzpomínal na defenzivní myšlenky většiny posledních návštěvníků vyškovského zimního stadionu trenér Michal Konečný.

Ten čekal, jestli po zdravotních neduzích několika hráčů z předchozího duelu bude mít k dispozici plnou sílu kádru. „Minule nedohrál Sebera, Weintritt měl také potíže, věřím, že budou v pořádku. Ať tak či tak, jestli potvrdíme předchozí výkon, pak by neměl být v tomto případě výsledkový problém,“ zmínil.

Zápas sedmnáctého kola východní druholigové skupiny se bude hrát v sobotu od 17.00 hodin. Domácí tábor věří, že tak, jako minule to bude před zaplněnou tribunou vyškovských fanoušků.