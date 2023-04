K jihomoravskému finále se schyluje v hokejové druhé lize. Orli Znojmo vyhráli i třetí duel své semifinálové série, když v Chomutově před bezmála čtyřmi tisíci diváky zdolali tamější Piráty 5:3. Vyškov si vypracoval mečbol, když ve čtvrtečním večerním duelu přejel Letňany 5:1 a sérii může uzavřít ve čtvrtém utkání na svém ledě, které se odehraje v pátek od pěti hodin odpoledne.

Piráti v domácím třetím semifinále se Znojmem. | Foto: Tomáš Urban

Znojmo slaví nejrychlejší možný postup do finále, vyhrálo i svůj devátý zápas v letošním play-off. V bouřlivé atmosféře v Chomutově museli Orli otáčet vývoj utkání, když v poslední minutě druhé třetiny otočil na 3:2 pro Chomutov bývalý extraligový forvard Viktor Hübl. Hosté ale ve třetí části třemi brankami zvrátili utkání na svou stranu.

„Byl to skvělý hokej hoden play-off. Dnes to bylo o tom, kdo dokáže hrát celých šedesát minut. Oba týmy bojovaly, hráči skákali do střel, ale to je play-off. Nás to bolelo, soupeře to bolelo, ale teď můžeme být šťastní. My jsme věděli, že dokážeme dát gól, chtělo to jen v některých chvílích více trpělivosti. Chomutov potvrdil, že je skvělým týmem a ne nadarmo se dostal tak daleko. Ve všech zápasech této série se hrálo úplně na krev," uvedl jeden z koučů Znojma Tomáš Jakeš.

Zatímco postup Orlů se očekával, překvapivý je zatím vývoj série mezi Vyškovem a Letňany. Vyškov vede 2:1 na zápasy poté, co zvládl třetí duel na svém ledě. Jihomoravané vedli od první minuty, kdy se trefil Dominick Vašíček. V šesté minutě navýšil vedení Vyškova Tomáš Komínek. Letňany brzké dva inkasované góly zaskočily a Vyškov ve třetí části výhru pojistil třemi trefami.