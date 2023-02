„Máme tři zápasy do konce a pokud chceme skončit po základní části nejhůř třetí, je potřeba vyhrát. Ten, kdo bude čtvrtý, má docela reálnou možnost, že v semifinále může narazit na Znojmo, a to samozřejmě nikdo nechce,“ podotkl vyškovský trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– BK Havlíčkův Brod

42. kolo, úterý 28. února, 18.00 hodin, ZS Vyškov

Pořadí:

2. Kopřivnice 39 154:146 72

3. Vyškov 37 158:127 66

4. Havířov 37 135:114 62

5. Havl. Brod 38 157:154 61

Další zápas: Vyškov – Kopřivnice, sobota 4. 3. (15.00).

Na Havlíčkův Brod má Vyškov má pět bodů k dobru i lepší vzájemnou bilanci. V říjnu rozstřílel své hostitele 9:3, v listopadu doma to už byla těsná výhra 4:3. Poslední střet se datuje na konec ledna a v něm už poprvé po bitvě uspěli hráči z Vysočiny v poměru 6:5 po samostatných nájezdech. V čem může být další rozdíl před úvodním buly, je aktuální naladění obou mužstev. Hosté v posledním kole nestačili na přímého tabulkového konkurenta z Havířova, Vyškovští se naopak nemazlili při venkovních zápasech s Hodonínem ani Novým Jičínem a dohromady vstřelili 17 branek.

„To je samozřejmě super, ale to nemá smysl moc rozebírat. Někdy vám to tam padá a někdy zase míň. My jsme teď v tomhle na vlně, tak ať se tam držíme co nejdéle. Hlavní je hrát pořád stejně dobře, pohyb, důraz, bruslení,“ připomněl kouč.

Co se týká sestavy, domácí by měli být kompletní. „Všichni jsou v pořádku, měli bychom být v podstatě ve stejné sestavě jako minule v Novém Jičíně a věřím, že i se stejně dobrou střeleckou koncovkou,“ řekl Konečný. A zároveň připomněl, že sestava Havlíčkobrodských se bude dopředu těžko odhadovat. „Oni ji docela mění a vzhledem k tomu, že se hraje v úterý, tak asi využijí kluky z Jihlavy, Tecla, Valu, Křehlíka a další. Uvidíme asi až těsně před zápasem,“ upozornil Konečný.