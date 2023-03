S Kopřivnicí se doma čekalo drama, nelítostná bitva do poslední minuty o druhé místo tabulky a tedy i o lepší pozici do play-off. Jenže ve druhé třetině Vyškov předvedl málo vídaný brankostroj, šest přesných zásahů za devět minut a debakl byl na světě.

Všechny dosavadní vzájemné zápasy druholigové sezony zmíněných týmů vyhráli borci z Novojičínska a asi nikoho by před úvodním buly toho čtvrtého v pořadí nenapadlo, že tentokrát duel nabere opravdu úplně jiný směr.

„Hráli jsme jak z partesu, lehkost, chuť, bruslení, dominovali jsme. Navázali jsme na předchozí výkony, vše mělo základ hlavně v našem výborném pohybu,“ chválil po utkání trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC ISMM Kopřivnice 9:2

Třetiny:1:0, 6:1, 2:1. Branky (nahrávky: 6. Sebera (Komínek), 27. Mikulík (Sebera, Vašíček), 29. Janeček (Vašíček, Mikulík), 30. Štefka (Popelka), 31. Sebera (Tomajko, Studený), 33. Vašíček (Komínek, Studený), 36. Komínek (Vašíček, Hohl), 54. Komínek (Štefka, Hefka), 57. Dobiáš (Štefka, Popelka) – 23. Pindlel, 58. Velecký (Suchý, Pargáč). Rozhodčí: Grygera – Kleprlík, Čelechovský. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Oslabení: 2:0. Diváků: 207.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Sebera, Štefka, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Pořadí:

1. Znojmo 40 226:63 111

2. Vyškov 39 174:132 72

3. Kopřivnice 40 156:155 72

4. Havířov 39 142:125 64

5. Havlíčkův Brod 39 160:161 61

6. Valaš. Meziříčí 39 121:143 57

7. Opava 39 123:145 50

8. Nový Jičín 39 128:136 49

9. Hodonín 39 107:132 49

10. Žďár nad S. 39 109:188 34

11. Velké Meziříčí 40 92:158 29

Přesto první třetina žádné vysoké skóre nenaznačovala, domácí sice měli herní převahu, ale skóre se měnilo jen jednou. Na konci úvodní pětiminutovky předvedl nádhernou individuální akci Matěj Sebera, Komínek mu přihrál ve vlastním pásmu a pak už jen sledoval, jak si jeho spoluhráč pohrál s celou obranou a bekhendem zakončil. Po prvním návratu z kabin si obě strany nejprve vyměnily několik menších chyb a nabídek slibných šancí, které ale neměly gólové vyústění. Přesto hosté vyrovnali, ve vyškovském oslabení si křížnou nahrávku Pindela v předbrankovém prostoru nešťastně srazil do vlastní sítě Studený.

Ale pak už to domácí spustili, k čemuž pomohly vlastní přesilovky. Dokonalý uragán odšpuntoval v sedmadvacáté minutě Matěj Mikulík, když jeho střelu z vrcholu deštníkového rozestavení brankář Kubáň vůbec neviděl. Za dvě minuty v další početní převaze Vašíček tečoval střelu od modré a Michal Janeček dostal dáreček v podobě dorážky do odkryté hostující svatyně.

O minutu později protancoval z rohu hřiště mezi třemi strážci Jan Štefka a zvýšil na 4:1. Za chvíli v brejku dva na jednoho vymetl bližší šibenici Matěj Sebera a aby toho nebylo málo, za devadesát vteřin objel Komínek zleva kopřivnického beka, brankář čekal zakončení, ale přišla nahrávka na hranici brankoviště dojíždějícího Dominicka Vašíčka, a tak už to bylo o pět gólů.

A famózní sérii zakončil Tomáš Komínek, když tváří v tvář nově příchozímu Baldikovi sice nadvakrát, ale nezaváhal. Kdyby se v té chvíli objevil na ledě pomyslný kopřivnický ručník, nebyl by to žádný div.

„Dávali jsme krásné góly a soupeři v té době vůbec nestíhali. Bylo vidět, jak nás baví hokej a zapojili se do toho všechny čtyři útoky, to bylo něco,“ prohlásil kouč.

O vítězi samozřejmě nebylo pochybností a další úpravu skóre už přinesla jen poslední desetiminutovka normální hrací doby. Nejprve se do hlavní role pasoval podruhé v zápase díky proměněnému úniku Tomáš Komínek, blízko k dvojcifernému výsledku dostal svoje spoluhráče čtyři minuty před koncem Vojtěch Dobiáš, když využil chyby hostů v rozehrávce a také pohledné kombinace s parťáky z útoku. Poslední zásah do černého sice patřil Kopřivnici, když se z mezikruží trefil Velecký, ale jen upravil na konečných 9:2.

Povedený zápas celého týmu byl podpořen také jistotou vzadu, do vyškovské brány se po delší době vrátil Michal Kořének a to ve velkém stylu.

„Očekávali jsme tuhý boj, ale nám to tam dneska prostě padalo a byl z toho jasný zápas. Moc děkuji klukům, co dokázali zblokovat hlavně v první třetině, to bylo neuvěřitelné. Měli jsme snad jediný výpadek na začátku druhé třetiny, tam nám dvakrát ujeli, ale jinak to byl maximální výkon kluků a naprosto koncentrovaný i ve hře dozadu, to mělo na vývoj zápasu velký vliv,“ uvedl gólman.

Hosté do Vyškova přijeli potvrdit své zatím nejlepší umístění ve II. lize v novodobé historii klubu. Porážka jim to zkomplikovala, protože už hráli poslední kolo základní části, ale vzali ji vestoje.

„Gratuluji soupeři k výhře. My dnešek musíme hodit za hlavu a od pondělí se začneme soustředit na play-off,” stručně konstatoval trenér Ladislav Majkus .

Vyškov i Kopřivnici mají aktuální na druhé příčce východní skupiny stejný počet bodů, prvně jmenovaní sice mají horší vzájemnou bilanci, ale také ještě poslední, středeční zápas k dobru, a to v Opavě.