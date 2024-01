Zápas hodný dvou nejlepších celků východní skupiny druhé ligy sehráli hokejisté Vyškova na ledě suverénního lídra Havířova. Nejprve o gól prohrávali, pak vedli a v době, kdy už to vypadalo na domácí vítězství - za stavu 4:2 - se Vyškovští nadechli k velkému obratu, vynutili si vyrovnání a v prodloužení i bonusový bod za vítězství 5:4.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Od úvodních minut byl k vidění výborný hokej s řadou šancí na obou stranách. Přesto se do první přestávky šlo za stavu jen 1:0 pro domácí. Ani ve druhé části střelci svoji produktivitu moc nezlepšili, ale vyškovský tým měl přece jen trochu víc ze hry a zaslouženě to vyjádřil vyrovnávací brankou.

„My jsme s nimi hráli výborně už doma a tady jsme to dokázali zopakovat. Hlavně ve druhé třetině jsme domácí jasně přehrávali a byla to trochu smůla, že když jsme to ve třetí třetině otočili na dva jedna, tak jsme velice brzy dostali dva góly. Asi se do dalo uhrát ještě líp,“ naznačil trenér Vyškova Michal Konečný.

II. liga - východ:

AZ Havířov – Hokej Vyškov 4:5 po prodloužení

Třetiny: 1:0, 0:1, 3:3 – 0:1. Branky (nahrávky): 6. Bednář (Ševčík), 43. Pavlík (Apolenář, Havlík), 45. Ćmiel (Antoníček, Kunc), 50. Spratek (Pawliczek, Kunc) – 37. Hohl (Janeček), 42. Hohl (Vašíček), 56. Janeček (Tomajko), 58. D. Štefka (Janeček, Komínek), 62. Popelka (Hefka). Rozhodčí: Blaha – Jurčík, Voznička. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváků: 1307.

Havířov: Šimonů (Šindelka) – Kunc, Vosátko, Ščurek, Ševčík, Ficek, Michálek, Havlík – Kratochvil, Karafiát, Klimša – Bednář, Haas, Franek – Antoníček, Spratek, Pawliczek – Apolenář, Ćmiel, Pavlík. Trenér: Jiří Raszka.

Vyškov: Synek (52. Šarman) – Studený, Holemý, Mikulík, Hohl, Žižka, Hefka – Lekeš, D. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Sebera – Komínek, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 30 25 0 4 1 190:70 79

2. Vyškov 31 18 3 3 7 144:101 63

3. Opava 30 14 4 1 11 94:87 51

4. Hodonín 31 12 6 2 11 97:92 50

5. Nový Jičín 30 14 3 1 12 105:96 49

Ty dva góly samozřejmě nakoply domácí tým, který pak přidal i čtvrtý zásah. Vypadalo to na rozhodnuté utkání. Jenže Vyškov, to je dnes celek plný elánu, a nesložil zbraně. Za zlomový bod zápasu vyškovský kouč označil ubráněné dvojnásobné oslabení.

„Za stavu 4:2 jsme hráli skoro minutu ve třech a uhráli jsme to, což asi rozhodlo. Byla to hrozně přísná vyloučení a já si moc považuju, že jsme to nejen přežili, ale kluky to správně nažhavilo a vyhecovalo a smekám před nimi klobouk, jak to dokázali ještě otočit,“ radoval se a chválil Konečný.

Kontaktní gól na 3:4 dal necelých pět minut před koncem Michal Janeček a vyrovnání nabídli hostům domácí sami. Čase 57:18 usedl na trestnou lavici na dvě minuty za držení Jakub Michálek. Vyškovská střídačka si vzala oddechový čas, po něm odvolala brankáře a vyslala na led šestého hráče do pole. Už po patnácti vteřinách srovnal David Štefka. Na brankovišti se mu podařilo dotlačit třetí dorážku za záda domácího brankáře Šimonů.

Ani v prodloužení hosté na nic nečekali a evidentně se snažili rozhodnout zápas. Po minutě ještě zachránil domácí po střele Vlastimila Hefky výborným zákrokem Šimonů, ale v 62. minutě už byl na střelu Adama Popelky odraženou od horní tyče krátký.

„Hráči si zaslouží absolutorium. Měli jsme jenom pět beků a neúplné čtyři lajny, ale kluci zahráli fantasticky. Já kvituju i tu parádní hokejovou atmosféru, mám dojem, že hlásili skoro 1400 diváků. Myslím, že na druhou ligu to byl nadstandardní hokej. Určitě!“ zdůraznil spokojený vyškovský lodivod.

Jeho svěřenci jsou tak první partou, která této sezoně dokázala v Havířově vyhrát. Hosté bodovali po sedmé v řadě a snížili náskok AZ v čele tabulky na samozřejmě stále dostačujících šestnáct bodů. V příštím kole bude Vyškov doma hrát s Technikou Brno ve středu 24. ledna v 18.00 hodin. Následující domácí utkání s Novým Jičínem je ze 27. ledna přesunuto na středu 31. ledna od 18.00 hodin.