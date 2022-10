„Jeli jsme tam s respektem, ale zdravým. Takovým, abychom mohli hrát naplno a nesvazovalo nás to. Šlo o to, aby kluci hned na začátku pochopili, že hrát se dá s každým. Vyšlo to,“ pochvaloval si důslednou přípravu vyškovský trenér Michal Konečný.

Nervozita byla v úvodu vidět na obou stranách, ale hosté se jí včas zbavili a rozehráli dobrou partii založenou na kolektivním výkonu. Už po jedné z prvních akcí trefil Lukáš Blaha od modré čáry horní tyčku. Následně už hosté skórovali. Ve čtvrté minutě našel Tomáš Žižka zpoza brány Jakuba Čejku a ten z otočky otevřel vyškovský druholigový gólový účet.

II. liga

1. kolo:

AZ Havířov – Hokej Vyškov 2:4

Třetiny: 1:3, 0:0, 1:1. Branky (asistence): 8. Mrva (Kofroň, Zdeněk), 45. Kolarz (Čmiel) – 4. Čejka (Žižka), 12. Dobiáš (Hefka), 16. Sebera (Vašíček), 41. Blaha (Čuřík). Rozhodčí: Šico – Bartek, Klimek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Oslabení: 0:0. Diváci: 820.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Blaha, Mikulík, Riedl, Žižka – Vašíček, Sebera, Dobiáš, Čejka, Tomajko, Hefka, Čuřík, Janeček, Romančík, Kořenek, Komínek, Weintritt



2. kolo: Hokej Vyškov – HHK Velké Meziříčí, středa 28. září od 18.00 hodin. ZS Vyškov.

„Dostal jsem sklepnutý puk a říkal jsem si, že párkrát už jsem to takhle trefil. Vyšlo to, přineslo nám to trochu uklidnění,“ popsal autor branky.

Havířovští srovnali skóre díky úspěšné střele Jakuba Mrvi, ale vyškovský nováčkovský elán se jim zastavit nepodařilo. Druhou ránu do černého přidal Vojtěch Dobiáš, když se neunáhlil při dorážce z bezprostřední blízkosti brány a ještě do první pauzy zvýšil dobře ukrytou ranou za obráncem Matěj Sebera.

Na další gól se pak čekalo až do začátku poslední části hry, kdy svou sólo akci zakončil přesně pod víko Lukáš Blaha a zvýšil tak na 4:1.

„Měli jsme dost dalších šancí, ale neproměnili jsme. Říkal jsem si, jestli nás to nebude mrzet, zvlášť když tam domácím spadl takový dloubák přes hradbu těl,“ popsal kouč snížení havířovského Kolarze.

Skóre se už ale dál ani přes závěrečnou domácí power-play nezměnilo. Vyškov tak přehrál Havířov 4:2 a domů si odvezl první tři body do tabulky východní druholigové skupiny.

„Zápas se mi nehodnotí lehce, protože jsme v domácí premiéře nezískali body. Mrzí nás především první třetina, kde jsme prakticky z první šance inkasovali, což nás srazilo trochu dolů. Kluci se do toho pak dostali zpátky. Ve zbytku utkání jsme byli lepším týmem a bohužel jsme nevyužili šance, které jsme měli. Soupeř měl rychlý přechod do útoku, hrál dobře,“ mj. po utkání uznal zklamaný domácí lodivod Jiří Raszka.

Konečný viděl spíše vyrovnaný zápas.

„Myslím si, že nám na začátku pomohlo, že domácí byli nervóznější než my. Pak už to byl vyrovnaný hokej. Chci vyzdvihnout našeho gólmana, ale pochvalu zaslouží jeden hráč vedle druhého. Všichni přesně plnili, co jsme si před zápasem řekli. Na druhou stranu nesmíme první vítězství přeceňovat, musíme pracovat dál, čeká nás Velké Meziříčí,“ připomněl zkušený trenér středeční domácí duel.