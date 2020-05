Jaké byly vaše hokejové začátky?

Ve Vyškově jsem začínal u pana Pilouška, kde jsem byl od svých čtyř do zhruba jedenácti let. V Prostějově jsem hrál do dorosteneckého věku a poté jsem přestoupil do Olomouce, protože tam už se hrála nejvyšší mládežnická soutěž. Tam jsem byl až do juniorky, tedy do osmnácti let.

Teď máte první extraligovou smlouvu. V čem je jiná než předchozí?

Ano, tohle je moje první smlouva s extraligovým klubem. Oproti mým předešlým smlouvám tam příliš velké rozdíly nejsou. Chance liga je totiž také profesionální soutěž. Mám tu navíc prémie za vyhraná utkání a nebo různé finanční bonusy za kanadské bodování a další statistiky.

Berete ji jako naplnění svého klukovského hokejového snu?

Samozřejmě, jako dítě jsem si vždy přál hrát v NHL, ale extraliga byla také jedním z mých cílů. Takže jsem měl velkou radost, když jsem tuhle smlouvu mohl podepsat a chci si upevnit místo v extralize.

MATĚJ ZABLOUDIL



Narozen: 23. 12. 1998

Klub: Energie Karlovy Vary

Předchozí kluby: Vyškov, Olomouc, Prostějov, Hodonín, Kadaň

Post: útočník

Zápasy / góly v extralize: 3 / 0 Extraligový debut: Kladno – Karlovy Vary 8:2

Jaký máte pocit z prvních zápasů v extralize a jaký je hlavní rozdíl ve srovnání s první ligou?

Z toho prvního zápasu jsem byl velmi překvapený. Vyjížděl jsem z Vyškova v pět ráno na trénink do Kadaně, a když jsem přijel na místo, zavolal mi manažer z Varů pan Vaněk, že dnes nastoupím proti Kladnu. Kde mimo jiné proti mně hrál Jaromír Jágr! V extralize se určitě víc dbá na detaily, například po taktické stránce. Ale i celkově mi připadne, že v extralize jsou hráči rychlejší, techničtější, silnější nebo třeba zkušenější. Taky se hraje ve většině případů v pěknějších halách a chodí víc lidí.

V pondělí jste zahájili letní přípravu. Co jste dělali první den a jaký byl rozdíl od Hradce Králové, který vás zkoušel loni?

Celý první týden letní přípravy ve Varech je hlavně o zapracování všech svalů, abychom předešli zranění. Opět si zvyknout na více pohybu a větší fyzické zátěže. Zatím se trénink dělí na tři části. V té první se různě protahujeme a postupně zahříváme svaly. Ve druhé fázi už je trošičku kondice, začínáme běhat nebo různé překážkové dráhy. Naposledy jsme i běhali na schodech. V poslední části tréninku se věnujeme fyzické síle. Zatím se jedná jen o cvičení s vlastní váhou, kde jsou různé variace kliků, dřepů nebo spousty cviků na břišní svaly. Do Hradce jsem vždy jezdil na testování kondice, jinak jsem trénoval individuálně doma.

Mluvil s vámi osobně trenér Martin Pešout? Co od vás očekává?

S trenéry jsem ještě žádný vážnější rozhovor nevedl. Během sezony, co jsem se připojil k Energii, trenéři po mě chtěli abych nabral ještě nějakou svalovou hmotu a zlepšil fyzickou kondici.

Co byste k tomu přidal vy, co potřebujete zlepšit-dopilovat?

Je spousta věcí, na kterých musím pracovat. Za důležité považuji to, co mi říkali trenéři. Dále bych chtěl určitě zlepšit střelbu, loni jsem spoustu šancí spálil a chtěl bych dávat víc gólů. Musím si ještě víc věřit, tohle jsou asi ty podstatné věci.

V oficiálním aktuálním hráčském seznamu pro první trénink Energie bylo 21 útočníků. Jak hodnotíte svoji šanci vybojovat si v této konkurenci místo v kádru pro extraligu?

Samozřejmě mám velkou motivaci dostat se do základní sestavy. Každý bude mít tu šanci si ji vybojovat během přípravných zápasů v létě. Rozhodně chci letos odehrát co nejvíce utkání. S manažerem jsem mluvil o tom, že když se nedostanu do sestavy nebo v extralize zrovna nebude zápas, tak budu hrát další zápasy v Chance lize. Čím víc budu hrát, tím líp pro mě.

Jak bude letní příprava probíhat dál? Je v ní i něco, na co se můžete těšit?

Letní příprava potrvá osm týdnů. Zatím přesně nevím, co se vše bude dělat. Určitě se začne chodit do posilovny, kde budeme cvičit s činkami. Dále se bude hodně běhat, ať nabereme fyzickou kondici. Doufám, že se budou hrát i další kolektivní sporty, jako třeba fotbal nebo florbal. Vždy mě baví právě tyhle hry, ale třeba i posilovna.

Starší bratr Zdeněk s vámi v minulé sezoně hrál první ligu v Kadani. Jaké má šance následovat vás? Třeba do Varů…

Určitě šanci má, je to jen na něm, jak bude na sobě pracovat. V minulosti ho zbrdzilo pár operací kolene, ale teď už může na ledě bruslit na sto procent.