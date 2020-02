Měla podobný průběh jako většina předchozích. Březina nastoupila s minimálním počtem hráčů a dokud týmu stačily síly, držel vyrovnanou hru. Na začátku druhé třetiny dokonce Daniel Hroudný zakončil utěšenou kombinaci s Davidy Vlčkem a Sedláčkem a vsítil kontaktní gól na 2:1. Jenže pak už se prosadili jen domácí a ještě ve druhé třetině třemi góly prakticky rozhodli o výsledku.

Sokoli, kteří domácí zápasy opět odehráli na vyškovském zimním stadionu, tak zakončili ročník šňůrou deseti porážek a remízou v nedohraném utkání s Blanskem. Na vlastní kůži se přesvědčili, že druhá sezona bývá pro nováčka vyšší soutěže těžší, než ta po postupu. V celé soutěži slavili jen čtyři vítězství. To poslední a prodloužené (5:4 pp) v Rosicích uhráli již na začátku prosince loňského roku.

V té době nastoupil k týmu nový trenér Igor Apostolidis, který jej převzal po Radko Křivinkovi. Obrátit nepříznivý trend se mu ale nepodařilo. „Celé naše vystoupení bylo špatné. K mužstvu jsem přišel v době, kdy se mu nejen nedařilo, ale už se k zápasům scházelo v minimálním počtu hráčů. I do Kroměříže jsme osm základních museli doplnit z béčka, a to samozřejmě pro krajskou ligu nemůže stačit. Přístup hráčů, tedy některých, se bohužel nezměnil a dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Teď musíme všechno vyhodnotit a připravit novou sezonu tak, aby mělo smysl krajskou ligu ve Vyškově hrát. Chceme dost zásadní změnu, uvidíme, co a jak se nakonec podaří,“ naznačil nespokojenost i nové plány Apostolidis.

Krajská liga nyní bude pokračoval systémem play-off, do kterého postoupilo prvních osm mužstev.

HK Kroměříž - TJ Sokol Březina 6:2

Třetiny: 2:0, 3:1, 1:1. Branky: 6. Málek (Jergl, Šťastný), 20. Vaněk (Jergl), 25. Laciga (Vaněk, Osina), 27. Šťastný (Jergl), 34. Zavřel (Vaněk, Laciga), 41. Zavřel (Vaněk) - 24. Hroudný (Vlček, Sedláček) 45. Jarolím (Pokorný). b Goňa, Šiška - Jurčík, Poláček. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváků: 110.



Kroměříž: Strašák - Šťastný, Vávra, Jergl, Osina - Zavřel, Vaněk, Bouda - Gazda, Laciga, Málek - Jelínek, Knápek.



Březina: Jakubčík - Sedláček, Cívka, Pokorný, Štěrba - Hroudný, Jarolím, Václavík - Nevřela, Vlček, Boháček. Trenér: Igor Apostolidis.

Další výsledky:

HC Brumov-Bylnice – Uničov 8:5 (1:3, 3:0, 4:2), Blansko - Uherský Brod 5:4 pp (1:0, 3:3, 0:1 – 1:0), Rosice - Velká Bíteš 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), Boskovice - Uherské Hradiště 10:6 (2:0, 5:3, 3:3), SHKM Hodonín – Břeclav 4:2 (2:0, 1:2, 1:0), Uherský Ostroh - Velké Meziříčí 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Tabulka po základní části:

1. Velké Meziříčí 26 19 1 1 5 143:65 60

2. Boskovice 26 20 0 0 6 157:78 60

3. Uherský Ostroh 26 16 2 1 7 123:71 53

4. Uničov 26 12 3 4 7 117:110 46

5. SHKM Hodonín 26 14 1 1 10 110:103 45

6. Uherský Brod 26 13 2 1 10 123:120 44

7. Kroměříž 26 13 1 1 11 101:95 42

8. Břeclav 26 10 3 3 10 112:115 39

9. Velká Bíteš 26 11 0 3 12 90:99 36

10. Uherské Hradiště 26 10 2 0 14 105:127 34

11. Blansko 26 7 2 4 13 87:118 29

12. Rosice 26 6 1 3 16 92:130 23

13. Brumov-Bylnice 26 5 3 1 17 92:150 22

14. Březina 26 3 1 1 21 67:138 12

Předčasně ukončené utkání Sokol Březina – Dynamiters Blansko se nebude dohrávat. V tabulce je započítaný výsledek v době ukončení 2:2, každý tým získal bod.

Čtvrtfinálové dvojice: Velké Meziříčí - Břeclav, Boskovice - Kroměříž, Uherský Ostroh - Uherský Brod, Uničov – Hodonín.