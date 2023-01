„Rozhodně nemají mančaft na to, aby byli takhle dole. Hrají dobře, hlavně do obrany, v defenzivě jim to jde. Budeme mít co dělat a taky se musíme poučit z předchozích zápasů, které jsme s nimi hráli,“ uvedl trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – SHKM Hodonín

30. kolo, středa 18. ledna, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

2. Vyškov 26 14 1 3 8 104:84 47

8. Hodonín 26 7 5 3 11 75:80 34

Předchozí výsledky: Vyškov - Hodonín 3:6 (1:1, 1:2, 1:3), Hodonín - Vyškov 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Ve Vyškově to sice bude už 30. kolo, ale oba celky mají odehráno shodně šestadvacet zápasů, Hodonínští si připsali v normální hrací době „pouze“ sedm výher a Vyškovští „jen“ osm porážek. Jenže hned dvě jsou právě ze vzájemných duelů. Středeční hosté dokázali obě utkání vyhrát, v říjnu odjížděli z Vyškova s vítězstvím 6:3, doma pak v listopadu přetlačili Vyškov v poměru 3:2. Vyškov dvakrát porazili i v přípravných zápasech. Navíc aktuálně mají za sebou sérii tří vítězství, ale možná více vypovídající o jejich momentální formě je bilance posledních šesti zápasů - 5:1 a hlavně poslední vítězství nad tehdy druhou Kopřivnicí 8:2 .

„Asi už to náhoda nebude, možná nám prostě nesedí, i když přišlo mi, že každý zápas byl jiný. Přáteláky byly specifické, na ty se nemá smysl moc ohlížet. Uvidíme, s čím přijedou, budou si na nás pochopitelně věřit, ale my na ně taky, už je čas je porazit,“ vyhlásil útočník Tomáš Komínek.

Nejlepší vyškovský střelec má hodonínskou minulost a nezapomněl připomenout, že Hodonín má stejně jako jeho tým velmi dobré lednové výsledky.

„Vyhráli poslední tři zápasy, je to úplně jiný tým než loni nebo ještě na začátku sezony. Zase nás nečeká proti nim lehká práce, musíme se ale zaměřit hlavně na sebe, musíme znovu ukázat útočný nátlakový hokej a udělat vše proto, aby to tentokrát vyšlo,“ dodal.

Vyškov v posledních dnech zaměřil svoji pozornost na hru v defenzivě a celkově obrannou činnost.

„Musíme ji zlepšit, těch brejků, co míří na naši branku, je prostě moc. Na tréninku jsme o tom mluvili a něco si zkoušeli, uvidíme, jestli to pomůže. Je jasné, že kluci jsou pak vtáhnutí do zápasu a reagujeme v danou chvíli třeba i jinak, ale propadání hráčů a nedobruslování zpět musíme prostě zlepšit, to nám to teď celé kazí. Kdybychom prohrávali o gól či o dva, už by to bylo docela těžké, protože oni vážně dobře brání a na našem úzkém hřišti by to měli ještě jednodušší. Každopádně nemůžeme se vymlouvat na to, že nám někdo nevyhovuje, musíme to prostě zvládnout,“ uzavřel Konečný.