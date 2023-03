Po dvou výhrách se to zdálo být jasné. Hokejisté Vyškova ovšem ve třetím dějství osmifinále play-of II. ligy nepotvrdili roli favorita ani formu a podlehli doma Hodonínu 2:4. Místo ukončení série hrané na tři vítězná utkání tak musí v pátek znova cestovat na Slovácko.

Ve třetím osmifinálovém utkání II. ligy hokejisté Vyškova (červení) tentokrát na Hodonín nestačili a doma prohráli 2:4. | Foto: Marie Nezbedová

Přitom utkání zase dobře rozehráli. Už začátku čtvrté minuty ujel po levém křídle Dominick Vašíček a jeho střela švihem skončila přesně ve vzdálenější šibenici hodonínské branky. Jenže to bylo naposledy, kdy domácí vedli. Ještě v první třetině dvěma přesnými zásahy Aleše Dufka hosté otočili skóre a k překvapení vyprodaného stadionu taktickou hrou udržovali vedení do závěrečné sirény.

„Je to play-off, každý zápas jiný, nám paradoxně ublížil vstřelený gól z první kloudné akce, bohužel utvrdilo nás to v tom, že se nemůže vůbec nic stát,“ uvedl po zápase domácí trenér Michal Konečný.

II. liga - osmifinále, 3. zápas:

Hokej Vyškov

– SHKM Baník Hodonín 2:4

Třetiny: 1:2, 0:1, 1:1. Branky (nahrávky): 4. Vašíček (Studený), 41. Lekeš (Žižka) – 8. Dufek (Krejčí, Škápik), 10. Dufek (Matějka, Škápik), 26. Dufek (Škápik, Matějka), 59. Matějka (Dufek). Rozhodčí: Šutara, Kapitanov - Gančařík, Voznička. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 400.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Snášel, Vašíček, Janeček – Tomajko, Lekeš, Weintritt – Popelka, Kořenek, Komínek – Luža, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Hodonín: Šurý (Dolíška) – Miklík, Rauš, Polesný, Škápik, Šmach, Vyrůbalík, Němec, Kučera – Štědrý, Krejčiřík, Bartes – Bořuta, Matějka, Romančík – Peš, Sajdl, Krejčí – Dufek, Sedlák. Trenér: Aleš Bachánek.

Stav série: 2:1.

Další zápasy: Hodonín – Vyškov, pátek 17. 3. (18.00). Vyškov – Hodonín, případný 5. zápas, neděle 19. 3. (17.00).

Na Vašíčkův gól reagovali hosté už po čtyřech minutách. Při útoku tři na tři pálil zpravého bodu pro buly Krejčí a vyražený puk doťukl do odkryté brány Dufek. Mimochodem hodonínský hrdina utkání, protože stejný muž o dvě minuty později zajistil svému týmu vedení, když si Matějka povodil své strážce za vyškovskou bránou a přesně mu nahrál do ideální pozice.

Na další změnu skóre se čekalo do druhé třetiny, v přesilové hře dostal Dufek nabito na pravou stranu a umístěným pokusem zkompletoval hattrick.

„Chytili jsme sice začátek, ale nevyužili jsme svoje šance. Kdybychom dali na dva nula, asi by se to odvíjelo jinak. Takhle nám to tam nespadlo a soupeř nás potrestal a využil, co měl. Dostali nás tak trochu pod tlak,“ okomentoval rozhodující fakta zápasu vyškovský kapitán Tomáš Žižka.

Nadějně pro domácí začala třetí třetina, a to navzdory hře v oslabení. Po třiadvaceti vteřinách hry od návratu z kabin brejk dva na jednoho táhl David Lekeš, spolehl se na sebe a udělal dobře, vyhnal pavouky ze vzdálenějšího horního rohu hodonínské svatyně.

„To snížení přišlo rychle a vypadalo to, že to ještě otočíme, ale pak se hra neskutečně rozkouskovala, hosté dobře bránili a moji kluci chodili na trestnou lavici jak na běžícím pásu,“ láteřil kouč Vyškova.

Pozastavil se i nad některými diskutabilními výroky sudích.

„Myslím, že Hodonín musel být nadšený z některých jejich rozhodnutí, hráči pak byli i podráždění, ale na to se nedá jakkoli vymlouvat, jestli chceme uspět, musíme se dívat na sebe,“ dodal.

Podobně smýšlel i už zmíněný hokejový harcovník se zkušenostmi z NHL Žižka.

„Ano, jestli nám dala všechny góly jedna lajna, pak se na ně můžeme trochu podívat, ale hlavně je třeba se soustředit na svůj výkon. Takovou kvalitu nemají, abychom se zaměřovali na jednotlivce. Je to o nás a všichni to dobře víme. Když předvedeme venku náš maximální výkon, postoupíme,“ prohlásil už směrem ke čtvrtému utkání série zkušený bek.

Konečnou podobu výsledku pak dal necelé dvě minuty před koncem hostující Matějka, když objel bránu a využil toho, že se při přesunu gólman Kořének mírně střetl s obráncem Studeným a bekhendem zasunul za brankovou čáru.

Osmifinále play-off už má po středečním večeru dva postupující, k Leťnanům a Znojmu se mohli přidat i vyškovští hokejisté…