Ani podesáté v řadě neodešli druholigoví hokejisté Vyškova z ledu s prázdnou. Jenže jen jeden získaný bod doma s Opavou po porážce 3:4 po prodloužení a samostatných nájezdech je málo.

V polovině předehrávky 25. kola to totiž vypadalo na další jasnou záležitost. Svoji převahu v první třetině vyjádřili domácí v závěru brankami Jakuba Lehečky a v přesilovce Tomáše Žižky. Ve druhé třetině soupeře přimáčkli před jeho branku a gól prakticky po každé akci visel na vlásku. Jenže koncovka Vyškovanů byla tentokrát »slepá«. Takže místo třetího gólu, který by zřejmě utkání rozhodl, přišlo snížení na 2:1, když domácí obraně ujel ve vlastním oslabení Tomáš Káňa a v zakončení byl nekompromisní.

„Tam se to asi rozhodovalo. Na začátku druhé třetiny jsme měli spoustu šancí. Bohužel nedáme gól a naopak při naší přesilovce inkasujeme. Už je to jak přes kopírák. Bušíme do plných, kluci se snaží, bojují perou se, ale zase nic nedáme naopak dostaneme gól na 2:2,“ označil hlavní příčiny neúspěchu trenér Michal Konečný.

II. liga – východ:

Hokej Vyškov

– HC Slezan Opava 3:4

po samostatných nájezdech

Třetiny: 2:0, 0:1, 1:2 – 0:0, 0:1. Branky (nahrávky): 16. Lehečka (Komínek, Studený), 17. Žižka (Sebera, Studený), 51. D. Vašíček (D. Hohl, Sebera) – 31. Káňa (Rousek), 50. Vojtovič (Šindelář, Vašenka), 52. Šindelář (Beránek, Vašenka), rozh. náj. Rousek. Rozhodčí: Škach – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváků: 156.

Vyškov: Synek – Dluhoš, Macháň, Studený, Holemý, Mikulík, Hohl, Hefka, Žižka – Krejčiřík, Lehečka, Vašíček – Tomajko, Sebera, Komínek – D. Štefka, Lekeš, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Opava: Slíž – Šindelář, Backa, Ervasti, Lehotský, Jak. Ludvík, Thiel, Krupa – Brada, Káňa, Dobša – Štindl, Stuchlík, Rousek – Vašenka, Beránek, Vojtovič – Kotásek, Hendrych, Häring. Trenér: Pavel Zdráhal.

Čelo tabulky:

1. Havířov 22 18 0 3 1 140:50 57

2. Vyškov 23 13 1 3 6 96:77 44

3. Hodonín 22 9 5 1 7 66:56 38

4. Nový Jičín 21 10 2 1 8 77:67 35

5. Opava 22 9 4 0 9 68:70 35

Příští zápasy: Kopřivnice –

Vyškov, sobota 16. 12. (17.00). Vyškov – Žďár n. S., středa 20. 12. (18.00).

Ani ztracení dvougólového vedení ještě nemuselo nic znamenat. Už za minutu je Vyškovanům vrátil Dominick Vašíček. Na rozhodnutí tak měli domácí téměř deset minut. Bohužel už po minutě přišla hrubka v bránění a laciné druhé vyrovnaní, na které už odpověď nenašli. Dvakrát jim v tom zabránila tyčka. Určité šance ale měli i hosté, ale ani oni je nevyužili.

Rozhodnout tedy mělo prodloužení. V něm Konečný opět zkusil odvolat brankáře a nasadit čtvrtého hráče do pole. Dobře bránící hosté si s tím ale poradili a dokonce měli blíž ke vstřelení rozhodující branky. Davidu Dobšovi ale při doklepávání ze skrumáže do poloviny prázdné branky sjel puk z hokejky.

V samostatných nájezdech pak kralovali brankáři. Klasických pět »penalt« nestačilo. Až sedmé sérii vyzrál hostující Tomáš Rousek na Tobiáše Synka a Marek Slíž v opavské kleci pak vychytal Jana Dluhoše. Bonusový bod putoval do Opavy. A ta si jej velmi váží.

„Při nájezdech jsem nebyl vůbec nervózní. Byl jsem hlavně rád za bod a navíc jsem Markovi věřil, že všechno chytne. Vyškov po brance na 2:1 znejistěl a mohli jsme ještě ve druhé třetině vyrovnat, jenže jsme nedali šance. Nakonec jsme druhou branku vstřelili až ve třetí třetině a hráče jsem v tu chvíli nabádal, abychom hráli zodpovědně, že naše šance přijdou. S trochou štěstí jsme mohli i vyhrát za tři body. Každopádně, nemít v brance Marka Slíže, odjíždíme dnes s výpraskem a ne s dvěma body,“ připustil trenér Pavel Zdráhal.

Konečný to viděl podobně, ale sportovně uznal i kvalitu Slezanů.

„Klukům nemůžu upřít snahu, hráli jsme dobře, ale bez koncovky. Kdyby je moje neoblíbené slovo, ale tentokrát je musím použít. Tedy kdyby za stavu 2:0 padl třetí gól, bylo by to jasné. Těch sedm osm minut to byla jedna šance za druhou, třeba jen Komínek mimo jiných možností jel dvakrát sám na branku a pak skoro do prázdné to bohužel nedokázal zakončit. Takže jednoznačně ztráta dvou bodů, ale jak říkám, nemůžeme být nenapapaní. Bodík bereme, hra nebyla špatná. A musím říct, že Opava na nás na našem ledě umí zahrát. Za ty dva roky jsme ji tady v normálním čase neporazili. U nich je to velkém kluzišti vždycky o něčem jiném,“ upozornil kouč Vyškovanů.

Po předehrávce zvýšil v tabulce druhý Vyškov náskok před třetím Hodonínem na šest bodů. Opava si dvěma polepšila na pátou příčku. Do konce roku sehrají Konečného svěřenci ještě dva zápasy. V sobotu v Kopřivnici a s rokem se rozloučí následující střed u doma se Žďárem nad Sázavou.