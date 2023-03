Odvetu osmifinále II. ligy v Hodoníně hokejisté Vyškov zvládli. Před skoro třinácti sty diváky vyhráli 5:2. Sérii na tři vítězná utkání tak vedou 2:0 a ve středu mohou na domácím ledě potvrdit postup mezi osmičku nejlepších týmů obou skupin II. ligy.

Snímky jsou z prvního osmifinále ve Vyškově, které domácí vyhráli 5:3. | Foto: hokejvyskov.cz

Hostům se povedl začátek. V první desetiminutovce získali dvoubrankový náskok, který na rozdíl od vyškovského utkání neztratili a udržovali až do konce. Osmadvacet vteřin před sirénou pak při power-play Hodonína trefou do prázdné branky pečetil výhru Michal Janeček.

„Já jsem ve vítězství věřil. Bylo jasné, že nás čeká těžké utkání, že přijde plný barák, zápas bude mít pořádnou kulisu, že to domácí požene a bude to tak trochu jejich další hráč. My jsme ale předvedli skvělý výkon, všichni odevzdali maximum, a to slavilo úspěch,“ radoval se po utkání trenér Michal Konečný.

II. liga - osmifinále:

SHKM Baník Hodonín

– Hokej Vyškov 2:5

Třetiny: 0:2, 1:1, 1:2. Branky (nahrávky): 30. Romačík (Peš, Sajdl), 44. Matějka (Krejčí) – 3. Hefka (Dobiáš), 8. Studený, 39. Kořenek (Studený), 48. Lekeš (Tomajko), 60. Janeček. Rozhodčí: Škach, Maršálek – Viskot, Augusta. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:2. Oslabení: 0:1. Střely: 24:30. Diváků: 1294.

Hodonín: Šurý (Dolíška) – Polesný, Šmach, Škápik, Miklík, Kučera, Němec, Vyrůbalík – Krejčiřík, Peš, Romančík, Matějka, Dufek, Krejčí, Sajdl, Bořuta, Rauš, Bartes, Sedlák. Trenér: Aleš Bachánek.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Dobiáš, Kořenek, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Weintritt, Snášel, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Stav série: 0:2.

Třetí zápas: Vyškov – Hodonín, středa 15. 3. (18.00), ZS Vyškov.

Už ve třetí minutě najel v přesilovce zleva do útočného pásma Vlastimil Hefka, netlačil se přímo před bránu, objel ji a pak místo očekávané přihrávky překvapil všechny gólovou ranou. Na konci osmé minuty už byl náskok hostů dvojnásobný, vypadalo to, že Adam Studený bude kopírovat trasu prvního střelce zápasu, ale zasekl, nabruslil si více do osy hřiště a přesně zakončil. Rychlé vedení kvitoval i vyškovský kapitán Tomáš Žižka.

„Od začátku jsme do zápasu nastoupili dobře, zodpovědně zezadu a dostali jsme se do zaslouženého a důležitého vedení. Za stavu dva nula pak přišly naše nějaké malé výpadky, myslím, že jsme se nechali párkrát unést hrou, ale to jsou ty zkušenosti, které naši mladí hráči prostě teprve musí získat. Celkově jsme si to ale dokázali pohlídat,“ podotkl nejzkušenější hráč týmu.

Domácí se dokázali prosadit až přesně v polovině utkání, když hodonínskou přesilovku přetavil ve snížení dorážkou Michal Romančík, mimochodem hráč, který začínal sezonu právě ve vyškovském dresu. Hosté si ovšem vzali ještě před druhou sirénou bezpečný náskok zpět, Adam Studený našel také v početní převaze nezištnou a milimetrovou přihrávkou Matěje Kořenka mezi kruhy a ten rozvlnil síť.

Sled těchto událostí se opakoval i ve třetí části. Nejprve se v její čtvrté minutě domácí Jan Matějka dostal s notnou dávkou štěstí k odraženému puku, tváří v tvář vymíchal Šarmana a upravil na 2:3. Pak ale Vyškovští uzavřeli své hostitele v jejich obranném pásmu, rozpohybovali je, Matěj Tomajko nahazoval od modré a mezi kruhy tečoval David Lekeš.

Potřetí už se Hodonínští na dostřel nedostali, ačkoli to vydatně zkoušeli i v power-play. Michal Janeček při ní pohodlně upravil na konečných 2:5.

„Měli jsme potřebnou disciplínu, hráli jsme perfektně odzadu, navíc nás podržel Šarmi v brance, opravdu kolektivní výkon pair excellence. Máme mečbol a budeme to chtít doma dotáhnout,“ zdůraznil kouč Konečný.