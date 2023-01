„Je to taková zatěžkávací série, ze které chceme přivézt co nejvíc bodů. Hrajeme o čtverku, abychom play-off mohli začít doma, a ta situace v tabulce je velice vyrovnaná. Může rozhodovat každý bodík,“ upozorňuje trenér Vyškovanů Michal Konečný.

I proto se ve sváteční přestávce tým velmi intenzivně připravoval, přičemž Vyškované měli pauzu o něco delší, protože v posledním kole v loňském roce měli volný los. Trvala dvacet dnů.

II. liga - východ

SKLH Žďár n. S.

– Hokej Vyškov

26. kolo, středa 4. ledna, 18.00 hodin, ZS Jungmannova ul.

Tabulka:

4. Vyškov 22 11 1 3 7 88:72 38

10. Žďár n. S. 23 4 0 6 13 60:106 18

Předchozí vzájemné zápasy: Ždár n. S. – Vyškov 0:5 (0:1, 0:2, 0:2), Vyškov – Žďár n. S. 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).

„Kluci v přestávce dostali zabrat. Máme dost hráčů, kteří chodí do práce a mezi svátky měli většinou volno. Tak jsme měli takový malý mikrocyklus se dvoufázovými tréninky na ledě plus suchou přípravu. Myslím, že se to docela podařilo, takže doufám, že to prodáme v zápasech,“ naznačil Konečný.

Do Žďáru by Vyškov měl přijet v téměř kompletní sestavě, chybět asi bude jen Adam Studený, který jako vysokoškolák má nějaké studijní povinnosti. Obě dosavadní utkání Konečného svěřenci vyhráli, ale kouč upozorňuje, že tým nečeká lehký zápas.

„V tabulce jsou dole, ale podle hráčů, které mají, tam rozhodně nepatří. Navíc v poslední době udělali nějaké organizační věci, vyměnili trenéra a přivedli nějaké hráče. Takže uvidíme, s čím na nás vyrukují a jak se s tím vypořádáme,“ jen naznačil vyškovský lodivod.

Trenérská změna v klubu na Vysočině přišla po porážce v Hodoníně 2:5. Martina Sobotku nahradilo duo Milan Řehoř - Vojtěch Šír, přičemž klub oznámil, že je to dočasné řešení a nového lodivoda na plný úvazek vedení klubu hledá. Oba ve Žďáru dříve působili jako hráči a po konci aktivních kariér přešli do trenérských rolí u mládeže. Dočasný debut na lavičce dospělých jim příliš nevyšel. V minulém kole Žďár doma podlehl Opavě 2:3 po prodloužení