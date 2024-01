Už to vypadá na šestigólovou normu. Po Havlíčkově Brodu (6:2) a Valašském Meziříčí (6:1) schytal od hokejistů Vyškova šestku i Baník Hodonín. Ve 30. kole II. ligy na vyškovském zimním stadionu domácí vyhráli jihomoravské derby 6:2.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Cesta za poměrně hladkým vítězstvím ale tentokrát byla jiná. Na Vysočině svěřenci trenéra Michala Konečného rozhodli zápas už v prvních dvaceti minutách (5:0) a utkání s valašskými bobry měli pod kontrolou od začátku (po první třetině 2:0). S Hodonínem museli otáčet nepříznivý stav 0:2. Ve 14. minutě po přihrávce zpoza branky blízka prostřelil domácího gólmana Tobiáše Synka Matěj Mach a nepříjemným gólem do šatny třináct vteřin před sirénou skóroval ranou bez přípravy přesně ke vzdálenější tyči Matěj Novák.

II. liga-východ:

Hokej Vyškov – SHKM Baník Hodonín 6:2

Třetiny: 0:2, 4:0, 2:0. Branky (nahrávky): 23. Hefka (Holemý, Sebera), 25. D. Štefka (Kořenek, J. Štefka), 32. Komínek (D. Štefka), 40. Studený (Komínek, J. Štefka), 48. Lekeš (Tomajko, Janeček), 50. Tomajko – 14. Mach (Novák, Sajdl), 20. Novák (Mach). Rozhodčí: Kapitanov – Konvička, Klimek. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Diváků: 125.

Vyškov: Synek (Šarman) – Studený, Holemý, Mikulík, Ulbricht, Žižka, Hefka – Lekeš, D. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Sebera – Komínek, J. Štefka, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 29 25 0 3 1 186:65 78

2. Vyškov 30 18 2 3 7 139:97 61

3. Nový Jičín 29 14 3 1 11 104:90 49

4. Hodonín 30 12 6 1 11 93:87 49

5. Opava 29 13 4 1 11 91:87 48

Příští kolo: Havířov – Vyškov, sobota 20. 1. (15.00).

„V první třetině jsme hráli přesně to, co jsme chtěli hrát. Měli jsme soupeře dobře pokryté a povedlo se nám dát i góly. V podobné hře jsme chtěli pokračovat i v dalším průběhu, ale to se nám bohužel vůbec nepodařilo. Po přestávce se nám to zhroutilo, soupeř nás dohrával a nám se nedařilo dostávat puky do středního pásma, čímž jsme sami sebe dostávali pod velký tlak,“ přiznal po zápase asistent trenéra Bachánka Tom Polák.

Ani domácí nehráli v první části špatně. Opět měli dost gólových šancí, jenže dopláceli na nepřesnou koncovku, anebo na pozorného gólmana Dominika Pitáka.

K obratu zavelel už v první minutě v druhé třetiny David Štefka, jeho nenápadná střela bez přípravy nadělala Pitákovi větší potíže. O minutu a půl později už byl Vlastimil Hefka úspěšnější, když zblízka tečoval mezi Pitákovy betony přihrávku Jana Holemého. Ve druhé třetině pak domácí baníkovce úplně rozebrali a přidali další tři góly. Druhý dal opět David Štefka dorážkou u pravé tyče, když k němu Piták vyrazil Kořénkovu střelu z opačné strany. Skóre otočil David Komínek blafákem po sólu z vlastní poloviny a dílo dokonal Adam Studený dorážkou zblízka po pěkné kombinaci s Komínkem a Janem Štefkou.

„Nezačali jsme vůbec špatně, ale neproměnili jsme šance. Soupeř pak dvakrát potrestal náš trochu laxní přístup k defenzivě a asi zaslouženě vedl. O přestávce jsme si řekli, že to takhle hrát nemůžeme a myslím si, že od druhé třetiny jsme hráli velice dobře, trpělivě a po zásluze jsme to otočili na naši stranu. V novém roce nám to šlape, narostlo nám sebevědomí. Mezi svátky jsme dobře potrénovali a je to na ledě vidět. Kluci bruslí, jsou v pohybu a já mám hlavně velkou radost z toho, že máme čtyři naprosto vyrovnané pětky a každá z nich může rozhodnout zápasy,“ komentoval výsledek spokojený kouč Konečný.

Jeho v pohodě hrající tým pak ve třetí třetině kontroloval vývoj zápasu a David Lekeš s Matějem Tomajkem pečetili zasloužené vítězství. Vyškované tak pokračují ve druhé šňůře zápasů, ve kterých vždy bodovali. Ta první ze závěru loňského roku čítala deset utkání. Aktuálně mají za sebou šest vítězství, z nichž je pět tříbodových!