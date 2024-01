Letos už ve druhé lize odehráli tři kola, ale domácím fanouškům se hokejisté Vyškova představili poprvé. Jako druhý tým tabulky proti předposlednímu tuto někdy záludnou roli tak velikého favorita zvládli. Bobry z Valašského Meziříčí porazili jasně 6:1.

Ilustracni. | Foto: hokejvyskov.cz

Kromě tabulkového postavení hrály do vyškovských karet i letošní výsledky. Zatímco Vyškov z ledů soupeřů přivezl osm z devíti možných bodů, Valaši si na konto připsali jediný a nad samým »propadlem« je stále drží jen lepší skóre než má jejich jmenovec z Vysočiny Velké Meziříčí. Někdy se ale takové zápasy nehrají dobře.

„Měl jsem z toho samozřejmě i obavy, protože oni přijeli v plné sestavě, rozhodně nejsou slabí a hrají jako o život. Když to řeknu s nadsázkou, my jsme z toho zápasu neměli co získat, mohli jsme jen ztratit, všichni počítali že vyhrajeme,“ přiznal po zápase domácí trenér Michal Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – HC Bobři Valašské Meziříčí 6:1

Třetiny: 2:0, 1:1, 3:0. Branky (nahrávky): 8. J. Štefka, 17. Hefka, 28. Žižka (Lehečka, Studený), 42. D. Štefka (Holemý, D. Vašíček), 50. Popelka (Lekeš, Mikulík), 58. Hefka (Mikulík, Hefka) – 32. Pokorný (Sviták). Rozhodčí: Gebauer – Tvrdý, Voznička. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváků: 186. Střely na branku: 36:15.

Vyškov: Synek (Šarman) – Studený, Dluhoš, Mikulík, Holemý, Žižka, Hefka – Lekeš, J. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Sebera – Komínek, D. Štefka, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Valašské Meziříčí: Slovák (Ševců) – Liss, Holiš, Kočí, Foltýn, Baroš, Velikovský, Sviták – Finsterle, Vávra, Pokorný – Stodůlka, Vavřík, Kuchařík – Melenovský, Martiník, Vaňo – Gola, Romančík, Kozubík. Trenér: Lukáš Plšek.

Příští kolo: Vyškov – Hodonín, středa 17. 1. (18.00), ZS Vyškov.

Věděl, co říká, ve sportu není předem samozřejmě nic jasné, a také na vyškovském zimáku to dlouho bylo otevřené utkání. Víceméně však jen co se týká čísel na ukazateli skóre, kde po dvou třetinách svítilo pro hosty hratelné 3:1. Na ledě to ale vypadalo jinak. Dění jasně režíroval domácí tým a hosty v zápase v podstatě držel hlavně výborný výkon jejich brankáře Jiřího Slováka.

Konečný měl opět k dispozici kmenovou dvojici mladých gólmanů. Do branky se tentokrát postavil Tobiáš Synek, kterému kryl záda Dominik Šarman. Moc práce v brance nebylo. Ovšem tlak domácích vyvrcholil až v osmé minutě, kdy to vzal na sebe Jan Štefka. Puk sebral bobrům ještě na vlastní polovině a střelou před pravým kruhem přes obránce propálil Slováka. Na uklidňující druhý gól se pak čekalo skoro deset minut. Padl po nádherné individuální akci, na kterou Vlastimil Hefka vyrazil dokonce zpoza vlastní branky. Slalomem středem hřiště se prokličkoval až před Slováka a blafák zakončil přesným bekhendem.

Druhá třetina obrázek hry nezměnila a opět v osmé minutě navýšil skóre na 3:0 Tomáš Žižka, který se trefil po najetí do mezikruží. Začalo být jasné, že překvapení se konat nebude a nic na tom nezměnila ani »čestná« trefa Dominika Pokorného ve 32. minutě.

„Musím kluky pochválit, my jsme od začátku hráli velice dobře a soustředěně. Potěšilo mě, že jim to vydrželo až do konce a že jsme tu třetí třetinu vyhráli 3:0. Nic jsme nepodcenili, všechny lajny hráli disciplinovaně. Možná jsme mohli dát víc gólů, ale je to trochu obehraná písnička. Těch šancí jsme si vypracovali hodně. Dnes nám naštěstí ty góly nechyběly. Teď nás čekají dva těžké zápasy, které budou úplně o něčem jiném. Doma s Hodonínem a v Havířově,“ upozornil vyškovský lodivod.