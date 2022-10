Hlouběji pod psychickou dekou se mohli před úvodním buly cítit domácí. Prožili snový začátek sezony v podobě čtyř výher, ale pak jim Znojmo uštědřilo dvouciferný debakl a od té doby tápali. Vyškovští měli také důvod k zamyšlení, a to hlavně po posledním utkání na svém zimním stadionu, kdy překvapivě nestačili na Hodonín. „Samozřejmě jsme se s kluky bavili o minulém zápasu, kde jsme to tak nějak odklouzali a nestálo to za nic. Čekal nás duel druhého s třetím, tušili jsme, že budou rozhodovat detaily,“ uvedl trenér Michal Konečný.

II. liga - východ, 9. kolo:

HC ISMM Kopřivnice

– Hokej Vyškov 5:3

Třetiny: 1:1, 1:1, 3:1. Branky (asistence): 19. Mach (Pindel), 26. Ficek (Pargáč, Mach), 46. Kleniar (Mach, Petrek), 49. Suchý (Velecký, Ficek), 55. Velecký (Suchý, Pindel) – 14. Vašíček (Sebera, Janeček), 33. Janeček (Vašíček), 57. Komínek (Riedl). Vyloučení: 8:7. Využití: 2:2. Diváci: 788.

Vyškov: Micka (Šarman) – Žižka, Hohl, Blaha, Hefka, Vosátko, Mikulík, Studený, Riedl – Čuřík, Romančík, Komínek, Čejka, Sebera, Tomajko, Janeček, Vašíček, Dobiáš, Weintritt, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Úkol tedy zněl jasně. Znovu se nastartovat. Jenže zvednout si náladu i sebevědomí se nakonec podařilo domácím, i když herní a střelecká převaha hostů zvlášť v první polovině utkání byla drtivá. „Musím říct, že tentokrát jsme do toho šli tak, jak jsme měli. Hráli jsme výborně, domácí jsme naprosto přestříleli, jenže my jsme góly nedávali a jim tam padalo kde co,“ smutnil kouč.

Na šance se nehraje a co se týče gólů, dvě třetiny byly vyrovnané. Mimochodem celý zápas provázela řada vyloučení, nakonec jich bylo celkově patnáct a přicházely i využité přesilovky. V první třetině tak padly oba úspěchy, po jednom na každé straně. Nejprve se ve čtrnácté minutě trefil vyškovský Vašíček, necelé dvě minuty před sirénou srovnal krok Mach. V podobném duchu se odvíjela i druhá třetina s tím, že tentokrát šli do vedení domácí zásluhou Ficka. Vyškovští znovu vyrovnali, v další přesilovce se trefil Janeček.

O osudu zápasu rozhodla poslední část hry. Nejen slušná divácká kulisa domácím pomohla k rozhodujícímu náskoku. Kleniar se Suchým dali Kopřivnici dvoubrankový náskok, který pět minut před koncem zvýraznil z další početní převahy Velecký. Poslední slovo měl Komínek, ale ten už jen upravil z pohledu Vyškova na konečných 3:5. „Dostali jsem divný třetí gól, čtvrtý od modré a konec. Kluci už začali být trochu nervózní, odskakovali jim puky. Máme mladý mančaft, není to jednoduché na tohle reagovat a ještě s tím něco dál pod časovým tlakem udělat,“ zmínil Konečný.

O hrdinovi zápasu měl jasno, označil jím kopřivnického gólmana Kubáně. „Andrease dobře znám, měl jsem ho kdysi v týmu, dnes je neskutečně podržel. Věděl jsem, že je dobrý, ale co pochytal, to stálo za to. Nedá se nic dělat, naši kluci dřeli, bojovali, poděkoval jsme jim za výkon. Byl to odmakaný zápas, bohužel bez bodu, jedeme dál,“ uzavřel.