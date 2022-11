„Je to velká výzva, každý zápas začíná nula nula, my nemáme co ztratit a tenhle zápas je pro kluky i pro mě velká motivace,“ prohlásil trenér Michal Konečný.

Jeho svěřenci měli v sobotu volný los, takže na odpočinek a tréninkové ladění herních prvků měli celý týden. V něm také přišli dva noví hráči. Ve vyškovském dresu se zřejmě objeví Adam Popelka, který přichází z Hodonína, ovšem většinu mládežnických let odehrál v brněnské Kometě. Druhým je mladičký talent Erik Pospíšil, hráč Techniky Brno.

II. liga - skupina východ

Hokej Vyškov

– HC Orli Znojmo

16. kolo, středa 16. listopadu, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

1. Znojmo 14 14 0 0 0 90:16 42

3. Vyškov 13 8 1 1 3 61:40 27

První vzájemné utkání: Znojmo – Vyškov 7:0 (1:0, 3:0, 3:0), 8. a 28. Havlát, 26. O. Svoboda, 32. Mareš, 41. a 60. Hruška, 55. Sklenář.

„Adama jsme měli v hledáčku už dlouho a jsme rádi, že se k nám přidá, Erik je tu řekněme na zkoušku, ale víme, že má velký potenciál. Oba útočníci už s námi absolvovali trénink a oba do tohoto zápasu nasadíme,“ slíbil vyškovský lodivod.

Bude to pro ně doslova křest ohněm. Vypadá to tak, že Znojmo si hraje více méně svoji vlastní soutěž a nepřipouští komplikace. Stejně tak tomu bylo i při prvním vzájemném utkání, kde se hosté snažili držet herní i výsledkový krok, ale zlom nastal při čtyřminutovém oslabení ve druhé třetině, s nímž souvisely dva znojemské góly. Pak už se vývoj zvrhl v konečných 7:0.

Právě vyvarování se zbytečných faulů a následné hry v oslabení označují Vyškovští za nutnou podmínku pro rovnocenný souboj s favoritem.

„To je v tomto případě naprostý základ, nemůžeme hrát často ve čtyřech, dojeli jsme na to u nich. Nebát se osobních soubojů, to ano, ale nefaulovat. Věřím, že přijde plný stadion a diváci nám pomůžou, mají se na co těšit,“ zdůraznil kouč.

Dobře ví, že skalp suveréna východní skupiny by byl velký úspěch stejně jako jakákoli první znojemská bodová ztráta.

„Mají kvalitně poskládaný mančaft, výborné gólmany, jsou to profesionálové, kteří mimo hokej nepracují a mohou trénovat celý den. Tenhle mančaft je o třídu jinde co se týče obou druholigových skupin,“ zmínil. Ale žádnou poraženeckou náladu ve vyškovské kabině nečekejte. „Musí se toho sejít hodně, ale když předvedeme výkon na hranici možností se vším všudy, může to být velmi dobrý zápas se super výsledkem,“ dodal.

Podobně to vidí i hráči. Mají odhodlání užít si utkání proti takovému sokovi, jít do něj bez většího stresu, ale naplno.

„Samozřejmě to bude velice těžké, je to ten soupeř, kterého nemůžete pravidelně porážet, ale můžete ho porazit. Navíc máme určitě větší šanci než u nich, u nás jim to na menším hřišti můžeme znepříjemnit bruslením a agresivitou. Jsou zvyklí hrát na puku, útočit a dávat góly, budou hrát otevřeně, a to nám může sedět,“ řekl Tomáš Komínek, který hrál ve Znojmě první ligu mužů ještě jako junior.

Kdo se podle všeho nudit nebude, je vyškovský gólman. „Těším se na to, nikdo je ještě neporazil a my bychom to chtěli prolomit. Musíme hrát náš hokej a zaměřit se na disciplínu. Půjdeme do toho s pokorou, prostě podáme co nejlepší možný výkon a výsledek se věřím dostaví,“ uvedla očekávaná brankářská jednička Vyškova pro tento duel Michal Kořének.