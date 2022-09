„Přivezli jsme si tři body a máme z toho radost, ale přineslo nám to hlavně chuť do tréninku a do další práce, to potřebujeme. A samozřejmě vítězství z Havířova doma potvrdit,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Velké Meziříčí není pro jeho tým žádná velká neznámá. V přípravě s ním Vyškov sehrál dvě vítězná utkání. Na Vysočině vyhrál 5:2, odvetu doma 6:2.

II. liga

2. kolo:

Hokej Vyškov

– HHK Velké Meziříčí

Středa 28. září, 18.00 hodin, zimní stadion Vyškov.

Přípravné zápasy:

Velké Meziříčí – Vyškov 2:5, branky: Janeček 2, Studený, Vašíček, Kořenek. Vyškov – Velké Meziříčí 6:2, Sebera 4, Tomajko, Komínek.

„Zvlášť u nich jsme zkoušeli nové hráče, ale to oni asi také. Hlavně je nesmíme podcenit, nesmíme dělat věci na půl. Ty dvě přípravné výhry nic neznamenají. Oni tam mají hodně zkušené hráče, ať už je to Malec, Juráň nebo Sedláček. Zatím jsme na nic mimořádného nedosáhli, zařídili jsme jen jedno překvapení, ale ono to doma proti Meziříčí nebude nic jednoduchého. Musíme hrát poctivě, tlačit se víc dopředu než minule, ale zase to vzadu moc neotevírat,“ upozornil vyškovský lodivod.

Na domácí výhře 6:2 se čtyřmi góly podílel Matěj Sebera. Také on upozorňuje, že o body bude soupeř asi hrát jinak.

„Ty přátelské zápasy ukázaly, že to mají celé založené na fyzické hře, a to může být nepříjemné. Navíc teď už to bude trochu jiné než v prvním zápase v Havířově, tam jsme mohli být uvolněnější. Každopádně věřím, že to budeme mít hlavě správně nastaveno a zvládneme to,“ sdělil Sebera.

V loňském roce bylo Velké Meziříčí po základní části II. ligy předposlední. Do nové sezony vstoupili středeční vyškovští hosté nevydařeným utkáním v Opavě. Prohra 1:3 sice není vysoká, ale s jedenácti vyloučeními, a i když v oslabení neinkasovali, neměli moc šancí s nepříznivým skóre něco udělat.

V domácí sestavě bude chybět Vojtěch Riedl, který minule dostal klasickou „sekeru“ do ruky a nebude k zápasu připraven.