Po průběhu první třetiny a hlavně po třetím gólu hned na začátku druhé to měla být jasná záležitost. Jenže druholigové derby s Technikou Brno si hokejisté Vyškova ve druhé části sami zkomplikovali lacinými inkasovanými brankami. Naštěstí druhá přestávka stačila k tomu, aby se vrátili k zodpovědné hře z úvodu a zápas poměrně jistě dohráli na 5:2.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Byly to povinné tři body, a to je vždycky těžké splnit. Takže jsem rád, že jsme to i s tím výpadkem nakonec zvládli,“ řekl po utkání spokojený trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Úvod utkání byl trochu rozpačitý a oba soupeři především nechtěli udělat chybu. Postupně se však domácí přece jen dostali do tlaku, který vyvrcholil na začátku desáté minuty gólem Matěje Mikulíka. Zblízka dorážel po otočce. V 15. minutě pak sólovou akci předvedl Vojtěch Krejčiřík. Ve středním pásmu si vzal puk, vystřelil zápěstím a rána propadla brankáři Davidu Šemberovi mezi rukou a tělem.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– Technika Brno 5:2

Třetiny: 2:0, 1:2, 2:0. Branky (nahrávky): 10. Mikulík (D. Vašíček, Štefka), 15. Krejčiřík (Komínek), 21. Komínek (Lehečka, Krejčiřík), 52. Sebera (Studený, Štefka), 57. Kořenek (D. Vašíček, Komínek) – 32. Masař (P. Vašíček, Kališ), 36. Račický (Úlehla, Picka). Rozhodčí: Kohoutek – Tichý, Augusta. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváků: 130.

Vyškov: Šarman (Synek) – Žižka, Hefka, Hohl, Mikulík, Studený, Holemý, Dluhoš – Popelka, Štefka, Komínek – Sebera, Lekeš, Tomajko – Janeček, D. Vašíček, Kořenek – Lehečka, Krejčiřík. Trenér: Michal Konečný.

Všechno mělo být jasné. Tím spíš, že hned na začátku druhé části přidal Tomáš Komínek třetí gól. Jenže hosté se dvěma lacinými brankami vrátili do hry a místo pohody se na ledě začalo bojovat.

„To je skoro naše tradice. Dáme na 3:0, máme další šance a můžeme to rozhodnout. Jenže pak z nějakého jednoduchého protiútoku dostaneme na 3:1 a trošičku, nechci říct znervózníme, ale přestaneme si plnit to, co si říkáme. A z toho dostaneme druhý gól a najednou už to nevypadá dobře,“ upozornil domácí kouč.

V poslední části si domácí drželi aktivitu a definitivně je uklidnil Matěj Sebera, který po zmatku před brankou hostů doklepl do odkryté strany. Při vývoji skóre vrhli hosté vše do útoku a v předu byli dost nepříjemní. Necelé čtyři minuty před koncem pak domácí tříbodový zisk po chybě Techniky v rozehrávce pečetil dorážkou prakticky do prázdné branky Matěj Kořenek.

„Cením si, že drama kluci nepřipustili, protože ve třetí třetině to zas bylo disciplinovanější. Určitě jsme vyhráli zaslouženě a musím, říct že Technika nehrála špatně. Oni teď mají skoro jiný tým, než s kterým začínali. Přišlo jim několik dobrých kluků ze Znojma. Potvrzuje se, že soutěž bude vyrovnaná,“ dodal k hodnocení Konečný.

V tabulce zůstal Vyškov s 21 body na druhém místě o sedm za Havířovem a dva body před Žďárem nad Sázavou. V sobotu bude hrát opět doma. Od 15.00 hodin se utká s Novým Jičínem, který je pátý se sedmnácti body.