Jako vítěz západní skupiny II. hokejové ligy byli Letci Letňany v souboji s Vyškovem jasným favoritem a zůstávají jím i po tom, co úvodní utkání semifinálové série prohráli (2:3).

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Byl to vyrovnaný zápas, ale upřímně si myslím, že jsme byli lepší. V první třetině do toho oba celky vlétly, zbytek zápasu už byl v naší režii. Občas je potřeba i trochu štěstíčka, v neděli jsme ho bohužel neměli,“ řekl pro web svého klubu střelec prvního domácího gólu Vojtěch Kropáček.

Zápas nabídl zajímavý a podle názoru obou táborů i kvalitní hokej. Příležitosti se střídaly před oběma brankami a oba týmy mohly strhnout vítězství na svoji stranu mnohem dřív, než to nakonec udělali Vyškované. Ti na půdě favorita ani minutu neprohrávali a znovu potvrdili, že umějí dohrávat koncovky vyrovnaných zápasů.

II. liga – play-off

Semifinále – 1. zápas:

HC Letci Letňany

– Hokej Vyškov 2:3

Třetiny: 0:1, 1:0, 1:2. Branky (nahrávky): 29. Kropáček (Arnošt, Hozák), 53. Arnošt (Fiala, Wojnar) – 13. Komínek (Vašíček, Sebera), 50. Sebera (Mikulík, Komínek), 55. Vašíček (Hefka, Hohl). Rozhodčí: Maršálek, Mejzlík – Kleprlík, Roupec. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Střely na branku: 39:33. Diváků: 234.

Stav série: 0:1.

Vyškov: Šarman – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Snášel, Vašíček – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, Popelka, Dobiáš – Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

„První třetina byla trochu o vzájemném oťukávání a od druhé to byl nadstandardní zápas, skvělý férový hokej z obou stran, play-off a semifinále, jak má být. Přitom hodně důrazný hokej nahoru – dolů dvou vyrovnaných soupeřů, kde jde už o dost. Nikdo nezneužíval nadhledu sudích, hrál se krásný hokej a my ho dokázali vyhrát díky skvělému výkonu celého týmu. Náš mančaft se neuvěřitelně semkl a zase to přineslo ovoce,“ radoval se a chválil trenér vítězů Michal Konečný.

Jednogólová vedení jeho týmu dokázali domácí dvakrát srovnat. Rozhodnutí pak na sebe vzal Dominick Vašíček. Pět minut před sirénou mu na úrovni červené čáry přiťukl puk doprava Vlastimil Hefka, Vašíček měl proti sobě trojici bránících hráčů v řadě, krajního si obhodil famózní stahovačkou a pak na bližší tyči vymetl „pavučinu“ v šibenici. Skvělá hokejová práce.

„To jsou momenty, co člověk trénuje a ve hře na to musí být ta správná situace jeden na jednoho. Zkusil jsem to, prosmýkl jsem se a trefil jsem. Byl z toho důležitý gól, ale chtěl bych za zápas pochválit i soupeře. Hrálo se poctivě, férově, žádná zbytečná provokace, i páni rozhodčí tomu dávali správný spád a měli to pod kontrolou,“ zmínil hrdina rozhodujícího okamžiku.

Semifinálová série se hraje na tři vítězná utkání a druhý zápas je na pořadu dnes opět v Letňanech, a to od 17.30 hodin. Oba týmy si věří, což je pro hokej jen dobře.

„Poslední gól Vyškova byl hezký a zápas rozhodl. Soupeř pak koncovku dobře odbránil. Ale jak jsem řekl, byla to pro nás trochu i smůla v zakončení. Mají bruslivý tým plný mladých kluků. Hrají rychlý, napůl juniorský hokej. Jsou také šikovní na puku, musíme si dát pozor i na jednotlivce. Myslím, že se hrál pěkný zápas pro fanoušky. Musíme zapracovat na zakončení. To je to, co nás sráží. Když budeme dávat góly, máme šanci sérii vyhrát,“ dodal Kropáček.

„Góly dávala první lajna, ale absolutorium zaslouží všichni. Chceme vyhrát i zítra,“ prohlásil po zápase kouč Vyškova.

V tuto chvíli je tedy jasné, že teoretická výhoda domácího protředí pro rozhodující zápas se přesunula na vyškovskou stranu. Ovšem ve Vyškově se můžou hrát i dvě odvety. První bude čtvrtek od 18.00 a podle stavu na zápasy pak možná i v pátek ve stejném čase. Pokud by ani po nich nebylo rozhodnuto, vrátila by se série pro postupový klíč do Prahy. Termín je neděle 9. dubna od 14.00 hodin.