První bod do čtvrtfinálové série II. ligy s Havířovem mají hokejisté Vyškova na kontě. Na domácím ledě si ale pořádně pohráli s nervovými soustavami svých fanoušků. Po dvou třetinách měli hosty „na lopatě“, vedli 4:0, ale nakonec muselo o jejich úspěchu rozhodnout až prodloužení. A s velkým příspěvkem hostů.

Hokejisté Vyškova porazili Havířov 5:4 po prodloužení a ve čtvrtfinálové sérii II. ligy se ujali vedení 1:0 | Foto: Marie Nezbedová

Třetí část hry přinesla neuvěřitelný obrat. Na domácí tým padla hodně huňatá deka a hosté dovedli zápas do prodloužení. Jenže i oni asi byli pod vlivem příliš velkých emocí. Na konci 62. minuty špatně střídali a bylo z toho vyloučení. Následnou přesilovku Vyškov využil, když se po Dobiášově střele dostal k odraženému puku Matěj Kořenek a poslal jej do odkryté branky.

„Co na to říct. Lidi si přišli na své. A mně snad zůstaly všechny vlasy, i když nějaký ten nově šedivý byste tam asi po dnešku našli. Dvě třetiny jsme dominovali a v té třetí nás také nemleli, prostě jim to tam padalo, prostě hokej, prostě play-off. Počítá se naše vítězství, za mě naprosto zasloužené vítězství a možná je dobře, že jsme vyhráli takhle než nějak moc jednoznačně,“ bral průběh zápasu s nadhledem domácí kouč Michal Konečný.

II. liga - čtvrtfinále:

Hokej Vyškov – AZ Havířov 5:4

po prodloužení

Třetiny: 2:0, 2:0, 0:4 – 1:0. Branky (nahrávky: 1. Studený (Vašíček), 6. Snášel (Komínek, Weintritt), 27. Snášel (Komínek), 39. Vašíček (TS), 64. Kořenek (Žižka, Dobiáš) – 48. Haas (Zdeněk, Tvrdý), 50. Apolenář (Haas, Dudáš), 51. Čmiel (Apolenář), 59. Kratochvíl (Čmiel). Rozhodčí: Skopal, Čuňočka – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 220.

Stav série: 1:0.

Vyškov: Šarman (Lambert) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Snášel, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Další zápasy: Havířov – Vyškov, pátek 24.3. (18.00), Vyškov – Havířov, neděle 26. 3. (14.00). Havířov – Vyškov, případný 4. zápas, úterý 28. 3. (18.00), Vyškov – Havířov, případný 5. zápas, čtvrtek 30. 3. (18.00).

„Měli jsme špatný vstup do zápasu, nejen výsledkově, ale i herně. Chyběl především důraz v osobních soubojích. Z toho jsme dostali dvě branky. Chyběl nám rychlý přechod do útoku, který je na tak úzkém hřišti stěžejní. Pak se hra srovnala a vytvořili jsme si šance, ale bohužel jsme je neproměnili a naopak soupeř navýšil své vedení. V situaci, kdy už nám asi nikdo nevěřil, tým znovu ukázal, jak silný je. Bohužel jsme v prodloužení udělali technickou chybu a inkasovali,“ konstatoval zklamaný trenér hostů Jiří Raszka.

Vyškovští vstoupili do zápasu výborně. Už po necelé minutě se radovali z vedoucí branky. Vašíček vybojoval u mantinelu puk, poslal jej na hůl Adama Studeného, který si vybruslil do mezikruží a bekhendem jej poslal do levého horního rohu Štipčákovy branky. V polovině šesté minuty už to po tečované dorážce Martina Snášela bylo 2:0 a na domácí hokejky přišlo uklidnění i sebevědomí. I hosté si sice vypracovali nějaké šance, ale proměňovali už jen Vyškované. Nejprve Komínek našel volného Martina Snášela, který ranou z první poslal puk nad Štipčákovo rameno. Poté byl Dominik Vašíček zkosen ve vyložené šanci a sám proměnil nařízené trestné střílení.

Vypadalo to, že je rozhodnuto a ani úvodní minuty třetí třetiny nenaznačovaly, že přijde takový obrat. Naštěstí svůj totální výpadek stačili domácí v prodloužení napravit.

V prodloužení byla určitě psychická výhoda na straně hostí, ale nebylo jim to nic platné. Dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě a domácí se nenechali pobízet. Zajímavou kombinaci uzavřel tísněn v bezprostřední blízkosti branky Matěj Kořenek.

„Měli jsme to takhle sehrané už proti Hodonínu, tam si nás dost hlídali na kruzích, tak šlo o to, že si střed trochu odskočí od brány a právě tam přijde střílená nahrávka. Došlo to ke mně a já to nadvakrát dostal do branky,“ popsal hrdina rozhodující chvíle.

První odveta se bude hrát v pátek 24. března od 18.00 hodin v havířovské GASCONTROL Aréně.