„Celý zápas jsme byli jednoznačně lepší, jasně útočnější a aktivnější, hosté často jen vyhazovali puky. Jenže my si někdy neumíme moc poradit se zahuštěnou obranou na našem malém hřišti,“ konstatoval po závěrečné siréně trenér Michal Konečný.

II. liga – východ

Hokej Vyškov – AZ Havířov 2:3

Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:1. Branky (asistence): 35. Čejka (Snášel, Weintritt), 45. Komínek – 9. Kratochvíl (Mrva, Spratek), 29. Kratochvíl (Zdeněk, Apolenář), 64. Kratochvíl (Kunc). Rozhodčí: Škach – Bartoň, M. Tvrdý. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0. Divácků: 305.

Vyškov: Kořének – Vosátko, Hohl, Studený, Blaha, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Hefka, Dobiáš, Sebera, Janeček, Tomajko, Čuřík, Vašíček, Komínek, Kořenek, Čejka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Znojmo 11 11 0 0 0 64:10 33

2. Kopřivnice 12 7 1 2 2 57:44 25

3. Vyškov 12 7 1 1 3 55:37 24

4. Nový Jičín 12 5 2 0 5 42:38 19

5. Havířov 12 5 1 1 5 38:36 18

Příští kolo: Vyškov - Ždár nad Sázavou, středa 9. listopadu, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Těžiště hry bylo většinou na polovině Havířovských, ovšem dlouho na jejich straně bylo i průběžné vedení. Jediným střelcem první třetiny byl v deváté minutě po dorážce Kratochvíl a stejný hráč pak prakticky z brankoviště doťukl kotouč do vyškovské svatyně i v devětadvacáté minutě.

„Klukům jsem neměl moc co vytknout, hráli dobře, jen se nám nedařilo se prosadit. Soupeř má urostlé obránce, kteří spoustu střel zblokovali, gólman jim taky zachytal a hlavně se opravdu zaměřili na obranu. I když se prohrávalo, říkal jsem klukům, že se stále nic neděje, že to musí přijít,“ řekl kouč.

Stalo se. Pět minut před druhou přestávkou našel Martin Snášel křížnou přihrávkou přes střední pásmo Jakuba Čejku a ten z levého kruhu trefil vzdálenější šibenici. „Dostal jsem to přesně na hokejku do jízdy a řekl jsem si, že to zkusím na vzdálenější tyč. Spadlo to tam parádně. Byl to těžký zápas a tohle snížení nám dalo sílu ještě víc bojovat,“ podotkl střelec.

Vyrovnání přinesla pětačtyřicátá minuta a to po akci, na jaké spoléhali hlavně hosté, tedy povedeného brejku. Vhazování ve vyškovském obranném pásmu sice vyhráli Havířovští, ale Tomáš Komínek vystihl nahrávku na modrou, obhodil si o mantinel beka a pak už ho nikdo nezastavil. V té době se paradoxně hra více vyrovnala a šance na rozhodnutí měli následně obě strany.

Přišlo ale až v prodloužení. Svůj povedený večer totiž uzavřel Kratochvíl, když pronikl kolem pravého mantinelu do vyškovského pásma, místo očekávané přihrávky protančil až před Kořénka a předvedl pěknou bekhendovou kličku.

„Prodloužení je prostě loterie, je to buď a nebo. Měli jsme tutovku a oni z protiútoku udeřili. Nedá se nic dělat, s tím se musíme srovnat, vzhledem vývoji utkání je pro nás ten bod takovou malou výhrou. Přiznám se, že jsem trochu zklamaný z jejich hry. Je to profesionální mužstvo, na tréninkový proces mají celodenní možnosti. Čekal jsem více otevřenou hru, vlastně až ve třetí třetině se snažili napadat výš. To třeba Opava tady hrála daleko odvážněji,“ zmínil Konečný.

Hostující strana netajila spokojenost se dvěma body i dodrženou taktikou.

„S výsledkem jsme spokojeni. Vyškov má kvalitní mančaft, který hraje výborný hokej a obzvláště tady doma ve specifických podmínkách. Je tady možná ještě užší hřiště než ve Velkém Meziříčí. Věděli jsme, že to bude rychlý hokej se spoustou šancí, což se nám potvrdilo. Myslím si, že jsme hráli dobře v obranném pásmu a dobře nám zachytal brankář, ale musím pochválit všechny kluky. Předvedli jsme zodpovědný výkon bez zbytečných chyb a zaslouženě si vezeme dva body,“ mj. řekl po zápase trenér hostů Jiří Raszka.

Porážkou Vyškovští přišli o druhé místo, na kterém je po vítězství 6:3 ve Žďáru nad Sázavou vystřídala Kopřivnice. I další utkání sehrají svěřenci Michala Konečného na domácím ledě. Ve středu 9. listopadu se utkají se Žďárem nad Sázavou.