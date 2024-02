Snad to po vítězné sérii čtrnácti zápasů není základ k opačné. Na domácí prohru s Havlíčkovým Brodem hokejisté Vyškova navázali nezdarem ve Valašském Meziříčí. Dokonce stejným poměrem 4:6 i koncovkou, v níž inkasovali šestý gól při hře bez brankáře.

Ilustrační. | Foto: dracisumperk.cz/Věra Václavková

Průběh utkání byl ale jiný. Domácí se na začátku zápasu dostali do dvoubrankového vedení, hosté ještě v první dvacetiminutovce dokázali vyrovnat. Díky maximální bojovnosti si bobři pak průběžně vytvořili dokonce tříbrankový náskok (5:2). Vyškovu se podařilo snížit na rozdíl jedné trefy, Valašské Meziříčí ale v závěru potvrdilo své vítězství gólem do prázdné branky.

„Skóre se sice vyvíjelo jinak, ale myslím si, že celkově ten zápas byl podobný všem, které jsme v poslední době vyhrávali. Je to už taková obehraná písnička. Máme hodně šancí, soupeře přebruslíme a přestřílíme, bohužel, teď je ta finální koncovka slabší a navíc dostáváme příliš mnoho gólů,“ komentoval prohru s posledním týmem tabulky trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga - východ:

HC Bobři Valašské Meziříčí

– Hokej Vyškov 6:4

Třetiny: 2:2, 1:0, 3:2. Branky (nahrávky): 3. Finsterle (Romančík, Holomek), 8. Finsterle (Gola, Štach), 40. Romančík (Finsterle), 47. Melenovský (M. Popelka), 47. Vavřík (Stodůlka), 60. M. Popelka (Holiš, Melenovský) – 12. Dluhoš (Komínek, A. Popelka), 16. Krejčiřík (Sebera, D. Hohl), 50. Mikulík (Lekeš, Janeček), 56. Komínek (Lehečka). Rozhodčí: Blaha – Návrat, Frais. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:1. Diváků: 181. Střely na branku: 30:47.

Valašské Meziříčí: Pavlíček (Ševců) – Sviták, Baroš, Hladiš, Holomek, Holiš, Štach, Liss – Kozubík, Vavřík, Stodůlka – Gola, Romančík, Finsterle – Melenovský, Vávra, M. Popelka – M. Urban. Trenér: Lukáš Plšek.

Vyškov: Šarman (Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl – Janeček, Tomajko, Lekeš – Sebera, Krejčiřík, Popelka – Kořenek, Lehečka, D. Štefka – J. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 40 33 2 4 1 243:88 107

2. Vyškov 40 24 4 3 9 200:133 83

3. Opava 39 18 5 3 13 128:116 67

4. Hodonín 40 15 8 2 15 130:124 63

5. Nový Jičín 40 17 3 2 18 137:145 59

Příští kolo: Hodonín – Vyškov, středa 28. února, 17.30 hodin.

Jeho svěřenci vyslali na domácí braku 47 střel. Nestačilo to. Domácí tým byl v koncovce mnohem efektivnější a snad i proto, že bojoval na hranici sebeobětování se. Ani hostům nasazení upřít nelze, ale zároveň je možné uznat, že při jejich prakticky neměnném postavení v tabulce přece jen to soustředění, hokejová zodpovědnost a možná i správná motivace nejde na maximální hranici udržet.

„Takže vidím i jedno plus, a to že jsme to zdramatizovali z pět dva na pět čtyři. Na domácích bylo opravdu vidět, že hrají o život, a navíc měli v brance šikovného gólmana ze Vsetína Adama Pavlíčka. Nám chyběli zkušení a tahouni mužstva Tomáš Žižka a Dominik Vašíček, ale na jejich absenci se rozhodně vymlouvat nebudeme. A ani říkat, že jsme v nějaké krizi. To stoprocentně ne! Bobři ani před tím Havlíčkův Brod nás rozhodně nepřehrávali. Ale je to i tak, abychom v nadcházejících čtyřech kolech zase chytili ten správný rytmus. Nebojím se, že by se to nepodařilo,“ zdůraznil šéf vyškovské střídačky.

Ten se v závěru pokusil o téměř nemožné. Necelé dvě minuty před koncem přistoupil na power-play, jenže po faulu Matěje Mikulíka a trestu za hráčskou lavici měli domácí k dispozici přesilovku pět na tři. Přesto Konečný znovu posadil Šarmana na střídačku, ale opět s opačným efektem. S Brodem Vyškované inkasovali do prázdné branky gól vteřinu před koncem, ve ValMezu devět.

Bobrům sice ani po nečekané výhře »černý Petr« zůstal, s jednačtyřiceti body jsou poslední s dvoubodovou ztrátou na Velké Meziříčí, ale sláva porazit favorita to byla veliká.

„Pro nás to je dneska velké vítězství se silným týmem. Jdeme si za tím jedním a jasným cílem, záchranou. Naše výkony se postupně zlepšují a jestli to bude na konci sezony stačit, to uvidíme. Proti Vyškovu jsme využili tři přesilovky, ale celkově jsme hráli dobře. Musím mančaft pochválit, protože porazit druhý tým tabulky a ještě v té formě, co mají, to nám určitě zase vleje krev dožil a do dalších čtyř zápasů nás to musí správně nakopnout,“ radoval se a chválil spokojený trenér Valašského Meziříčí Lukáš Plšek.