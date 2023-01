I poměr střel na branku 52:37 dokladuje, že se hrál oboustranně otevřený útočný hokej. Novojičínští dokázali dvakrát dorovnat domácí vedení.

„První třetinu jsme měli vyhrát. Ta druhá už byla jiná, dá se to pochopit, žádný tým nevydrží v tlaku celých šedesát minut. Navíc přicházely chyby v obranné činnosti, útočníci nedobruslovali hráče z druhé vlny, nebyli jsme důrazní v předbrankovém prostoru. Ještě že nás zase podržel Dominik Šarman v bráně,“ konstatoval po druhé siréně domácí trenér Michal Konečný.

II. liga - východ

Hokej Vyškov

– HK Nový Jičín 6:4

Třetiny: 1:1, 1:1, 4:2. Branky (nahrávky): 9. Sebera (Dobiáš, Studený.), 35. Janeček (Weintritt, Mikulík), 44. Sebera (Dobiáš, Vašíček), 47. Vašíček (Dobiáš, Sebera), 47. Vosátko (Kořenek), 59. Komínek (Janeček) – 16. Handl (Štefka, Flok), 36. Konečný (Maliník, Kožený), 42. Kafka (Gebauer, Lehečka), 50. Maliník (Květoň, Konečný). Rozhodčí: Maťašovský – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Oslabení: 0:0. Diváků: 219.

Vyškov: Šarman (Král) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Sebera, Janeček, Dobiáš, Snášel, Lekeš, Komínek, Vašíček, Čuřík, Kořenek, Popelka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Znojmo 27 25 1 1 0 158:43 78

2. Vyškov 26 14 1 3 8 104:84 47

3. Kopřivnice 27 12 3 5 7 112:107 47

4. Havířov 26 13 2 2 9 91:75 45

5. Val. Meziříčí 26 11 3 1 11 78:94 40

Příští zápas: Vyškov – Hodonín, středa 18. 1. (18.00), ZS Vyškov.

V úvodu poslední části šli hosté dokonce do vedení 3:2. To špatnou rozehrávku Vyškova vystihl Jakub Lehečka a následnou kombinaci zakončil střelou do levého horního rohu Dominik Kafka. Domácím se naštěstí podařilo vyrovnat už za dvě minuty, kdy se po přihrávce Vojtěcha Dobiáše prosadil osamocený Matěj Sebera. Zápas pak rozhodly dva slepené góly ve 47. minutě. Nejprve využil už druhou domácí přesilovku v zápase Dominick Vašíček. A za šestnáct vteřiny po rozehrání se dostal do pásma Matěj Kořenek a na druhé straně přesně našel spurtujícího Davida Vosátka. Najednou to bylo 5:3.

„Ještě, že jsme rychle vyrovnali a hned odskočili výrazněji. Pak nás hostující oddechový čas zase vyhodil z tempa, chybně jsme si mysleli, že už je tak nějak po nich a Jičín se zase dostal do zápasu. Celkově můžeme být spokojení s výsledkem, potvrdili jsme dobrý začátek ledna i doma. Ale máme věci, které je třeba si rozebrat, musíme být disciplinovanější hlavně dozadu,“ dodal k hodnocení vyškovský lodivod.

Přesně deset minut před koncem ještě snížil na nejtěsnější rozdíl Roman Maliník, který přesně zamířil z předbrankového prostoru. Další komplikace už Vyškovští nedopustili. V power-play pak vítězství svých barev do prázdné brány pojistil Tomáš Komínek.

„Vyškov má menší hřiště a střední pásmo v podstatě neexistuje, takže se hrál rychlý hokej s rychlým osobním přístupem. Myslím si, že úvod nebyl úplně špatný, ale někdy od čtvrté minuty začali mít domácí převahu a dostávali se do šancí, což vyústilo v první branku. Hra však zůstala stejná a dobře jsme vyplňovali pozice a prostory. Dobře jsme bruslili a díky tomu se nám podařilo vyrovnat. V úvodu třetí části jsme se dobrým forčekinkem dostali do vedení. Nicméně jsme o něj rychle přišli a skóre se otočilo až na stav 5:3, což bylo v utkání zlomové. Musím říct, že za ty branky jsme si v podstatě mohli sami. V obraně jsme udělali tři hrubé chyby, které nás vždy stály branku. Ovlivnilo to i několik nepřesností v útoku. Tyto tři hrubky nás stály výsledek. Soupeř měl kvalitu, ale utkání jsme si prohráli sami,“ komentoval výsledek trenér hostů Petr Macháček.