Původně spolu měli sehrát poslední přípravné utkání před startem druhé ligy. Po dohodě byl zápas zrušen, a tak si to hokejisté Vyškova s Plameny ze Žďáru nad Sázavou rozdali až naostro. Na domácím ledě se po vítězství 5:2 radovali Vyškované.

Ilustrační. | Foto: Pavel Strachota

Zatímco v domácím týmu nedošlo v letní přestávce k výrazným změnám, tým z Vysočiny se posílil směrem do kvality. Ze vzájemného testování se v úvodu utkání ale vyšli mnohem lépe Vyškované. Ke dvěma slepeným gólům Komínka a Štefky v polovině první třetiny přidal před závěrečnou sirénou třetí branku Lehečka. Když hned po návratu na led přidal Komínek čtvrtý gól, měl na domácí hokejky přinést potřebný klid a jistotu. Jenže asi přišlo spíše sebeuspokojení.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– SKLH Žďár n. S. 5:2

Třetiny: 3:0, 1:2, 1:0. Branky (nahrávky): 11. Komínek (Žižka, Lehečka), 12. Štefka, 20. Lehečka (Krejčiřík, Komínek), 21. Komínek (Lehečka, D. Hohl), 55. Tomajko (Studený, Janeček) – 32. Dušek (Rohlík), 39. Kukla (Kulhánek, Rohlík). Rozhodčí: Schenel – Bubela, Kučera. Vyloučení: 9:6. Využití: 0:1. Diváků: 200.

Vyškov: Synek – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Ramert – Janeček, Tomajko, Sebera – Štefka, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

1. Nový Jičín 2 2 0 0 0 12:2 6

2. Havířov 2 2 0 0 0 13:6 6

3. Vyškov 2 2 0 0 0 13:7 6

4. Tech. Brno 1 1 0 0 0 6:4 3

5. Hodonín 2 1 0 0 1 5:4 3

6. Žďár n. S. 2 1 0 0 1 8:9 3

7. Val. Meziříčí 2 1 0 0 1 7:8 3

8. Opava 2 1 0 0 1 3:6 3

9. Kopřivnice 2 0 0 0 2 7:11 0

10. Havl. Brod 2 0 0 0 2 2:6 0

11. Vel. Meziříčí 1 0 0 0 1 1:7 0

12. Šumperk 2 0 0 0 2 9:16 0

Příští zápas: Vyškov – Opava, sobota 30. 9. (15.00).

„První třetinu jsme hráli trpělivě a dobře. Dali jsme tři góly. Po tom čtvrtém se ale opakovala situace z Kopřivnice, kde jsme také vysoko vedli a nechali si dát zbytečné góly. Byl to podobný průběh. Najednou jsme zase přestali hrát a nechali jsme jim dost šancí. V té době nás perfektně podržel Tobiáš Synek, jinak by ten stav po druhé třetině vypadal úplně jinak,“ trochu si posteskl trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Od druhé třetiny to už byl vyrovnaný zápas a z řady šancí hosté naštěstí stačili korigovat jen na 2:4. V domácí kabině bylo v přestávce trochu „hlučno“, ale domluvy zabraly.

„Do třetí třetiny jsme udělali nějaké korektury v sestavě, ale hlavně jsme se zase vrátili k té herní zodpovědnosti. Myslím si, že to vítězství je zasloužené,“ dodal už smířlivěji domácí lodivod.

Pět minut před koncem pečetil výhru dorážkou zblízka Tomajko, když hosté zapomněli před svým brankářem dva volné vyškovské hráče.

„Nechali jsme si utéct první třetinu. Nechávali jsme zajíždět hráče za obránce, dostávali se tak do pozice sami proti brankáři. Od druhé třetiny se hra zlepšila, vytvořili jsme si nějaké šance, které ale gólman soupeře pochytal. Druhou a třetí třetinu už to nebylo z naší strany špatné. Pozitivně hodnotím to, že jsme se po té nepovedené první třetině dokázali dvěma brankami vrátit zpět do zápasu, dostat se soupeři trochu pod kůži. Škoda té první třetiny, ale zbytek zápasu jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem,“ sdělil klubovému webu Žďáru trenér Jiří Plachý.

Ve třetím kole Vyškov nastoupí opět doma. V sobotu od 15.00 proti Slezanu Opava.