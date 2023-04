Skvělý úvod je nasměroval správnou cestou a vyškovští hokejisté z ní už nevystoupili. Hosté z pražských Letňan sice chtěli „vstát“, ale gólově se dlouho nemohli prosadit. Domácí tak kontrolovali důležitou výhru až do konce a získali kýžený páteční mečbol.

Ve třetím semifinálovém utkání II. ligy porazili hokejisté Vyškova (červení) Letňany 5:1. | Foto: Marie Nezbedová

DAVID MACH

Třetí semifinále druhé ligy mělo odpovědět na otázku, kdo bude mít před dalším soubojem podstatný postupový trumf v rukávu, tedy možnost v pátek definitivně rozhodnout. A získal ho jednoznačně Vyškov hlavně díky produktivitě prvního útoku. „První lajna skvěle, ale není to jen jejich zásluha, všichni předvedli skvělý výkon, opět každý plnil svoji roli. A vypíchnout si zaslouží náš gólman,“ chválil po utkání trenér Michal Konečný.

Už po půl minutě jeho tým vedl. Žižka vypálil od modré a Dominick Vašíček z dorážky pohodlně otevřel skóre. „Tomáš dobře vystřelil a ke mně se to dostalo na zlatém podnose. Bylo to hodně důležité, dodalo nám to potřebný klid, člověk trochu nevěděl, co od toho doma čekat a tohle nám i s druhým gólem hodně pomohlo,“ uvedl střelec. V šesté minutě první útok rozpohyboval obránce, Sebera zpoza branky našel mezi kruhy osamoceného Komínka a ten procedil puk skrz betony gólmana.

II. liga, 3. zápas semifinále

Hokej Vyškov

– HC Letci Letňany 5:1

Třetiny: 2:0, 0:0, 3:1. Branky (asistence): 1. Vašíček (Žižka, Komínek), 6. Komínek (Sebera, Vašíček), 42. Sebera (Mikulík, Komínek), 47. Vašíček (Komínek, Sebera), 48. Komínek (Weintritt, Holemý) – 51. Arnošt (Hrala, Kynčl). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 400.

Stav série: 2:1.

Opaření hosté měli co dělat, aby se z prvotního šoku vzpamatovali. Povedlo se jim to částečně až ve druhé třetině. „Tahle část zápasu rozhodla, Letňany hlavně prvních deset minut druhé třetiny tlačili, ale opět jsme to díky dobré obraně a skvělému Šarmanovi v brance ustáli, přežili jsme to a pak jsme zase mohli vystrčit drápky my,“ podotkl kouč. Pražané opravdu zůstali jen u dočasné herní převahy, do skóre ji nepromítli. To se pohnulo až na začátku třetí dvacetiminutovky, ale opět u domácích. V přesilovce Mikulík posunul doprava více do pásma Matějovi Seberovi a jeho dělovku z voleje gólman dobře viděl, ale zneškodnit nedokázal.

Vyškov se nestáhl do obrany, při jednom z dalších závarů Komínek z ideální pozice na ose hřiště neskóroval, ale odražený touš Dominick Vašíček ze záporného střeleckého úhlu s dopomocí gólmana dostal do branky. Zmar hostů byl dokonán třináct minut před koncem. Weintritt v těsné blízkosti letňanské svatyně dokázal vyškovskou pohodu a místo zakončení ještě předložil na druhou tyč Tomáši Komínkovi, který znovu rozjásal zaplněnou tribunu.

Na vyškovské radosti už nic nemohla změnit ani kosmetická úprava skóre v podobě dorážky Arnošta a snížení na konečných 5:1. Co to znamená? Už v pátek na domácím ledě můžou Vyškovští slavit se svými fanoušky postup do druholigového finále, kam už postoupilo Znojmo.