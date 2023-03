Přesně jak řekl, tak udělali. Trenér hokejistů Vyškova Michal Konečný před zápasem posledního kola základní části II. ligy v Opavě odmítl kalkulace, jako že si Vyškov může vybrat soupeře pro play-off. „Jedeme tam vyhrát, protože já žádné spekulace typu, že si můžeme určit soupeře neuznávám. Ono se to nemusí vyplatit a v play-off se už mockrát stalo, že osmý vyřadil prvního,“ zdůraznil. Vyškov vyhrál 5:4 v prodloužení a v prvním kole se utká s Hodonínem, který je pro něj jedním z nejnepříjemnějších soupeřů.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

K potvrzení druhého místa v tabulce za Znojmem stačil Vyškovu i bod. Opavané pro jistotu postupu potřebovali všechny tři, ale byla tu i postupová možnost v případě porážky. Bohužel pro Slezany oba jejich konkurenti Nový Jičín i Hodonín zvítězili. Nový Jičín doma v prodloužení nad Žďárem nad Sázavou 4:3 a Hodonín v Havířově 2:1.

Podle těchto výsledků nakonec domácích chyběl k postupu jeden bod. Ten ale v prodloužení zajistil hostům Adam Popelka. Ještě blíž byli Slezané zhruba v polovině zápasu, kdy otočili skóre z 1:3 na 4:3.

„Co k tomu říct, jsme smutní. Nemůžeme se na nic vymlouvat, měli jsme vše ve svých rukou. Dnešní výsledek mohl být už po základní části jakýkoliv, vůlí jsme to otočili z 1:3 a pak to zase ztratili. Všichni jsme si představovali, že v play-off budeme, ale asi jsme si to holt nezasloužili,“ konstatoval po utkání zklamaný trenér Opavy Aleš Tomášek.

II. liga - východ:

Slezan Opava

– Hokej Vyškov 4:5 po prodl.

Třetiny: 0:1, 3:2, 1:1 – 0:1. Branky (nahrávky): 24. Káňa (TS), 38. Štindl (Rousek), 40. Danielčák, 49. Beránek (Vašenka, Šindelář) – 10. Komínek (Sebera, Hefka), 32. Dobiáš (Žižka, Popelka), 32. Weintritt, 56. Janeček (Kořenek, Holemý), 64. Popelka (Mikulík, Studený). Rozhodčí: Šutara - Rychlý, Vengřín. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváků: 450.

Vyškov: Synek (Šarman) – Burian, Holemý, Mikulík, Studený, Pokorný, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Sebera, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Konečné pořadí základní části:

1. Znojmo 40 226:63 111

2. Vyškov 40 179:136 74

3. Kopřivnice 40 156:155 72

4. Havířov 40 143:127 64

5. Havl. Brod 40 163:170 61

6. Val. Meziříčí 40 130:146 60

7. Hodonín 40 109:133 52

8. Nový Jičín 40 132:139 51

9. Opava 40 127:150 51

10. Žďár n. S. 40 112:192 35

11. Velké Meziříčí 40 92:158 29

Čtvrtfinále – první zápas: Vyškov – Hodonín, sobota 11. 3. (17.00), ZS Vyškov. Další termíny: 13. 3. a 17. 3. v Hodoníně, 15. 3. a 19. 3. ve Vyškově. Další dvojice: Znojmo – Nový Jičín, Kopřivnice – Valašské Meziříčí, Havířov – Havlíčkův Brod.

„Hodně zajímavý zápas a taky hezký hokej z obou stran, vybudovali jsme si náskok a pak jsme si to sami zkomplikovali. Ale zvládli jsme to,“ uvedl naopak spokojený kouč Vyškovanů.

Gólový účet otevřel v desáté minutě Tomáš Komínek, když dostal ve středním pásmu puk do jízdy, a i když byl na stejné úrovni jako obránce domácích Holík, zastavit se nenechal a skóroval ranou pod ruku gólmana. Na další změnu skóre se čekalo až do druhé třetiny a ta už byla výrazná. Nejprve Opava srovnala, když ve čtyřiadvacáté minutě proměnil nařízené trestné střílení Káňa, ale v polovině základní hrací doby šli do trháku hosté, a to dvěma zásahy během pětadvaceti vteřin. V přesilovce dostal hodně prostoru Vojtěch Dobiáš, sjel si až do kruhu k bodu na vhazování a trefil šibenici. Pak se skvěle předvedl Filip Weintritt, sám na hranici modré obral domácí o kotouč, najel si do střelecké pozice a sám zvýšil na 3:1.

„Podobný průběh jako v zápase s Opavou u nás doma. Zase jsme vedli o dvě branky a takovým nějakým uspokojením a trochou laxnosti jsme je dostali zase nahoru. Využili toho, mrzí hlavně gól do kabiny,“ upozornil Konečný.

Dvě minuty před druhou pauzou se nenápadně bekhendovou stranou natlačil přes Vyškovské do brankoviště Štindl a záhadně protlačil puk až do sítě. A jak bylo zmíněno, pouhých šest sekund před sirénou poslal z kruhu ránu Danielčák a mladíček ve vyškovské svatyni Tobiáš Synek ji nedokázal zastavit.

„Škoda každého gólu, ale mě mrzí nejvíce ten druhý, jak to tam dokázal doslova dotlačit. Škoda, za stavu tři jedna kdybychom dali ještě jeden gól navíc, bylo určitě hotovo, místo toho se to trochu zlomilo, začali jezdit a měli jsme i pár z mého pohledu sporných vyloučení,“ okomentoval gólman.

Nejhůř mu a jeho týmu bylo v devětačtyřicáté minutě, kdy pěknou domácí kombinaci z bezprostřední blízkosti zakončil Beránek a opavské tribuny slavily obrat. Nečekaná teč zády k brance Michala Janečka znamenala necelých pět minut před koncem vyrovnání a v prodloužení z dorážky v přesilové situaci rozhodl Popelka.

Vyškov bral dva body za výhru 4:5 v prodloužení, skončil po základní části druhý a ostatní výsledky posledního kola mu určily jako čtvrtfinálového soupeře do play-off Hodonín.

„Přiznám se, že to není zrovna soupeř, kterého bych si přál, ale nedá se nic dělat, my si nemůžeme v téhle fázi sezony už vybírat, když chceme uspět, musíme porážet kohokoli,“ zmínil trenér Konečný.