Že každý zápas jiný, se znovu potvrdilo. Pro vyškovské hokejisty bohužel v opačném gardu. Po vcelku vyrovnané první semifinálové partii druhé ligy v Chomutově chtěli v odvetě hrát odvážnější hokej a zabodovat. Jenže favorit je tentokrát už jasně přehrál a po vítězství 8:1 pojedou Piráti do Vyškova s vedením v sérii 2:0 na zápasy. Vyškovské odvety jsou na pořadu v neděli a v pondělí.

Ilustrační. | Foto: Lenka Mikulíková

Skóre otevřel už ve čtvrté minutě Daniel Jouza. Byť trochu se štěstím, ale přece jen dorazil za záda brankáře Tobiáše Synka vyražený puk po střele Radka Havla od modré čáry. Vyrovnání měl na hokejce Vlastimil Hefka, bohužel bekhendem nezamířil přesně. Uklidňující gól domácích pak dal těsně před koncem třetiny Viktor Hýbl. Mezitím ale Chomutovští ještě dvakrát trefili brankovou konstrukci.

Ke zvratu byli hosté nejblíže na začátku druhé třetiny, kdy domácí trochu přitlačili před jejich branku a Matěj Sebera přesnou střelou z mezikruží snížil na dva jedna.

II. liga - semifinále:

Piráti Chomutov – Hokej Vyškov 8:1

Třetiny: 2:0, 3:1, 3:0. Branky (nahrávky): 4. Jouza, 20. Hübl (T. Svoboda, Zajíček), 32. Chrpa (Mála, Koblížek), 35. Jouza (Veselý, Putz), 39. T. Svoboda (Hübl, Zajíček), 42. Chrpa (Zajíček, J. Svoboda), 53. Veselý (Putz), 57. Chrpa – 28. Sebera (D. Štefka). Rozhodčí: Hlinka, Bernat – Janíček, Hradil. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváků: 2014.

Stav série: 2:0.

Chomutov: Běhula – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel, Váchal – T. Svoboda, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, Tůma – Veselý, Putz, Jouza – Mála, Koblížek, Chrpa – Stehlík. Trenér: Martin Pešout.

Vyškov: Synek (41. Šarman) – Žižka, Hohl, Studený, Hefka, Dluhoš, Zavřel, Mikulík – Komínek, Lehečka, Sebera – Popelka, D. Štefka, Krejčiřík – Lekeš, Janeček, Tomajko – Vašíček, Čechmánek, J. Štefka. Trenér: Michal Konečný.

Další program semifinále:

Vyškov – Chomutov, třetí zápas, neděle 7. 4. (17.00). Vyškov – Chomutov, případný čtvrtý zápas, pondělí 8. 4. (18.00). Chomutov – Vyškov, případný pátý zápas, středa 10. 4. (17.30). Vyškov – Chomutov, případný šestý zápas, pátek 12. 4. (18.00).

Druhé semifinále:

Havířov – Tábor 5:1, stav série: 2:0.

„My jsme se na to chtěli připravit, ale bohužel první rychlý gól nám vzal trochu vítr z plachet. Myslím, že se rozhodlo kolem našeho snížení na 2:1. Měli jsme tam ještě dvě šance, ale spíš to dopadlo tak, že jsme, jak se říká, vydráždili kobru bosou nohou. Dostali jsme dva rychlé góly na 3:1 a 4:1 a pak už to na ledě byla jejich dominance,“ přiznal trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Ve snaze po vyrovnání hosté nechávali okénka v obraně a jak naznačil Konečný do druhé přestávky bylo »vymalováno« - 5:1.

„Výborný zápas z naší strany a výborný výkon. Myslím, že jsme měli celý zápas pod kontrolou. Důležité bylo, že jsme dali druhý gól na konci první třetiny. Dostali jsme sice na 2:1, ale hráli jsme pořád naši hru a přidali další góly,“ komentoval výsledek spokojený člen domácího trenérského tria Petr Martínek.

Do třetí třetiny se do vyškovské klece postavil Dominik Šarman. Hosté se sice dál snažili o korekci výsledku, ale to už byli Piráti v pohodě a dařilo se jim i akce zakončovat. Výsledek je tak pro Vyškov hodně krutý.

„Domácím gratuluji, jsou dobře nachystaní. Od první minuty si šli zatím svým. My jsme se snažili, bojovali, ale tohle někdy proti takovému soupeři nestačí. Ten rozdíl tam prostě je, jejich profesionální tým je na úplně jiné úrovni. My jsme rádi, že jsme došli tak daleko a je to pro naše kluky nějaká odměna za celou sezonu a pro většinu i nová zkušenost. Tím neříkám, že to balíme. Doma to budeme chtít Chomutovu sportovně znepříjemnit a věřím, že to budou vyrovnanější souboje. Na menším hřišti to bude hokej víc na tělo, my musíme být pozornější v bránění a snažit se využívat jejich chyb,“ dodal Konečný.