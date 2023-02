„Čekali jsme hodně těžký zápas, protože Hodonín hraje o play-off. Dvakrát jsme s nimi prohráli a jednou vyhráli v prodloužení, takže je to nepříjemné mužstvo. Hlavně doma. Jsme rádi, že jsme zvládli ten začátek, a to rozhodlo. Po čtyřech gólech se dostavil klid na naše hokejky a de facto jsme si ten náskok pořád udržovali,“ shrnul vysoké vítězství trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Po dvou domácích porážkách se Znojmem a Valašským Meziříčím potřeboval Vyškov v tabulce upevnit své postavení na třetí příčce, což se povedlo opravdu exkluzivním způsobem. V páté minutě dokončil práci Sebery a Vašíčka dojíždějící Komínek, o minutu později se z pozice mezi kruhy prosadil z první Kořenek. Přesně po dvanácti minutách Studeného nahození na bránu dorazil Popelka.

II. liga - východ:

SHKM Hodonín

– Hokej Vyškov 4:9

Třetiny: 1:4, 2:2, 1:3. Branky (nahrávky): 15. Škápik (Dufek, Romančík), 29. Peš (Šmach), 35. Krejčiřík (Škápik, Charvát), 47. Charvát (Škápik) – 5. Komínek (Sebera, Vašíček), 6. Kořenek (Tomajko, Weintritt), 12. Popelka (Studený, Štefka), 15. Lekeš (Popelka), 30. Komínek (Mikulík), 35. Janeček (Vašíček, Mikulík), 41. Vašíček (Mikulík, Sebera), 58. Sebera (Komínek), 59. Šarman (Janeček, Studený). Rozhodčí: Čech – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 5:6. Vyšší tresty: 4:4. Využití: 1:2. Oslabení: 0:1. Diváků: 879.

Vyškov: Synek (Šarman) – Studený, Hohl, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Sebera, Štefka, Popelka, Weintritt, Luža, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Pořadí:

1. Znojmo 37 207:57 102

2. Kopřivnice 37 146:143 66

3. Vyškov 36 150:123 63

4. Havl.Brod 37 154:149 60

5. Havířov 36 130:111 59

6. Val.Meziříčí 36 111:134 51

7. Opava 36 115:134 48

8. Hodonín 36 101:117 47

9. Nový Jičín 36 118:123 45

10. Žďár n. S. 37 103:182 32

11. Vel.Meziříčí 36 84:146 27

Příští zápasy: Nový Jičín – Vyškov, sobota 25. 2. (16.30). Vyškov – Havlíčkův Brod, úterý 28. 2. (18.00).

„Prohra se Znojmem byla jednoznačná, s Valmezem jsme si to pokazili sami. Dnes jsme od začátku šli za vítězstvím a tentokrát nám to tam rychle napadalo. Šli jsme do toho, jak bychom měli pokaždé,“ uvedl střelec třetího úspěchu hostů. On sám pak dokumentoval pohodu svého týmu, když unikl do útočného pásma, zaměstnal tři strážce a našel volného skórujícího Davida Lekeše.

Pak přišel pokus o hodonínský návrat do utkání a částečně se to povedlo. Nejprve v první třetině Škápik v přesilovce prostřelil všechno a všechny, před polovinou utkání nahození Peše od modré bylo několikrát tečováno a bylo to už „jen“ o dvě branky.

„Dnes jsme hráli i disciplinovaně a bylo vidět, že se kluci semkli a chtěli jsme vyhrát. Už ta první třetina mohla skončit pro nás daleko víc, Hodonín vůbec nestíhal, ale přibrzdili nás využitou přesilovkou a pak třikrát tečovaným pukem od modré. V podstatě z ničeho dva góly. Pak ale ujel Komajs, využili jsme přesilovky a bylo hotovo,“ zdůraznil vyškovský kouč.

Uvedená přezdívka patří nejlepšímu střelci týmu Komínkovi, který šikovně zpracoval nahrávku mezi dvěma beky, udělal si ještě prostor a zavěsil deset sekund po domácím snížení na 2:4. Hodonín znovu ve druhé části hry snížil po pěkné kombinaci Krejčiříkem, ale za půl minuty se prosadil v početní převaze Janeček. Poslední zbytky hodonínských nadějí pak uťal Vašíček v další přesilovce na začátku poslední periody.

Další snížení Charváta čtvrthodinku před koncem už nemohlo Vyškovským vadit, zvlášť, když v úplném závěru nejprve utekla dvojice Komínek a skórující Sebera, aby finální slovo a úpravu na konečných 4:9 měl špatně hlídaný Matěj Tomajko.

V domácím táboře samozřejmě panoval smutek. O play-off budou Hodonínští muset tvrdě zabojovat, a to v nadcházejících dvou kolech mají přetěžké soupeře. V sobotu jedou do Kopřivnice a ve středu do Znojma…

„Já bych hledal příčiny porážky už v minulých zápasech. Nedokážeme se soustředit od první minuty a pak to ovlivní celý průběh zápasu. Hráči se sice povbuzují, ale prostě nechytáme začátek. Buď dostaneme gól, nebo nedostaneme, ale vlastně je to jedno, jak ta třetina vypadá. Pomalu rozjíždíme, jak nějaký těžkotonážní vagón. Není tam už ani takové to štěstíčko, taková ta lehkost. Měli jsme to v minulých záapsech, ale ta poslední čtvrtina nám utíká. Musíme si sáhnout do svědomí úplně všichni,“ řekl k porážce zklamaný trenér Martin Javůrek.

Také vyškované jedou v sobotu ven, do Nového Jičína a pak netradičně v úterý budou ve Vyškově hostit svého velkého konkurenta v boji o třetí místo Havlíčkův Brod.

„Možná jsme si nechali trochu zbytečně dát góly, odpovědnost dozadu úplně stoprocentní nebyla, ale obecně jsme dnes prostě hráli dobře. Po dvou trochu horších zápasech se vrátilo to, co nás zdobí a budeme v tom chtít pokračovat,“ naznačil cíle Konečný.