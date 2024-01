Kompletní 26. kolo má středu 3. ledna na programu východní skupina II. hokejové ligy. Tým Vyškova odstartuje letošní část soutěže ve Velkém Meziříčí, a také další dvě kola Vyškovany zavedou na ledy soupeřů. V sobotu nastoupí v Šumperku, následující středu v Havlíčkově Brodě.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Trenér Michal Konečný by rád navázal na výkony a výsledky v závěru loňského roku, ale bodový plán pro venkovní minisérii nemá.

II. liga - východ:

HHK Velké Meziříčí

– Hokej Vyškov

Středa 3. ledna, 18.00 hodin

Draci Šumperk

– Hokej Vyškov

Sobota 6. ledna, 17.00 hodin

Tabulka:

1. Havířov 24 20 0 3 1 151:55 63

2. Vyškov 25 14 1 3 7 109:86 47

3. Hodonín 25 11 5 1 8 75:65 44

4. Nový Jičín 24 11 2 1 10 87:75 38

5. Opava 24 10 4 0 10 73:75 38

6. Žďár n. S. 25 10 1 2 12 95:110 34

7. Havl. Brod 24 10 1 1 12 75:71 33

8. Kopřivnice 25 7 4 4 10 91:94 33

9. Šumperk 25 8 3 3 11 83:97 33

10. Techn. Brno 23 9 0 0 14 52:96 27

11. Vel. Meziř. 25 7 1 3 14 76:114 26

12. Val. Meziříčí 25 5 3 4 13 62:91 25

„To nedělám nikdy, ale vždycky říkám, že chceme každý zápas vyhrát. Třikrát za sebou venku, to bylo hezké, ale čekají nás těžcí soupeři. Velké Meziříčí je sice předposlední a ano, fanoušci si to asi přeloží tak, že jako druzí v tabulce musíme vyhrát. Ale já jsem to už říkal, takže to zopakuju, ve druhé lize nejsou vyloženě slabé mančafty. Meziříčí je hlavně doma velmi nepříjemným soupeřem a doma moc bodů neztrácí. Navíc hraje o život. Bude to náročný zápas a stejné to bude v Šumperku, který se v poslední době hodně zvedl. Po sestupu z I. ligy si asi mysleli, že se to uhraje samo, ale přesvědčili se, že druhá liga je dost kvalitní soutěž,“ sdělil vyškovský lodivod k „dvojzápasu“ v tomto týdnu.

Se svým zítřejším soupeřem mají Vyškované z první poloviny soutěže vyrovnanou bilanci. Na Vysočině prohráli 1:4, doma zvítězili 6:2.

V závěru roku si Vyškov jedno utkání předehrál, takže tým měl od 20. prosince delší herní přestávku. Přišla mu vhod, protože v předchozích zápasech měl přeplněnou marodku.

„Mezi svátkama jsme měli, řekl bych, zintenzivněné tréninky, ale hlavně se mužstvo dalo zdravotně do pořádku. Na marodce zůstal už jen dlouhodobě zraněný Honza Štefka. Takže věřím, že se to projeví i na ledě a doufám, že navážeme na ten úspěšný konec roku,“ zdůraznil Konečný.

Doma se jeho svěřenci představí fanouškům až ve 29. kole v sobotu 13. ledna v utkání s Valašským Meziříčím.