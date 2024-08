Na Vysočině dali Vyškované dva góly v celém utkání, s Opavou se jim to podařilo už po dvou minutách. Ve 23. vteřině skóroval Jaroslav Pekr. Na konci druhé minuty přidal druhý zásah Michal Tomek. Pekr zdálky propálil vše, co mu stálo v cestě, Tomek přesně střílel z vrcholu kruhu.

Příprava:

Hokej Vyškov – HK Slezan Opava 6:4

Třetiny: 3:2, 1:1, 2:1. Branky: 1. Pekr, 2. Tomek, 18. Štefka, 40. Tomek, 57. Lekeš, 60. Tomek – 6. Štindl, 12. Krejsa, 26. Brodek, 54. Vašenka. Diváků: 70.

Vyškov: Žurek (Šarman) – Holemý, Hohl, Hefka, Dufek, Šindelák, Hohl D., Pekr – Sebera, Zabloudil, Vašíček – Tomek, Krejčiřík, Nesvadba – Bartes, Štefka, Lekeš – Pokorný. Trenér: Michal Konečný.

Opava: Nowak (Slíž) – Šindelář, Kalus, Ficek, Gřesík, Ludvík, Thiel – Pachula, Brodek, Brada – Krejsa, Vašenka, Beránek – Štindl, Kotásek, Wendelín – Havel. Trenér: Pavel Zdráhal.

Hosté ale podobně rychle skóre srovnali. Snižoval Josef Krejsa a ve 12. minutě vyrovnal Jan Štindl. Od té doby se hrála vyrovnaná partie a rozhodnutí přišlo samém závěru. Necelé čtyři minuty před koncem za stavu 4:4 zakončil skvělou individuální akci David Lekeš a výhru pak pečetil střelec úvodní branky Tomek, když poslal puk do prázdné branky přes celé hřiště při power-play Opavanů.

„Po rychlém vedení tam trochu přišlo sebeuspokojení, ale to klukům nevyčítám. Při takovém vývoji to není neobvyklé. Pro mě je důležité, že po vyrovnání se kluci vrátili k naší ofenzivní hře a pořád jsme chodili do šancí. Dostali jsme sice čtyři góly, ale ani v defenzívě to nebylo špatné. Dnes nám i jim chyběla první pětka, ale testování nám prakticky skončilo. Teď nás čekají poslední tři zápasy, ve kterých už budeme chtít najít definitivní podobu sestavy,“ zhodnotil zápas trenér Michal Konečný, který dnes slaví šedesáté narozeniny.

Pro jeho svěřence to bylo šesté přípravné utkání a úsměvy po něm rozdával především autor hattricku Tomek.

„Musel jsem v přípravě hodně přidat, i když to je druhá liga, má velkou kvalitu a rychlost, začátek nebyl jednoduchý. Kluci mně občas dávají sežrat, že jsem jeden z nejmladších. Ze začátku zápasu jsem se spíš snažil napadat, jak mi říkal trenér. Chce, abychom se prezentovali útočným hokejem a hodně napadali. Když jsem se dostal ke své první střele a ta skončila v bráně, začal jsem si víc věřit a střílet ze všeho. A jsem samozřejmě rád, že mně to tam padalo,“ radoval se kanonýr zápasu.

V poslední třetině se hrál opatrnější hokej a přibylo osobních soubojů. Hosté dokázali potřetí srovnat vyškovský náskok gólem Jana Vašenky. Ale v závěru zaúřadovali zmínění vyškovští dvacetiletí mladíci.

„Bohužel jsme prospali začátek a rychle prohrávali 0:2. Poté jsme opět hráli docela slušně směrem dopředu, ale hra celého týmu v obranné fázi nám zatím hapruje. Pořád se snažíme hrát hurá hokej a vytváříme hrubky, což se nám stalo osudným třeba při brance na 4:3. Takhle hrát nejde, proto doufám, že už příští týden budeme kompletní a na těchto taktických věcech začneme ještě více pracovat,“ zhodnotil zápas trenér Slezanů Pavel Zdráhal.