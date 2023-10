Po dvou porážkách si vyškovští hokejisté v pátém kole II. ligy spravili chuť v Šumperku. Na ledě loňského prvoligového klubu vyhráli poměrně hladce 6:2. V tabulce Vyškov postoupil na čtvrté místo, Šumperk zůstal poslední. To se samozřejmě nelíbí jeho vedení a bezprostředně po zápase odvolalo trenéra Davida Káňu, jehož dočasně nahradí dosavadní asistent Tomáš Sedlák.

Hokej II. liga Šumperk - Vyškov 2:6. | Foto: dracisumperk.cz

Opět v trochu kompletnější sestavě se hosté od začátku snažili držet otěže zápasu a už po minutě si otevřeli střelecký účet. Obránce Draků namazal puk do jízdy Adamu Popelkovi a ten jej po sóle poslal nechytatelně do horního rohu domácí branky střežené Milanem Ryšavým. Domácí sice srovnali Jakubem Horkým, ale svoji převahu hosté vyjádřili trefami Michala Janečka a Matěje Tomajka.

„Začali jsme dobře, ale zase jsme to vedení 1:0 lehkovážně ztratili po naší neuvěřitelné chybě. Přitom jsme si jasně řekli, abychom byli zodpovědní, bohužel. Nicméně první třetinu jsme byli jasně lepší a rozdíl mohl být daleko větší,“ komentoval první část zápasu trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga - sk. B

Draci Šumperk

– Hokej Vyškov 2:6

Třetiny: 1:3, 1:1, 0:2. Branky (nahrávky): 5. J. Horký (Polách, Scheuter), 30. Šišolák (Vachutka, Jaroš) – 2. Popelka, 10. Janeček (Tomajko), 16. Popelka (Hefka, Krejčiřík), 27. Popelka (Sebera, Mikulík), 47. Janeček (D. Hohl, Tomajko), 53. Sebera (Žižka, Popelka). Rozhodčí: Maršálek – Viskot, Augusta. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Diváků: 439. Střely na branku: 32:47.

Vyškov: Synek – Holemý, Hefka, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Ramert – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Ve druhém dějství zajistil Vyškovu tříbrankový náskok svým druhým gólem Popelka, který bekhendem trefil odkrytou branku Šumperka. Draci kontrovali Ondřejem Šišolákem a tentýž hráč mohl ve 35. minutě přidat kontaktní gól z trestného střílení, které rozhodčí po konzultacích nařídili za hákování Adama Studeného. Domácí střelec si najel z levé strany, ale při blafáku mu v rozhodujícím momentu puk sjel z hokejky. Domácí pak měli další šance, ale výborně chytajícího brankáře hostů neprostřelili. Vyškov si tak do poslední části přenesl dvougólový náskok.

„Asi v podvědomí zase toho, že na soupeře máme, jsme druhou třetinu úplně přestali bruslit. Kdyby nebylo Synka v bráně, tak si myslím, že by ta druhá třetina skončila úplně jinak. Chytil několik jejich tutovek,“ posteskl si a zároveň chválil vyškovský lodivod.

Až do 47. minuty to pak byla hokejová přetahovaná a nadějné situace měly oba celky. Domácí ambice pak definitivně uťala trochu šťastná pátá branka hostů. Michal Janeček víceméně nahodil plachtu od modré čáry a puk se s asistencemi Dominika Hohla a Matěje Tomajka dostal za záda Ryšavého.

Tečku za zápasem mohl udělat po necelé půlminutě Dominick Vašíček, ale puk v cestě do domácí sítě zastavila tyčka. Draci sice evidentně boj nevzdávali, ale hra už byla pod kontrolou Vyškovanů. V čase 52:45 pak jejich šestou branku zaznamenal střelou švihem Matěj Sebera po přesné přihrávce Tomáše Žižky. Ke korekci výsledku Šumperku nepomohla ani minutová přesilovka pět na tři, kterou hráli čtyři minuty před koncem.

„Ve třetí třetině to rozhodl ten pátý gól a pak už jsme to kontrolovali. Výsledek vypadá jednoznačně, ale já si myslím, že pořád máme takovou tu tendenci hrát jenom krásný hokej a některé ty chyby jsou až neuvěřitelné. Kolikrát kroutím hlavou nad tím, co dokážeme vymyslet. A hodně mě také mrzí veliký počet našich vyloučení. To si musíme říct na rovinu, že tak to dál nejde. Hrát šestnáct minut v oslabení, to je moc, to je skoro celá třetina. Přitom většina těch faulů jsou naprosto nesmyslné a zbytečné. Takže určitě máme mnoho námětů, na čem v přípravě zapracovat,“ shrnul Konečný.

I v dalším kole pojedou Vyškovští k soupeři. Ve středu nastoupí na ledě v Havlíčkově Brodu. Hrát se bude od 18.00 hodin.