Soupeře v prvním vzájemném utkání na jeho ledě jasně přehráli a nyní před zápasem byl mezi nimi rozdíl šesti příček a třinácti bodů. Ale jak to ve druhé lize bývá, rozdíly se aktuálními okolnostmi často smazávají.

„Nebylo radno je dopředu podceňovat, navíc přijeli posilnění o hráče z Pardubic. Vůbec se to dnes nerodilo lehce, Žďár hrál sympatický hokej,“ uvedl trenér domácích Michal Konečný.

Ten má s klubem z Vysočiny bohaté zkušenosti, protože ho tři roky na lavičce vedl. A z té vyškovské musel sledovat, jak jeho tým inkasuje jako první. Ve třinácté minutě hosté využili Burešem přesilovku. „Začali jsme první třetinu vlažně, byli jsme potrestaní gólem, celá ta třetina byla z naší strany taková neslaná, nemastná, upřímně bylo co si říct v kabině,“ podotkl.

II. liga - východ

Vyškov – Žďár n. S. 6:3

Třetiny: 1:1, 3:2, 2:0. Branky (nahrávky): 19. Sebera (Komínek), 21. Komínek (Mikulík, Žižka), 21. Vašíček (Sebera, Blaha), 22. Tomajko (Hohl, Vosátko), 46. Kořenek (Dobiáš, Holemý), 60. Komínek (Čuřík, Studený) – 13. Bureš (Ludvík, Gregar), 29. Vaňkovský, 40. Wasserbauer (Pilný). Rozhodčí: Grygera – Rychlý, Bubela. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváků: 200.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Blaha, Mikulík, Žižka – Kořének, Tomajko, Weintritt – Hefka, Vašíček, Janeček – Čuřík, Snášel, Komínek – Doniáš, Sebera, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 13 13 0 0 0 83:13 39

2. Kopřivnice 13 9 0 2 2 61:47 29

3. Vyškov 13 8 1 1 3 61:40 27

4. Nový Jičín 12 5 2 0 5 42:38 19

5. Havířov 13 5 1 1 6 41:40 18

6. Val. Meziříčí 11 4 1 1 5 29:36 15

7. Havl. Brod 13 5 0 0 8 47:64 15

8. Opava 13 3 1 2 7 31:50 13

9. Vel. Meziříčí 13 3 1 0 9 28:52 11

10. Žďár n. S. 12 3 0 2 7 31:58 11

11. Hodonín 12 1 3 1 7 32:48 10

A nic na tom nezměnilo ani vyrovnání Sebery ještě před první

sirénou. Přestávková rozprava padla na úrodnou půdu. Vyškov předvedl úžasný návrat do hry, když v rozmezí šestačtyřiceti vteřin skóroval třikrát. Nejprve v přesilové hře vymyslel Mikulík chytrou zadovku na Komínka, pak v brejku na ose hřiště natáhl ke střele do horního růžku Vašíček a vše završil Tomajko, který vrátil do odkryté branky puk odražený od tyče.

Rozhodnuto, debakl, hosté na ručník, zdálo by se. Jenže zdání klame. Vyškovští znovu trochu polevili v kvalitě a ostražitosti a do druhé přestávky Žďár snížil na jednobrankový rozdíl, když velkou chybu v rozehrávce využil Vaňkovský a okénko v obraně při přebírání protivníků našel Wasserbauer.

„Hloupá chyba, pak nedůraz a zase to bylo jen o gól. Byl jsem zklamaný, najednou jsme zase všechno brali jako samozřejmost, tohle musíme odstranit. Stáhli jsme to na tři lajny a pak už to kluci naštěstí disciplinovaně a bez velkých chyb dohráli,“ zmínil Konečný.

„Vyhraný“ zápas už domácí opravdu neztratili, naopak ve třetí třetině zvýšil Kořenek, když využil vyhraného souboje a skvělého načasování přihrávky od Dobiáše, při powerplay soupeře pak vše uzavřel svým druhým gólem večera Komínek.

„První třetinu jsme se trochu trápili, ale ustáli jsme to. Ve druhé pomohly ty rychlé góly, ale zase jsme pak přestali hrát s tím, že je to hotové. Ani v kabině nebylo takové nadšení jako obvykle, uvědomovali jsme si, že to od nás nebylo úplně ono,“ podotkl útočník Filip Weinttrit.

A co bude dál? Díky volnému losu v dalším kole týdenní zápasové volno a pak ve středu přijede druholigový „taxisův příkop“ ze Znojma. „Nemůžu úplně říct, že bychom se na ně moc těšili,“ zavtipkoval jmenovaný vyškovský hráč. Každopádně půjde o jeden z vrcholů vyškovské sezony. „Určitě se těšíme víc, než když jsme jeli k nim. Máme možnost u nás odehrát daleko lepší zápas a třeba i výsledkově vyrovnanější. Uděláme všechno proto, abychom je potrápili,“ prohlásil.