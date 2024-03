Několik podobných znaků se vstupem do osmifinále play-off s Kopřivnicí (9:1) měl první čtvrtfinálový zápas hokejistů Vyškova s Havlíčkovým Brodem. Hlavně hladký průběh, Brod porazili 6:1 a v sérii rovněž hrané na tři vítězná utkání z pěti tedy vedou 1:0. První odveta se bude hrát v pondělí od 18.00 hodin ve městě na Vysočině.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Rozjezd k nakonec jasnému vítězství byl ale pomalejší než s Kopřivnicí. První třetinu Vyškované vyhráli jen 1:0. Domácí sice byli aktivnějším týmem, ale dobré možnosti si vypracovali i hosté. Skóre stanovil ve 13. minutě Adam Studený střelou od modré čáry, kterou těsně před brankářem Novákem tečoval některý z hráčů v klubku před jeho brankou.

II. liga - čtvrtfinále

1. zápas:

Hokej Vyškov – BK Havlíčkův Brod 6:1

Třetiny: 1:0, 2:0, 3:1. Branky (nahrávky): 13. Studený (Krejčiřík), 35. Studený (Komínek, Lehečka), 36. Mikulík (M. Janeček), 44. Studený (Komínek, Lehečka), 46. Komínek (Dluhoš, Synek), 57. Komínek (Lehečka) – 58. Havlát (Valášek, P. Kuchta). Rozhodčí: Škach, Schenel – Smetková, Visko. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Oslabení: 2:0. Diváků: 190. Střely na branku: 37:28.

Stav série: 1:0.

Vyškov: Synek (Šarman) – Studený, Mikulík, Dluhoš, Hohl, Hefka, Zavřel, Žižka – Sebera, D. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, J. Štefka, Popelka. Trenér: Michal Konečný.

Havlíčkův Brod: Č. Novák (M. Nedvěd) – Vala, Ja. Novák, Benák, M. Krejčí, Kerber, D. Vacík, Kutlvašr – Voříšek, Valášek, Tecl – Kopic, Pártl, Endál – P. Kuchta, Havlát, Bureš – Dymák, Košťál. Trenér: Aleš Kraučuk.

Od úvodu druhé třetiny už tlak domácího týmu začal sílit. Havlíčkův Brod se držel v kontaktu, ve 35. a 36. minutě ale dali Studený a Matěj Mikulík v rozmezí šestatřiceti vteřin dva »slepené« góly a domácí definitivně usedli do sedla. Studený využil přesilovku, tentokrát dorážkou zblízka, když Novák před sebe vyrazil tvrdou ránu Tomáše Komínka. Mikulík pak od modré čáry spíše nahodil kotouč před branku a ten propadl až za Novákova záda. Hosté pak byli do konce druhé třetiny pod velkým tlakem. Čelili mu i za cenu nedovolených zákroků a mohou být rádi, že Vyškov přesilovky nevyužil a do šaten se šlo stavu »jen« 3:0.

„Ano, trochu podobné jako první utkání s Kopřivnicí to bylo. Ta první třetina sice byla vyrovnaná, ale byli jsme hodně trpěliví a postupem času jsme získávali čím dál víc půdu pod nohama a gradovalo to ve třetí třetině. To už jsme byli jasně lepší. Výsledek je hezký, ale já hodnotím hlavně to, že jsme se stejně jako s Koprem prosadili vlastním výkonem,“ chválil tým spokojený kouč Vyškovanů Michal Konečný.

Ten musel v osvědčené sestavě udělat jednu změnu. Pro studijní povinnosti mu chyběl Jan Holený, za kterého povolal dalšího mladíka ze Zlína. Druholigovou premiéru juniora Matěje Zavřela ve vyškovské obranné řadě kouč zhodnotil velmi kladně.

Ve třetí třetině hosté evidentně preferovali útok a korekci výsledku. Vyškovany dokonce přestříleli 14:8, ale hra na riziko jim moc nevycházela. Domácí se dokonce dvakrát prosadili ve vlastním oslabení. Důležitý čtvrtý, pojišťovací gól na vítězství ovšem dal při hře na pět po pěkné brejkové kombinaci z vlastní třetiny kanonýr zápasu Studený. Ve 46. minutě hráli domácí ve čtyřech a Jan Dluhoš našel dlouhým pasem na útočné modré čáře rozjetého Komínka, a ten samostatné nájezdy zakončovat umí.

U šestého »zářezu« se domácí diváci a určitě i jeho strůjci Komínek s Jakubem Lehečkou bavili. Lehečka vypíchl rozehrávku brodských beků podél modré čáry a oba pak v oslabení jeli sami na Nováka. A měli hodně času i prostoru, aby si pohráli. Takže si před ním několikrát puk vyměnili, Nováka vytáhli z klece a Komínek mohl zasunout puk do prázdné branky.

Možná jako varování pro odvetu pak hosté přece jen dosáhli čestného úspěchu, když Robert Havlát v přesilovce dovezl puk z levé strany přes vyškovské bránící hráče až záda gólmana Tobiáše Synka.

„Zase musím zopakovat, že je jedno, jak vysoko vyhrajete. V pondělí to v Havlbrodu bude nový zápas, určitě zase jiný. My se samozřejmě pokusíme výsledkově i herně navázat na tento úvodní,“ konstatoval kouč Vyškovanů.