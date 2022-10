„Začali jsme opět v pohybu, tak, jak to po hráčích chceme. První třetina vypadala výborně, je škoda, že jsme v ní dokázali dát jen jednu branku,“ řekl trenér Michal Konečný.

II. liga - 4. kolo:

SKLH Žďár nad Sázavou

– Hokej Vyškov 0:5

Třetiny: 0:1, 0:2, 0:2. Branky (nahrávky): 14. Hefka (Romančík, Weinritt), 32. Vašíček (Luža), 32. Janeček (Studený), 46. Komínek (Čejka, Čuřík), 58. Komínek (Čuřík, Hohl). Rozhodčí: Grygera – Kalina, Kučera. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 430.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hefka, Hohl, Mikulík, Blaha, Studený, Vosatko, Žižka – Snášel, Sebera, Weintritt, Čejka, Janeček, Tomajko, Čuřík, Komínek, Vašíček, Romančík, Dobiáš, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 4 4 0 0 0 21:6 12

2. Kopřivnice 4 4 0 0 0 25:11 12

3. Vyškov 3 3 0 0 0 18:2 9

4. Havířov 4 2 0 0 2 9:9 6

5. Havl. Brod 4 2 0 0 2 16:17 6

6. Žďár n. S. 4 2 0 0 2 9:16 6

7. Opava 4 1 1 0 2 11:16 5

8. Val. Meziříčí 3 1 0 1 1 7:8 4

9. Nový Jičín 3 0 0 0 3 4:12 0

10. Hodonín 3 0 0 0 3 6:15 0

11. Vel. Meziříčí 4 0 0 0 4 4:18 0

O vedení se postaral ve čtrnácté minutě Vlastimil Hefka. První úspěch ale utkání na hostující stranu ještě zásadně nenaklonil. Naopak, na začátku druhého dějství Vyškov nabídl svému soupeři příležitosti k obratu.

„Druhá třetina byla od nás trochu paskvil, začali jsme ji na můj vkus moc suverénně, moc profesorsky, to se nám mohlo vymstít,“ upozornil kouč.

Gólové situace Žďáru ovšem celou dobu ztroskotávali na muži ve vyškovské brance. Michal Kořének už podruhé za sebou neinkasoval.

„Není to jen o mně, kluci mně padají do střel a dělají všechno pro to, aby mi to celé usnadnili. Snažím se ve Zlíně i ve Vyškově pracovat na tréninku na sto procent a každý zápas si naplno užít. Když dostanu příležitost chytat, jsem za to moc rád, a hlavně chci chytat s čistou hlavou od první do poslední minuty,“ zmínila vyškovská brankářská jednička.

Kořének tak položil základ k vyškovskému triumfu, od kterého se mužstvo odrazilo k zásadnímu zlomu, dvěma zásahům během pouhých dvanácti vteřin. O ně se postarali v polovině hrací doby Dominick Vašíček a Michal Janeček. Ve druhé pauze tak byl vyškovský náskok už třígólový.

Poslední dvacetiminutovku už tak mohli mít Vyškovští pod kontrolou, a také měli, navíc ještě dokázali navýšit skóre. Jmenovitě se o to postaral Tomáš Komínek, a to hned dvakrát. Nejprve byl na konci povedené přesilovky, následně ujel v oslabení.

„Vrátili jsme se k systému, co hrajeme a funguje to. Snažili jsme se hrát s pukem, a taky poctivě dozadu. Jsem rád, že jsme pomohli našemu gólmanovi k odměně, kterou si za svůj výkon zasloužil, tedy čistému kontu,“ uvedl dvojnásobný střelec.

Domácí tábor přijal porážku vestoje.

„Od první třetiny nám chyběl pohyb, a to se s námi bohužel táhlo po celé utkání. Měli jsme v zápase pět minut, kdy jsme dokázali být nebezpeční, to bylo kolem naší přesilovky pět na tři. Tu jsme však nevyužili a hned na to dvakrát inkasovali. Potom jsme se už do utkání nevrátili. Soupeř dnes byl ve všem jednoznačně lepší a zaslouženě si odváží tři body,“ sportovně uznal trenér Vojtěch Šír.

I v dalším kole II. ligy pojede Vyškov k soupeři. V sobotu v 17.00 hodin nastoupí na ledě Valašského Meziříčí.