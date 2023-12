Roli favorita v jihomoravském derby II. ligy v Brně s Technikou hokejisté Vyškova poměrně jistě splnili. Druhý tým tabulky porazil posledního 6:0. Přesto trenér Michal Konečný po zápase rozhodně nadšením neoplýval.

Hokej II. liga Technika Brno - Vyškov 0:6. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

„Pokud mám být upřímný, tak jsem z toho v šoku, protože tak škaredý zápas jsem už dlouho nezažil. My jsme se snažili hrát hokej a já samozřejmě chápu, že Technika je dole a že asi po nich nemůžeme chtít krásný hokej, ale abychom měli na náš styl deset vyloučených, tak to jsem prostě nepochopil… Navíc máme další dva zraněné hráče a při naší už tak velké marodce budeme v sobotu mít problém mužstvo nějak poskládat,“ ulevil si vyškovský lodivod po závěrečné siréně.

V opticky vyrovnané první třetině hráli hosté v oslabení osm minut. Charakter hry asi mohla změnit už první minuta. Tomáš Komínek jel sám na brankáře Daniela Šemberu, ale puk poslal do jeho klína. Podobnou šanci v oslabení neproměnil ani David Lekeš, takže potřebné uklidnění na vyškovské hokejky se tak odsunulo až do druhé části hry. Napomohl tomu i gól do »šatny«, když se odražený puk dostal k volnému Vojtěchu Krejčiříkovi. Ten sólo zakončil perfektně a do první přestávky tak hosté přece jen šli s náskokem.

II. liga - východ:

Technika Hockey Brno

– Hokej Vyškov 0:6

Třetiny: 0:1, 0:3, 0:2. Branky (nahrávky): 19. Krejčiřík (Lehečka), 28. Krejčiřík (Komínek, Lehečka), 30. Komínek (Krejčiřík, Lehečka), 34. D. Štefka (Tomajko, Žižka), 42. Studený (Komínek, Lehečka), 48. Žižka (Sebera). Rozhodčí: Kohoutek – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 8:10. Využití: 0:3. Diváků: 110. Střely na branku: 31:34.

Technika: Šembera – K. Holík, Kališ, M. Dufek, Úlehla, P. Vašíček, Fajmon, Kubica, Fornál – Račický, Picka, Tomaník – Benýšek, Harmim, Pospíšil – Kaukič, Bartes, T. Pigl – Martinec, Staněk, M. Pigl. Trenér: Martin Stloukal. Vyškov: Synek – Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Hefka, Žižka – Lekeš, D. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, D. Vašíček, Tomajko – Sebera, Komínek, Popelka.Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 21 17 0 3 1 128:47 54

2. Vyškov 21 12 1 2 6 87:70 40

3. Hodonín 21 9 5 1 6 65:52 38

4. N. Jičín 20 10 2 1 7 74:61 35

5. Opava 20 9 3 0 8 60:61 33

Příští zápas: Nový Jičín – Vyškov, sobota 9. 12. (18.00).

Vstup do druhé třetiny domácí hostům navíc usnadnili, když necelou půlminutu před koncem první dvacetiminutovky usedl na trestnou lavici první domácí vyloučený hráč Martin Pigl. Přesilovku sice hosté nevyužili, ale jejich herní převaha už začala narůstat. Ve druhé části byli výrazně lepší a utkání také třemi góly rozhodli.

„Do zápasu jsme samozřejmě vstupovali s jinými ambicemi. Dokonce to v první třetině i vypadalo, že bychom asi i mohli něco uhrát. Měli jsme tam jednu dvě gólovky, které jsme neproměnili a pak jsme dostali laciný gól po individuální chybě, když jsme puk nedostali ze třetiny. A od té druhé třetiny se nám to prostě sesypalo. Řekl bych, že je to z naší strany tak trochu očekávané, protože měníme systém hry a doháníme tréninkové manko. Ano, čekal jsem lepší výsledek, to se přiznám, ale toto mužstvo momentálně asi na víc nemá,“ uznal zasloužené vítězství Vyškovanů kouč studentů Martin Stloukal.

Možnou a očekávanou snahu Brňanů s výsledkem v poslední třetině ještě něco udělat uťal vlastně už konec druhé. Tři vteřiny před jejím koncem usedli na »hanbu« domácí Lukáš Kaulič a Nesim Harmin. Ve třech proti pěti se pak v poslední části domácí ubránili jen minutu. V polovině třetiny zvýšil vyškovský kapitán Tomáš Žižka na 6:0 a se spoluhráči se pak už víceméně zaměřili na dohrání zápasu. Jeho závěr bohužel pokazily zbytečné potyčky, takže to skončilo nervózně a s plně obsazenými oběma trestnými lavicemi.

„My jsme se snažili hrát hokej a ve finále se to nějak otáčelo proti nám. (trpký úsměv) Bereme tři body a myslím si, že kvalita byla jednoznačně na naší straně, to musel každý vidět. Výsledek je dobrý, ale žádnou radost teď nemám, protože jsme přišli o další dva hráče. Takový zápas je prostě potřeba rychle vymazat z hlav hráčů a věřit, že se kluci dají rychle zdravotně dohromady,“ zestručnil Konečný celkové zápasové hodnocení.

„Pokud mám z naší strany najít nějaká pozitiva, tak určitě to, že mužstvo dávalo najevo, že ví, že mu to nejde, a chtělo s tím něco udělat. Horší by bylo, kdyby kluci měli svěšené hlavy a nikdo nechtěl jít na led. A Vyškov? Musím smeknout, hrají opravdu velmi dobře. V tom svém systému jsou hráči doslova rutinéři, je vidět, že oni si důležité prostory hlídají a v důležitých chvílích prostě ví, kdy a kde mají zabrat. My máme velice mladé mužstvo, jsou tam vlastně jen tři starší zkušenější hráči, ostatní se to v podstatě učí,“ doplnil svůj pohled Stloukal.