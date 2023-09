V posledních přípravných zápasech hokejistů Vyškova na jejich druhou druholigovou sezonu se jim střelecky spíše nedařilo. Ovšem v úvodním utkání nového ročníku se vrátili ke kanonádám z konce minulého. V Kopřivnici vyhráli 8:5. O výsledku prakticky rozhodla druhá třetina, kterou hosté vyhráli 4:0.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„My jsme si šance vytvářeli i v těch přípravných zápasech, jen nám to tam prostě nepadalo. V Kopřivnici to bylo ve stylu, jak jsme dohrávali loňskou sezonu,“ potvrdil trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Ve vyrovnané první třetině hosté dvakrát vedli a domácí dokázali dvakrát srovnat. Do druhé části Kopřivničtí nastoupili v početní výhodě. Přesilovka se jimale notně nevyvedla, dokonce po samostatném úniku Štefky šli hosté potřetí do vedení. Tentokrát už definitivního.

II. liga - východ:

HC Kopřivnice

- Hokej Vyškov 5:8

Třetiny: 2:2, 0:4, 3:2. Branky (nahrávky): 9. Suchý (Pindel), 17. M. Mach (J. Mach), 45. Pindel (A. Urban, Hlaváč), 49. Pastor (Petrek), 59. Pastor (Bartošák) – 4. Sebera (Vašíček, Holemý), 16. Sebera (Mikulík, Štefka), 31. Štefka (Vašíček, Synek), 25. Lehečka (Komínek, Krejčiřík), 30. Komínek (Krejčiřík, Dluhoš), 38. Komínek (Krejčiřík, Lehečka), 44. Komínek (D. Hohl), 49. Popelka (Kořenek). Rozhodčí: Šutara – Gančarčík, Smetková. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 635.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, D. Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Ramert – Janeček, Tomajko, Sebera – Štefka, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

„Ta první třetina byla taková rozpačitá z obou stran a bylo vidět, že jde o úvodní zápas nové sezony. V přestávce jsme si k tomu něco řekli, trošku jsme to zklidnili a začali jsme hrát to, co umíme. Byla tam spousta dobrých věcí a dali jsme čtyři krásné góly. Tím se ten zápas vlastně rozhodl,“ komentoval výsledek kouč hostů.

Hned na začátku třetí třetiny zvýšil Komínek na 7:2. V rozhodnutém utkání pak domácí stačili zmírnit svůj debakl.

„Každý ví, že za tak vysokého vedení se mančaft těžko kočíruje do obrany. Najednou všichni chtějí dávat góly a trochu se zapomíná na zadní vrátka. Trošku mě to mrzí kvůli gólmanovi, nicméně nemůžu nikomu vytknout nějaké velké chyby. Minimálně dva z těch tří gólů padly pro ně s velkým štěstím, když se to k nim nějak odrazilo a oni to trefili. Víceméně tedy takové šťastné náhody po odraženém kotouči. Na druhou stranu jsme mohli vyhrát mnohem vyšším rozdílem. Měli jsme tam dost šancí a přečíslení dva nebo tři na jednoho,“ konstatoval spokojený trenér.

S Kopřivnicí se jeho tým v minulé sezoně do posledních kol „tahal“ o třetí místo. Úspěšnější byli Vyškované.

„Myslím, že jsme v zápase dominovali a měli jsme to pod kontrolou. Ale taky nemůžu říct, že by domácí hráli špatně. Určitě potvrdili, že se s nimi musí opět počítat. My jsme se prostě dostávali do těch přečíslení a máme hráče, kteří ten gól dát umí. Vytváříme si spoustu šancí a když to začneme proměňovat, tak pak jsou z toho tyhle divoké výsledky. Snad nám ta střelecká produktivita vydrží,“ dodal Konečný.

,,Věděli jsme, že zápas nebude jednoduchý. Vyškov loni hrál vyspělý útočný hokej s šikovnými mladými hráči. Tenhle zápas nás může jen posunout a můžeme si říct, co by ve středu mělo být lepší. Kluci zápas nevzdali a třetí třetinu odehráli dobře, i když skóre nebylo po dvou třetinách příznivé,“ nedělal z porážky tragedii domácí trenér Ladislav Majkus.

Ve druhém kole se Vyškov představí na domácím ledě. Ve středu od 18.00 hodin utká se Žďárem nad Sázavou, který v úvodním kole vyhrál v Šumperku 6:4.