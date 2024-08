Vyškovský tým je zvyklý víc gólů dávat a vždy také nějaký dostane. I ve Velkém Meziříčí se na jeho ofenzivním otevřeném stylu hokeje nic nezměnilo. Na domácího brankáře vyslali hosté dvaačtyřicet střel, ale Jaroslav Juda potvrdil velkou kvalitu za svá záda pustil jen dva puky. Navíc v době, kdy jeho tým hrál v oslabení. A protože stejně výtečně si v protější kleci vedl Dominik Šarman, zapsala si vyškovská defenzíva poprvé v přípravě nulu.

Příprava:

HHK Velké Meziříčí – Hokej Vyškov 0:2

Třetiny: 0:0, 0:2, 0:0. Branky (nahrávky): 25. Štefka (Bartes), 39. Bartes (Štefka, Šindelek). Rozhodčí: Hort - Kučera, Tichý. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Střely na branku: 21:42. Diváků: 240.

Vyškov: Šarman (Žurek) – P. Hohl, Šindelek, Pekr, Hefka, Mikulík, Dufek, D. Hohl – Pokorný, Nesvadba, Tomek – Štefka, Sebera, Krejčiřík – Zabloudil, Lekeš, Vašíček – Bartes. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápas: Vyškov – Opava, čtvrtek 28. srpna, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

„Ano, je to hodně nezvyklý výsledek, ale oni měli gólmana Judu, který je neskutečně podržel. My jsme měli jasnou převahu, moře šancí, nastřelili jsme tři nebo čtyři tyčky. Na to, že jsme hráli bez první lajny, tak kluci, kteří bojují místo sestavě se ukázali v dobrém světle, včetně obrany. A Šarman to jako obvykle zavřel a určitě se svým typickým klidem vyřešil pár ošemetných věcí. Myslím si, že výsledek je pro Velmez lichotivý,“ zhodnotil zápas spokojený trenér Michal Konečný.

Jak naznačil, byl tento zápas zřejmě poslední, kdy se ve větším míře točilo sestavou a zkoušelo. Od příštího chce už jen pilovat sestavu.

„Kádr už máme vlastně pohromadě a už jenom hledáme optimální složení jednotlivých lajn. Dva kluci odešli, jako poslední přišel do obrany Šindelek a vede si dobře. Už asi nikdo nepřijde a ani se s nikým nebudeme loučit a chybí nám dlouhodobě zraněný Janeček. Takže si necháme osm beků a dvanáct útočníků a budeme mít napsané nějaké kluky na hostování ze Zlína na střídavé starty, kdyby se někdo zranil,“ upřesnil šéf vyškovské střídačky.