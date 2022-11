„Bylo nám jasné, že to už bude jiné utkání než u nás. Meziříčí doma potrápilo Znojmo, porazilo Havlíčkův Brod, spoléhat se na to, že je zase přejedeme, to by byla chyba,“ ujistil trenér Michal Konečný, že v přípravě na zápas jeho tábor nic nepodcenil.

II. liga - skupina východ

HHK Velké Meziříčí

– Hokej Vyškov 3:6

Třeiny: 0:0, 3:1, 0:5. Branky (asistence): 24. Oščádal (Křenek, Juráň), 30. Oščádal (Sedláček, Křenek), 37. Střecha (Strnad, Dupljaku) – 22. Dobiáš (Mikulík, Sebera), 44. Kořenek (Žižka), 47. Dobiáš (Žižka, Mikulík), 50. Čuřík (Dobiáš, Mikulík), 52. Janeček (Dobiáš, Komínek), 58. Mikulík (Studený, Kořenek). Rozhodčí: Blaha – Čelechovský, Kučera. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 260.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Blaha, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Hefka, Dobiáš – Sebera, Janeček, Tomajko – Čuřík, Vašíček, Komínek – Kořenek, Čejka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 10 10 0 0 0 61:8 30

2. Vyškov 11 7 1 0 3 53:34 23

3. Kopřivnice 11 7 0 2 2 51:41 23

4. Nový Jičín 11 4 2 0 5 36:33 16

5. Havířov 11 5 0 1 5 35:34 16

6. Val. Meziříčí 9 4 1 1 3 24:27 15

7. Havl. Brod 11 4 0 0 7 36:56 12

8. Žďár n. S. 9 3 0 2 4 25:39 11

9. Vel. Meziříčí 11 3 1 0 7 24:38 11

10. Hodonín 11 1 3 1 6 30:42 10

11. Opava 11 1 1 2 7 23:46 7

Příští zápasy: Vyškov – Havířov, sobota 5. 11. (17.00). Vyškov – Žďár n. S., středa 9. 11. (18.00), ZS Vyškov.

V první třetině se jeho svěřenci trápili se zakončením, ve druhé jakoby je o své převaze ujistilo zmíněné rychlé vedení a byli za to potrestáni. Na druhou přestávku se tak odcházelo za stavu 3:1. „Bouřka“ v kabině byla pochopitelná.

„Je to tak, bylo tam rušno. V první třetině jsme měli spoustu šancí a nevyužili je, bylo tam i trochu smůly. Jenže tu druhou jsme odehráli moc bohorovně. Dali jsme gól a najednou jsme nesmyslně zvolnili. Projev mančaftu se mi nelíbil, bez důrazu, bez pohybu. Hokej je emotivní sport, led musí hořet,“ zdůraznil kouč.

„Museli jsme se trochu vyburcovat, protože jsme začali být lehkovážnější, a to byl ten důvod, proč jsme dostali góly. Něco jsme si v kabině řekli, stáhlo se to na tři pětky a zabralo to. Myslím, že máme kvalitnější tým než soupeř, šlo o to být trpělivý,“ potvrdil zvýšený přestávkový adrenalin kapitán mužstva Tomáš Žižka.

Změny pomohly, dostavil se vyškovský střelecký uragán. Snížení přineslo nahození Kořenka, při němž měl domácí gólman dokonale zakrytý výhled. Vyrovnání obstarala skvělá přesilovková kombinace, na jejímž konci byl Dobiáš. A do vedení dostal svůj celek deset minut před koncem Čuřík, když se skvěle orientoval před brankou a bekhendem poslal puk na místo určení. Dělovkou od modré čáry pak ještě velkolepý obrat dokonal Janeček a zvýšil na 5:3. Poslední úpravu konečného skóre měl na svědomí Mikulík, když z levého kruhu propálil gólmana.

„Máme jeden z nejmladších týmů v soutěži, opět se to ukázalo. Když jsme prohrávali, nelepilo nám to, skákalo nám to přes hokejky. Stažení na tři lajny tomu pomohlo a rozjelo se to naplno. Když se to láme a prohrává se, musí se s tím něco udělat. Je třeba dát prostor těm, kterým to zrovna jde. Příští zápas to zase může jít někomu jinému. Tady se to povedlo,“ uvedl Konečný.