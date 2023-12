Ve třináctém kole II. ligy prohráli hokejisté Vyškova na ledě Žďáru nad Sázavou potupně 4:10. Ve 24. soupeři debakl oplatili téměř stejnou mincí, doma zvítězili 10:5. A pro »Plameny« to mohlo být ještě horší. Po druhé třetině svítil na ukazateli skóre stav 9:2.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„Ano měli jsme ten Žďár hlavách a chtěli jsme jim to vrátit. Povedlo se to, ale musím říct, že to bylo i tím, že se nám do sestavy vrátili někteří hráči, takže jsme po delší době mohli pustit do boje čtyři lajny,“ konstatoval trenér Michal Konečný.

Po delší době tak oblékli dres Michal Janeček a Matěj Kořenek, bez omezení dlahou na prstu už nastoupil Dominick Vašícek. Takže na marodce zůstává jen Jan Štefka a vypadá to stále na delší dobu.

I. liga - východ:

Hokej Vyškov – SKLH

Žďár nad Sázavou 10:5

Třetiny: 4:1, 5:1, 1:3. Branky (nahrávky): 5. D. Vašíček, 7. Lehečka (Žižka, Komínek), 11. Krejčiřík (Komínek, Mikulík), 18. Sebera (Žižka, D. Vašíček), 21. Komínek (Mikulík, D. Štefka), 26. Studený (Janeček, Lekeš), 30. Studený (Žižka), 36. Komínek, 36. D. Hohl (Hefka), 53. Krejčiřík (Lehečka) – 19. Půhoný (Kukla, Pleva), 40. Kadleček (Gregar, Jar. Ludvík), 47. T. Ludvík (Kadleček), 49. Půža (Pleva, Jícha), 56. Kulhánek (Půhoný). Rozhodčí: Kohoutek – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 10:11 a navíc Sebera (Vy.) 5+OK napadení, Maštera (ZNS) 10 min osobní trest - nesportovní chování. Využití: 4:1. Oslabení: 0:2. Diváků: 125.

Vyškov: Šarman – Macháň, Dluhoš, Holemý, Studený, Mikulík, Hohl, Hefka, Žižka – Krejčiřík, Lehečka, Tomajko – Lekeš, Sebera, Vašíček – D. Štefka, Janeček, Popelka – Komínek, Kořenek. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Havířov 24 20 0 3 1 151:55 63

2. Vyškov 25 14 1 3 7 109:86 47

3. Hodonín 24 10 5 1 8 72:63 41

4. Nový Jičín 23 11 2 1 9 85:72 38

5. Opava 24 10 4 0 10 73:75 38

Domácí na soupeře vlétli jako uragán. Byla znát i motivace odčinit poslední dvě porážky v Kopřivnici a s Opavou. V 11. minutě už svítil na ukazateli skóre stav 3:0 a hosté se k prvnímu protiúderu dostali až minutu před koncem první části, když už prohrávali 0:4. Diváky požadovanou desítku domácí pak málem naplnili už po dvou třetinách.

„Ty dvě třetiny jsme odehráli tak, jak jsme si představovali. Soupeře jsme dostali pod tlak a dařila se nám i koncovka. Myslím, že můžu říct, jsme dominovali. Ta třetí třetina mě samozřejmě trochu mrzí, ale nebylo to jen o nás, ale nechci to rozebírat. Každopádně jsem rád, že jsme rok zakončili vítězstvím,“ nakonec u vyškovského lodivoda převážila spokojenost.

Lze pochopit, že jeho svěřenci v poslední části za rozhodnutého stavu asi už přehodili myšlenky na blížící se oslavy vánočních svátků, Silvestra a Nového roku. Ta třetina už nebyla moc o hokeji, spíše se dohrávalo a rozkouskoval ji i »přísný metr« sudího a častá vyloučení.

V tomto roce bude ve východní skupině II. ligy odehráno ještě 25. kolo a dohrávky: pátek 22. 12. Havířov – Technika Brno, středa 27. 12. Havlíčkův Brod – Šumperk a Žďár n. S. – Valašské Meziříčí, sobota 30. 12. Hodonín – Nový Jičín. Kompletní 26. kolo je na pořadu už ve středu 3. ledna. Vyškovští pojedou do Velkého Meziříčí.

„Teď je relativně delší doba volna, protože Opavu máme předehranou. Přes svátky tedy kluci budou mít volno a bude tam společný vánoční večírek. Od středy pojedeme dvoufázové tréninky. A já se určitě pojedu podívat na některý zápas, asi někam poblíž ,“ dodal kouč Vyškovanů.