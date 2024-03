Odveta osmifinále II. hokejové ligy Kopřivnice – Vyškov opět potvrdila, že play-off je jiná soutěž než dlouhodobá základní část. Po domácím jasném vítězství 9:1 museli favorizovaní Vyškované v Kopřivnici o vítězství 4:2 tvrdě bojovat. Nicméně v sérii vedou 2:0 na zápasy a v sobotu ji na domácím ledě mohou ukončit.

Ilustrační. | Foto: Lenka Mikulíková

Charakter zápasu zřejmě určil jeho úvod. Na začátku třetí minuty uklidil několikrát odražený puk do vyškovské branky u zadní tyče zcela volný Vojtěch Pindel. Za necelé dvě a půl minuty šel za hákování na »hanbu« hostující Vlastimil Štefka a po sedmi vteřinách domácí přesilovku využili. Na tvrdou a přesnou střelu Jiřího Pargáče z pravého mezikruží se vyškovský brankář Tobiáš Synek nestačil přesunout.

„Nechci říct, že oni na nás vletěli, ale je pravda, že je bouřlivá domácí kulisa hnala dopředu a dali nám dva rychlé góly. Jeden z toho v přesilovce. Takže jsme z toho byli trošičku takoví otřesení nebo zaskočení. Ale už zhruba od desáté minuty jsme začali hrát svoji hru, a také si vytvářet šance, akorát jsme je neproměňovali,“ popsal start do utkání trenér hostů Michal Konečný.

II. liga-osmifinále:

HC ISMM Kopřivnice – Hokej Vyškov 2:4

Třetiny: 2:0, 0:3, 0:1. Branky (nahrávky): 3. Pindel (Brodek, Marek), 5. Pargáč (Pindel, Marek) – 22. Sebera (Krejčiřík, Vašíček), 26. Kořenek (Hefka, Studený), 37. Krejčiřík (Žižka, Holemý), 58. Sebera (Dluhoš, Hefka). Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváků: 1032. Stav série: 0:2.

Kopřivnice: Kubáň (Baldik) – Petrek, Marek, Hlaváč, R. Bartošák, Hrůzek, Fojtík, P. Zeman – J. Mach, Pindel, Brodek – Pargáč, O. Sluštík, Suchý – Pastor, Indrst, Kubík. Trenér: Marcel Kuděla.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Další zápasy: Vyškov – Kopřivnice, sobota 16. 3. (15.00). Kopřivnice – Vyškov, pondělí 18. 3. (18.00 - případný čtvrtý zápas, Vyškov – Kopřivnice, středa 20. 3. (18.00 - případný pátý zápas).

Zřejmě největší možnost dát aspoň kontaktní gól měl patnáct vteřin před první sirénou po střele Matěje Mikulíka Jakub Lehečka, ale brankářem Andreasem Kubáněm vyražený puk nedokázal poslat do poloviny prázdné branky. To bylo v přesilovce, když na trestné lavici seděl za vysokou hůl Jakub Mach. Vstup do druhé části tak domácí hostům usnadnili. V oslabení sice tlaku Vyškova odolali, ale pár vteřin po Machově návratu na led hosté už udeřili. Rychle založenou kombinaci na modré čáře zakončil přesnou střelou forhendem Matěj Sebera. Rozhodčí pak sice domácím neuznali gól pro vysokou hůl, ale to už převaha hostů byla patrná. Do druhé přestávky ji vyjádřili góly Matěje Kořenka a Vojtěcha Krejčiříka.

Také v závěru druhé třetiny šel na trestnou lavici domácí hráč Matej Peterek a hosté tak zase mohli třetinu rozehrát v relativním klidu. To ale moc dlouho neplatilo. Jednogólový rozdíl dával domácím stále naději a ti za ní šli za každou cenu. Nahrávala jim i vyloučení na vyškovské straně, takže postupně na ledě přibývalo nervozity. Dlouho ani jeden tým své šance nevyužil, což se povedlo až v 58. minutě Matěji Seberovi v podstatě po samostatné akci.

„Byl to klasický zápas play-offový zápas. V poslední třetině jsme přežili několik oslabení a musím pochválit nejen brankáře Synka, ale i výbornou práci celého týmu směrem dozadu. V závěru to domácí trochu neunesli a byli tam nějaké potyčky, ale to už naši zaslouženou výhru nemohlo ovlivnit,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

V samé koncovce šli »sedět« i domácí a Vyškov chvíli hrál i přesilovku pět na tři. Ani v ní ale už nikam nespěchal a v koncovce zápasu si především nechtěl připustit nějaké komplikace.