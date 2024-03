»Vyškovské« čtvrtfinále II. hokejové ligy se vyvíjí podobně jako osmifinále s Kopřivnicí. Po hladkém domácím vítězství nad Havlíčkovým Brodem (6:1) si Vyškované dnes přivezli těsnou výhru z Vysočiny. Na ledě bruslařů vyhráli 4:3. Zejména zásluhou produktivní druhé třetiny, kterou vyhráli 3:0. V sérii na tři vítězná utkání vedou 2:0 a ve středu ji tedy mohou na domácím ledě ukončit.

Po vítězství v Havlíčkově Brodě vedou hokejisté Vyškova v druholigovém čtvrtfinále 2:0 na zápasy. | Foto: bkhb.cz/Luboš Vácha

Úvodních pět minut druhého čtvrtfinálového zápasu se prakticky odehrálo před domácím brankářem Čeňkem Novákem. Střely hostů ale »úspěšně« míjely jeho tyče. V páté minutě Adam Popelka pálil do úplně odkryté brány, ale z velice ostrého úhlu ji také netrefil. Z následného brejku, po čtrnácti vteřinách, se Lukáš Endál rozhodl napálit puk od levého mantinelu a »golfák« skončil za zády Tobiáše Synka.

II. liga - čtvrtfinále:

BK Havlíčkův Brod – Hokej Vyškov 3:4

Třetiny: 2:1, 0:3, 1:0. Branky (nahrávky): 5. Endál (Kopic), 16. Pártl, 58. Tecl (Valášek, Vala) – 14. Dluhoš (Popelka, M. Janeček), 22. Lehečka (Komínek, J. Štefka), 28. Hohl (Komínek, J. Štefka), 36. Mikulík (Vašíček, Komínek). Rozhodčí: Maťašovský, Maršálek – Kučera, Augusta. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. Diváků: 610.

Stav série: 0:2.

Havl. Brod: Č. Novák (M. Nedvěd) – J. Novák, Vala, J. Kuchta, Benák, D. Vacík, Kerber, M. Krejčí, Kutlvašr – Tecl, Valášek, Voříšek – Endál, Pártl, Kopic – Bureš, Havlát, P. Kuchta – Pavelec, Dymák, Košťál. Trenér: Aleš Kraučuk.

Vyškov: Synek (Šarman) – Hefka, Studený, Dluhoš, Mikulík, Zavřel, Hohl, Žižka – Vašíček, Janeček, Tomajko – Lekeš, Sebera, Krejčiřík – Popelka, Kořenek, Lehečka – J. Štefka, D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Třetí utkání: Vyškov – Havl. Brod, středa 27. 3. (18.00).

„První třetinu jsme začali fakt dobře, ale v době našeho největšího tlaku se oni dostali asi poprvé k nám, Endál do toho plácl a padlo to tam. To je hokej. Po vyrovnání na 1:1 oni pak zase potrestali naši chybičku, a tak jsme první třetinu prohráli. Ale ukázalo se, že tu sílu máme. Ve druhé třetině jsme rozhodli třemi góly a myslím si, že jsme byli daleko lepší, určitě v bruslení, a měli jsme víc šancí, než na tři góly,“ upozornil trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Ve druhé třetině měl Vyškov jasně navrch. Hned na začátku si pomohl využitou přesilovkou, když na »hanbě« seděl za sekání domácí David Vala. Z pravého kruhu trefil Jakub Lehečka polovinu odkryté branky, když se Novák po křižné přihrávce od levého mantinelu nestačil přesunout k bližší tyči. Ve 28. minutě otočil stav doklepnutím po tlaku tří hráčů na brankovišti Jan Štefka. Pět minut před druhou přestávkou využili hosté další početní výhodu. Tentokrát střelou Matěje Mikulíka od modré čáry.

I v poslední části hry měl Vyškov více ze hry. Blízko pátému gólu byl ve 45. minutě, ale zmatek před Novákem nakonec domácí přežili bez úhony. Postupem času se Vyškované už víc soustředili na hlídání si náskoku a i když se dvě minuty před koncem domácí dostali gólem Marka Tecla do kontaktu, zvládli to celkem s jistotou.

„Třetí třetinu jsme hráli na můj vkus až moc opatrně, hodně zezadu. Na druhou stranu jsme domácí k ničemu moc nepustili. Oni sice dvě minuty před koncem dali takový náhodný gól, ale i ten konec jsme zvládli, takže jsme určitě vyhráli zaslouženě. Myslím si, že jsme neměli nějaké větší problémy, ale byl to play-offový zápas, ke kterém se mohlo stát cokoliv. My play-off hrajeme už druhý rok a je vidět, že kluci už umí uplatnit ty zkušenosti a nezmatkovali jsme ani za nepříznivého stavu,“ chválil vyškovský lodivod.

Ty drobné závěrečné komplikace přinesl zmíněný gól Marka Tecla. Ten zblízka doklepl puk, který se po nahození na zadní mantinel s tečí dostal před Synkovu branku. Na snížení okamžitě reagoval domácí kouč Aleš Kraučuk odvoláním brankáře a nasazením šestého hráče do pole. Jeho snahu ale zhatilo další vyloučení Valy. Domácí po něm sice vyhráli vhazování v útočném pásmu a zase odvolali brankáře, ale kotouč už hosté až do konce udrželi v bezpečné vzdálenosti od Synkovy branky.

„Výsledek se nepočítá, vítězství ano. Vedeme 2:0 a doma samozřejmě budeme chtít sérii ukončit. Samo to ale nepřijde. Musíme zůstat plně koncentrovaní. A Brod má dost kvalitní mužstvo a v dané situaci už v podstatě nemá co ztratit. Ale my si určitě chceme další cestu na Vysočinu odpustit,“ ujistil Konečný o pohodě ve své kabině.