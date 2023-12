Podle rozpisu soutěže měli hokejisté Vyškova rozehrát druhou polovinu své skupiny II. ligy v sobotu v Kopřivnici. Po dohodě se Slezanem Opava z ní ale první dílek »ukrojí« už zítra doma předehrávkou 25. kola.

Michal Konečný, Hokej Vyškov, trenér | Foto: Deník/ Redakce

Vstoupit do série druhých odvet mohou svěřenci trenéra Michala Konečného s otevřeným hledím. Na druhém místě sice ztrácí více bodů na suverénní Havířov, ale třetí příčce se poprvé vzdálili o pět bodů.

„Podle umístění je to paráda a navázali jsme na loňskou sezonu. Přitom se říká, se že ta druhá bývá pro nováčka horší a my jsme opravdu měli ten začátek takový kostrbatý. Nicméně všechno souvisí se vším a my jsme si k tomu vždycky něco řekli, dobré i špatné výkony podrobně rozebírali. Já pevně věřím, že teď se kluci a mužstvo jako celek semkli. Určitě to není náhoda. Hráči dobře pracují na trénincích a ono se to v zápasech projeví. A hlavně mám radost z toho, že jsme většinou bruslili líp než soupeř, což bylo v mnoha zápasech rozhodující,“ zhodnotil Konečný polovinu základní části.

Hokej Vyškov

Podzim 2023 - čelo tabulky:

1. Havířov 22 18 0 3 1 140:50 57

2. Vyškov 22 13 1 2 6 93:73 43

3. Hodonín 22 9 5 1 7 66:56 38

4. N. Jičín 21 10 2 1 8 77:67 35

5. Žďár n. S. 22 10 1 2 9 85:88 34

6. Opava 21 9 3 0 9 64:67 33

Odložené zápasy:

Havlíčkův Brod – Nový Jičín a Technika Brno – Opava.

Pořadí doma:

3. Vyškov 11 6 1 1 3 45:34 21

Venku:

2. Vyškov 11 7 0 1 3 48:39 22

Další program:

Středa 13. 12. Vyškov – Opava (18.00)

Sobota 16. 12. Kopřivnice – Vyškov (15.00)

Středa 20. 12. Vyškov – Žďár n. S. (18.00)

Středa 3. 1. Velké Meziříčí – Vyškov (17.30)

Aktuálně má jeho tým výbornou formu, vyjádřenou sérií devíti zápasů, v nichž si vždy připsal body. Paradoxně ta úspěšná série začala po debaklu 4:10 ve Žďáru nad Sázavou. Celkově jich přibylo dvaadvacet. A to už několik kol Vyškov hraje v okleštěné sestavě, protože mu pro zranění chybí větší počet hráčů. Konkrétně třeba hned čtyři útočníci, Jan Štefka, Matěj Kořenek, David Lekeš a Michal Janeček.

„Možná mužstvo stmelily právě ta zranění a díry v sestavě. A možná i to naštvání se po Žďáru. (úsměv) Nechci to zakřiknout, ale teď se perfektně doplňuje obrana a útok a všechno to správně funguje. I když nás táhne první lajna, tak je to týmová práce. Tak by to v hokeji mělo být. Mám radost, že kluci, kteří přišli do týmu, tam perfektně zapadli. Ať je to Kuba Lehečka nebo Vojta Krejčiřík, kteří se s Komínkem v lajně okamžitě zařadili mezi lídry mančaftu. Ale mohl bych jmenovat i ostatní kluky, i když třeba tolik nebodují. Všichni nemůžou jen bodovat a každý má v týmu nějakou roli a tu oni plní. Velmi oceňuju, že to perfektně drží vzadu oba gólmani. Jsou to mladí kluci a také oni měli ten, jak jsem to nazval, trochu kostrbatý rozjezd. Ale já jsem jim věřil, protože jsou šikovní a pracovití a teď nám to vracejí,“ pokračoval vyškovský lodivod v rozboru úvodního půlroku.

V minulé druhé lize startovalo jedenáct mužstev. Vyškovský nováček měl v polovině soutěže na kontě pětatřicet bodů a byl třetí. Srovnání přes bodový koeficient (loni na zápas 1,75 - letos 1,95) naznačuje, jak sdělil Konečný, nejen navázání na premiérový rok, ale i mírné zlepšení. Trenér si samozřejmě vyhodnocuje i ryze herní posun, ale ve vzestupném bodovém trendu by rád pokračoval.

„Plánovat body je ve sportu samozřejmě ošidné. Jistě, chceme jich nasbírat co nejvíc, ale důležitý je herní projev. A já vidím, jak klukům narostlo to zdravé sebevědomí, a taky, jak nás teď už vnímají soupeři. To znamená úplně jinak, než loni. Nahrává nám, že někteří z nás mají viditelný respekt. To bylo vidět třeba v posledním kole v Novém Jičíně. Oni mají velice kvalitní mužstvo, ale stejně začali hodně opatrně. Snad jsme si ten respekt zaslouženě vybojovali. Druhou stranou mince samozřejmě je, že nás už berou naprosto vážně a lépe proti nám brání. S tím už ale počítáme. Určitě každý soupeř je nepříjemný a vždy záleží, co vám dovolí. Proto razíme cestu, že to chceme být my, kdo udává v zápasech tempo a ráz hry, kdo se nechce přizpůsobovat soupeři, ale aby se on musel podřídit nám. Pokud budeme hrát zodpovědně a nebudeme dělat školácké chyby, pak to může opravdu k něčemu být,“ zdůraznil devětapadesátiletý kouč.

Do konce roku jeho tým odehraje ještě tři utkání. Na Opavu naváže v sobotu v Kopřivnici a letošní program zakončí ve středu 20. prosince domácím utkání se Žďárem nad Sázavou. V novém roce pak Vyškovští poprvé vyjedou na led ve středu 3. ledna ve Velkém Meziříčí. Vypadá to tak, že i tam ještě Konečný bude muset v sestavě improvizovat.

„V brzké době se asi v tomto směru nic moc nezlepší. Trochu se nám ta zranění táhnou. Z těch čtyř útočníků budou Honza Štefka a Matěj Kořenek určitě chybět i delší dobu v novém roce. Jak na tom budou Lekeš a Janeček, to se uvidí, ale zatím jim doktor také nějaké větší naděje na rychlý návrat nedává. Je to nepříjemné, ale musíme se s tím vyrovnat. Ale i tohle mělo tu svoji druhou, pozitivnější stránku. Vyzkoušeli jsme si beky v útoku, ať si to osahají, jak to vypadá vpředu. Ono to pro ně nebude na škodu,“ s upozornil šéf střídačky s úsměvem.

Ve východní skupině jsou jen dva týmy, které v první polovině nasbírali více bodů na kluzištích soupeřů než doma. Možná překvapivě poslední Technika Brno, která doma vyhrála jen dva z osmi zápasů a získala jen šest bodů. Naproti tomu v tabulce venkovních utkání je s patnácti čtvrtá. Konečného tým importoval 22 bodů, zatímco doma zůstalo o jeden méně. Kouč věří, že i tenhle »dloužek« divákům se bude dařit eliminovat.

„Podpory našich fanoušků si velice cením a věřím, že teď, co skončily fotbalové soutěže si cestu na zimák najdou i další. Myslím, že hrajeme atraktivní hokej, dáváme hodně gólů a určitě se nikdo na našich zápasech nenudí. Už samotné to druhé místo je určitě minimálně zajímavou pozvánkou. A všechny naše fandy ujišťuju, že klukům domácí bouřlivé prostředí nakloněné na jejich stranu určitě pomáhá,“ potvrzuje Konečný zájem o plnou tribunu.