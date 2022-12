Co se asi bude na ledě dít, naznačila už první minuta. Po devatenácti vteřinách se pohotově otočil u pravé domácí tyčky hostující Jan Hasoň a „outsider“ otevřel skóre. To dokázal navýšit brzy po první přestávce Marcel Juráň, když hosté v početní převaze pěkně vykombinovali vyškovskou čtveřici a střelec zůstal mezi kruhy osamocený.

Třetiny: 0:1, 2:1, 1:0. Branky (asistence): 31. Komínek (Žižka, Čuřík), 37. Janeček (Sebera, Dobiáš), 55. Luža (Vašíček, Komínek) – 1. Hasoň (Slabý, Oščádal), 22. Juráň (Křenek, Střecha). Rozhodčí: Čunočka – Bubela, Kalina. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváků: 149.

Vyškov: Kořének (Micka) – Hefka, Studený, Hohl, Mikulík, Holemý, Žižka – Snášel, Lekeš, Weintritt, Sebera, Janeček, Tomajko, Čuřík, Vašíček, Popelka, Dobiáš, Komínek, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 22 21 0 1 0 136:33 64

2. Kopřivnice 22 11 3 4 4 96:82 43

3. Vyškov 22 11 1 3 7 88:72 38

4. Havířov 22 9 2 3 8 73:65 34

5. Val. Meziříčí 20 9 3 1 7 58:69 34

6. Nový Jičín 22 8 4 0 10 77:73 32

7. Opava 22 7 3 3 9 69:86 30

8. Havl. Brod 22 8 2 1 11 78:94 29

9. Hodonín 21 4 4 3 10 56:70 23

10. Žďár n. S. 21 4 0 5 12 55:97 17

11. Vel. Meziříčí 22 3 2 0 17 43:88 13

V několika předchozích zápasech byli Vyškovští „zvyklí“ na opačný průběh, když o dvougólová vedení přicházeli. K obratu tentokrát v jejich prospěch pomohly využité přesilovky a samozřejmě i zvýšení obrátek. Kontaktní gól dali v početní převaze v polovině zápasu. Roztáhli hostující „čtverec“ a po ose Jakub Čuřík, Tomáš Žižka, Tomáš Komínek posledně jmenovaný zamířil na levé straně z voleje k bližší tyči. A vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat. Znovu to byl trest za meziříčské vyloučení. Od modré pálil Matěj Sebera a před brankou clonící Michal Janeček tečoval puk pod horní tyčku.

Přes velkou domácí převahu přišlo rozhodnutí až pět minut před koncem. Dominik Luža se opakovanou střelou a trochu se štěstím trefil do protipohybu brankáře Zdeňka Slavíčka a puk skončil ve vzdálenější šibenici.

„Ve středním pásmu jsem to protečoval na Dominicka (Vašíček, pozn. red.) a on to nakonec ke mně dostal zpátky. Nad střelou jsem nějak moc nepřemýšlel, mířil jsem na zadní tyčku, ale že to vyšlo takhle krásně, to už byla taková třešnička na dortu,“ uvedl autor vítězné rány.

„Jsme rádi, že jsme poslední zápas roku zvládli. Vlastně jsme neměli tak nějak co získat navíc, všichni čekali naše vítězství. Oni možná tabulkově na první pohled vypadají jako slabší tým, ale hráli dobře a hodně obětavě, padali do ran. A navíc to rychlé vedení je posílilo. Teď bude přestávka a myslím, že nám přijde vhod. Dobře potrénujeme a půjdeme do toho zase naplno,“ ujistil vyškovský kouč.

Při jednogólové ztrátě hosté samozřejmě mohli pomýšlet na srovnání při power-play, ale tu jim překazila dvě vyloučení.

„Dnes jsme nezačali dobře a byli jsme zaskočení, nemohli se chvíli dostat do zápasu. Ale zvládli jsme to. Všichni čekali výhru, ale v této soutěži není slabý soupeř, každý může potrápit každého, a to se tady stalo. Jsme rádi, že jsme před pauzou vyhráli a s čistou hlavou můžeme jít v novém roce dál,“ doplnil Luža.

Druhá liga má letos na pořadu ještě jedno kolo (sobota 17. 12). Vyškov má volný los, takže o body bude hrát až v novém roce. Už ve středu 4. ledna nastoupí na ledě SKLH Žďár nad Sázavou.