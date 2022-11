„Začátek sezony se jim moc nepovedl, ale jejich výkony mají vzestupnou tendenci, čeká nás těžká práce. Myslím, že mají na tuto soutěž nadprůměrný tým. Výsledek prvního zápasu pro odvetu nic neznamená. Byl to úplný začátek a vypadalo to, že jsou ještě trochu nervóznější než my sami. Navíc jsme je asi trochu překvapili, nevěděli předem, co od nás čekat. Chci pozvat fanoušky, měl by se hrát kvalitní hokej a já věřím, že padne víc gólů než minule s Opavou, tedy hlavně z naší strany,“ zdůraznil zkušený kouč.

II. liga – východ:

Hokej Vyškov – AZ Havířov

13. kolo, sobota 5. listopadu 17.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

2. Vyškov 11 7 1 0 3 53:34 23

5. Havířov 11 5 0 1 5 35:34 16

První utkání: Havířov – Vyškov 2:4 (1:3, 0:0, 1:1), 8. Mrva 45. Kolarz - 4. Čejka, 12. Dobiáš, 16. Sebera, 41. Blaha.

Co konkrétně od soupeře mohou hráči i diváci čekat, odhaduje útočník Vojtěch Dobiáš.

„Určitě to bude úplně jiný zápas než u nich. Tam je obrovské hřiště, u nás zase podstatně menší, bude to hodně o osobních soubojích. Mají mladé šikovné kluky s dobrým bruslením, ale to my taky. Takže se především musíme soustředit na vlastní výkon. Náš hlavní problém zatím často je, že se moc přizpůsobíme protějšímu týmu, někdy jedeme tak na padesát procent a pak musíme dohánět, obracet. S Havířovem musíme jezdit naplno od začátku,“ upozornil hráč, který si v posledním utkání ve Velkém Meziříčí připsal dva góly a dvě asistence.

K zápasu by měl být připravený nastoupit, stejně jako všichni jeho spoluhráči. Marodka je prázdná.

V minulém kole Havířov doma podlehl Novému Jičínu 3:5, když ve třetí třetině dotáhl dvougólovou ztrátu na 3:3. V závěru ale hosté využili dvojnásobnou přesilovku a vítězství jistili střelou do prázdné branky, když domácí hráli power-play.

„My hlavně nesmíme dopustit tak vlažný start do utkání, nebo nějaký větší výpadek v jeho průběhu. Podobně otočit zápas jako ve Velkém Meziříčí by bylo proti zkušenějšímu Havířovu velice obtížné,“ upozornil Konečný.

Zápasem s Havířovem Vyškov odstartuje sérii čtyř zápasů na vlastním ledě. Ve středu do Vyškova přijede Žďár nad Sázavou.