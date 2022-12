Motivace vyškovských hráčů pro středeční zápas proti Velkému Meziříčí je poměrně jasná. Domácí chtějí přerušit období dílčích neúspěchů. „Stoprocentně, tentokrát to musíme zvládnout, cokoli jiného než vítězství si nemůžeme připouštět,“ prohlásil trenér Michal Konečný.

II. liga - východ

Hokej Vyškov

– HHK Velké Meziříčí

24. kolo, středa 14. prosince, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

3. Vyškov 21 10 1 3 7 85:70 35

11. Vel. Meziříčí 21 3 2 0 16 41:85 13

Vzájemné zápasy: Vyškov – Velké Meziříčí 9:0 (2:0, 6:0, 1:0), Velké Meziříčí – Vyškov 3:6 (0:0, 3:1, 0:5).

To potvrzuje i postavení dnešních soupeřů v tabulce druholigové východní skupiny. Vyškovští drží stále průběžnou třetí příčku, byť se na ně „střed“ dotáhl, hosté jedenáctičlenné pořadí mužstev uzavírají.

Tým z Vysočiny přitom bodoval jen v pěti z jednadvaceti utkání a potýká se hlavně se střeleckou potencí s průměrem necelých dvou branek na zápas. „Pozor, některé výsledky nemají špatné, potrápili soupeře, u kterých se to nečekalo. Navíc nás čeká tradiční obranný val, který prostě musíme prorazit a uspět. Ale to není špatný tým, nepodceňovat,“ zdůrazňuje kouč.

Mimochodem s gólovým vyústěním své ofenzivní snahy má v posledním období viditelné problémy i vyškovská parta. Šancí si vytváří dostatek, ale prostě to nelepí. „Nedá se říct, že bychom byli v herní krizi. Trápíme se v koncovce, jde o to proměnit to, co se má proměnit. Produktivní jsou dva nebo tři hráči, na kterých to stojí. Potřebujeme góly od více kluků, nedá se spoléhat jen na někoho, ostatní se musí přidat,“ připomněl Konečný fakt, že dvojice Komínek a Vašíček si připsala více než třetinu všech vyškovských přesných zásahů.

Vyškovu chybí správný hokejový grázl a navíc dostává laciné góly

Připomeňme dosavadní vzájemné zápasy sezony. Na konci září Vyškov rozmetal Meziříčí 9:0, na začátku listopadu na půdě protivníka už to byla jiná písnička. Ještě pod dvou třetinách měli Vyškovští dvoubrankové manko a vítězství na sebe strhli až pětigólovým tajfunem v poslední periodě. „Vzpomínám si na to, nedali jsme plno gólovek a opět to bylo o tom, jestli se to prolomí. Naštěstí se stalo a pak to tam už napadalo,“ zavzpomínal asistent kapitána Jakub Čuřík.

Také potvrdil, že tým funguje, jak má, jen to kromě herní převahy promítnout i do skóre. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že po půlce základní části budeme třetí, budeme to brát všemi deseti. Teď prostě zbytečně ztrácíme body, musíme se soustředit na to zakončení. Spodek tabulky se dotahuje, jde o to udělat opět nějakou šňůru vítězství, víme, že hrát umíme, jen to prodat na ledě,“ dodal.

Jak se mu to se spoluhráči podaří proti Velkému Meziříčí, se ukáže ve středu 14. prosince od 18.00 hodin, kdy padne na vyškovském zimním stadionu úvodní buly.