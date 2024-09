Neuplynula ještě ani jedna minuta a hostující brankář Marek Micka lovil puk ze své sítě. Na levém kruhu zcela volný Dominick Vašíček převzal přihrávku od bočního mantinelu a s přehledem forhendem těsně nad ledem se trefil k pravé Mickově tyči. Začátek tedy podle vyškovských plánů. Jenže to, co sedělo pak byla asi nejhorší čtvrthodinka domácích za dvě sezony od návratu hokeje do Vyškova. Ve čtvrté minutě Tomáš Pospíšil vyrovnal a ve čtrnácté už hosté vedli 4:1.

Příprava:

Hokej Vyškov – Hokej »Draci« Šumperk 1:5

Třetiny: 1:4, 0:0, 0:1. Branky: 1. Vašíček – 4. a 14. Pospíšil, 5. Novotný, 13. Handl, 60. Jaroš. Rozhodčí: Klapetek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváků: 80.

Vyškov: Šarman (Hamrla) – Hefka, Dufek, Mikulík, Šindelek, Sedláček, D. Hohl, P. Hohl – Tomajko, Lehečka, Lekeš – Zabloudil, Vašíček, Sebera – Krejčiřík, Bartes, Štefka – Nesvadba, Pokorný, Tomek. Trenér: Michal Konečný.

Šumperk: Micka (M. Durycha) – Rutar, Drtil, Š. Durycha, Novotný, Panáček, Andrle, Minařík – Vachutka, Šišolák, Pospíšil – Scheuter, Picka, Jaroš – Ostřanský, Skuhrovec, Tarnoczy – Budína, Handl, Horký – Polách. Trenér: Tomáš Sedlák.

„Prochrápaný začátek a nebylo to poprvé. Bavili jsme se o tom po Hodonínu, a také několikrát před tím. Ta první třetina byla hrůzostrašná, ale tak to někdy je. Na druhou stranu ale musím i vidět, že oni v podstatě co měli šanci, tak všechno dali. A taky, že poskládali velice silné mužstvo a hlavně ta jejich obrana je hodně zkušená. Šumperk určitě bude hrát hodně nahoře,“ sice trenér Michal Konečný naznačil, že si generálku představoval úplně jinak, ale také, že z porážky nedělá tragédii.

Už na konci první třetiny jeho svěřenci začali přebírat otěže zápasu a ve druhé a třetí části už byla jejich převaha veliká a místy drtivá. V poslední třetině se dokonce hostující kouč Tomáš Sedlák snažil přerušit vyškovský tlak oddechovým časem, což je za třígólového vedení poměrně neobvyklé. Bohužel v řadě šancí se už nikdo z domácích hráčů gólově prosadit nedokázal.

„Po té první třetině jsme je dvě třetiny tlačili, ale když takhle prochrápeš začátek na 1:4, pak proti tak zkušenému soupeři s tím už jde těžko něco dělat. Výsledek vypadá hrozně, ale kluky jsem za ty dvě třetiny pochválil. My jsme do nich bušili a je podržel gólman,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Bohužel podle nepsaných pravidel se v závěru dostalo na okřídlené nedáš – dostaneš. Devatenáct vteřin před koncem ujel při přesilové hře Martin Pospíšil a jeho ideální přihrávku na zadní tyčku spolehlivě proměnil Tadeáš Jaroš v pátý gól.

„Určitě si zápas rozebereme a musíme změnit hlavně ty velice špatné začátky. A samozřejmě zlepšit zakončení dobře rozehraných akcí. Dnes nehrál Komínek a v koncovce určitě chyběl, ale rozhodně nebudu tvrdit, že s ním bychom vyhráli. Není to o jednotlivcích. Jsme sice celkově hodně mladí, ale musíme se umět vyrovnat i s absencemi těch starších hráčů,“ upozornil Konečný.