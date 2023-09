Hodonínu oplatili nedávnou porážku z domácího ledu, ale hlavně se hokejisté Vyškova znovu přesvědčili o tom, jak se asi bude hrát nový ročník druhé ligy. Ve tvrdém a místy i vyhroceném utkání Vyškov vyhrál v Hodoníně 3:2.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

„V přípravě je i takový zápas, který je na krev, potřeba odehrát, protože v sezoně nás nic jiného nečeká,“ poznamenal trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Ten do Hodonína nepřivezl hráče první řady Komínka a Lehečku, chyběl obránce Žižka. Už v páté minutě musel pro zranění odstoupit obránce Hohl, zhruba v polovině zápasu byl na pět minut a do konce utkání přísně vyloučený Krejčiřík. Stejný trest dostal Studený. Pak pro zranění odstoupil i Tomajko a asi aby problémům nebyl konec, Kořenkovi praskl nůž u brusle.

Příprava

SHKM Baník Hodonín

– Hokej Vyškov 2:3

Třetiny: 2:1, 0:2, 0:0. Branky (nahrávky): 16. Weintritt, 19. Dufek (Novák) – 9. Sebera (Štefka, Vašíček), 27. Mikulík (Štefka), 28. Vašíček. Rozhodčí: Kohoutek - Husák, Viskot. Vyloučení: 3:4, navíc Karafiát (Ho.) 5 minut, Studený 5 minut, Krejčiřík (oba Vy.) 5+OK. Využití: 1:1. Střely: 27:36. Diváků: 348.

Vyškov: Synek – Dluhoš, Hohl, Holemý, Studený, Mikulík, Hefka – Kořének, Krejčiřík, Popelka – Sebera, Vašíček, Štefka – Ramert, Janeček, Tomajko. Trenér: Michal Konečný.

„Takže se to prostě tak nakupilo, že nás jednu chvíli bylo osm. Nicméně všechno jsme ustáli a po zásluze jsme vyhráli. Myslím, že jsme byli hokejovější a zase jsme si vytvořili dost šancí. Tentokrát jsme si řekli, že za daného stavu budeme třetí třetinu hrát trošku odzadu a i za podpory gólmana jsme to uhráli,“ komentoval výsledek kouč Vyškovanů.

Těm v první desetiminutovce zajistil vedení Matěj Sebera, když útočném pásmu využil vytvořené přečíslení dva na jednoho. Domácí ještě do přestávky skóre otočili. Ve druhé třetině si Vyškov vzal vedení zpět a pak už branky nepadly. V přesilovce střelou od modré čáry vyrovnával Matěj Mikulík a vítězný gól dal minutu před koncem druhé části Dominick Vašíček, který si před mordrou čárou domácích přiťukl puk rukou, uvolnil se a zprava prostřelil domácího brankáře Dominika Pitáka.

„Začali jsme »dobře« – čtyřminutovým oslabením, které jsme ale výborně ubránili a soupeře jsme do ničeho nepustili. Pak jsme se do toho ale vůbec nemohli dostat. Jestli máme těžké nohy… nevím, ale vůbec nám to nejezdilo. Začali jsme dělat chyby v obranném pásmu, nedělali jsme to, co jsme si řekli a pořád jsme si to vraceli za vlastní branku. Soupeř nás napadal a pak z toho byly strašné problémy,“ nebyl s výkonem svých svěřenců spokojený domácí trenér Aleš Bachánek.

„Na můj vkus to bylo na přípravné utkání až zbytečně moc vyhecované. A měl jsem dojem, že rozhodčí na nás má přísnější metr. Ale, jak jsem řekl, to je v pořádku, i takový zápas do přípravy patří, tyto zápasy už mají náboj play-off. Hodonín potvrdil, že se dobře posílil. My už nezkoušíme, už ladíme, proto jsem rád za ten přístup, když nám chyběla první lajna. Mám velmi dobrý pocit, to vítězství jsme po těch dvou domácích nešťastných zápasech s Opavou a Velkým Meziříčím potřebovali,“ chválil Konečný.