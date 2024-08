Druhé přátelské utkání v rámci letní přípravy zavedlo hokejisty Vyškova na led Orlů Znojmo, kteří se po ročním působení v první lize vrací do druhé. Takže očekávali těžšího soupeře než v premiéře v Brně s Technikou (7:5). S domácím favoritem sehráli vyrovnanou partii, ve které hosté byli efektivnější v koncovce a zvítězili 5:2.

V prvním utkání v Brně se trenérovi Vyškovanů Michalu Konečnému velmi nezamlouvala obranná činnost. Ve Znojmě vítězství uhráli hlavně lepší defenzívou, přičemž kouč vyzvedl především výkony brankářů.

Příprava:

HC Orli Znojmo - Hokej Vyškov 2:5

Třetiny: 1:2, 1:2. 0:1. Branky (nahrávky): 16. Masař (Sova, Beránek), 36. Sedláček (Kubíček) – 9. Vašíček (Sebera), 18. Tomajko (Lehečka, Komínek), 23. Zabloudil (Komínek), 40. Sebera, 46. Mikulík (Zabloudil). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 753.

Znojmo: Synek – Sova, Hrůzek, Jenáček, Hodinář, Kubíček, Sedláček – Beránek, Urban, Zeman – Karafiát, Čermák, Špaček – Masař, Havlát, Bícha – Cakl. Trenér: Milan Procházka.

Vyškov: Kořének (41. Šarman) – Holemý, Mikulík, Uhříček, Pekr, D. Hohl, P. Hohl, Dufek – Komínek, Lehečka, Tomajko – Vašíček, Zabloudil, Sebera – Bartes, Tomek, Holba – Pokorný. Trenér: Michal Konečný.

„Na úvod přípravy byl začátek ze stany domácích hodně rychlý. Znojmo má dobré mužstvo. Výsledek je slušný, ale nebral bych ho nějak vážně. Nás podržel hlavně brankář Kořének. V druhé polovině utkání jsme se také rozbruslili a hra byla lepší. Oba týmy jsou v přípravě, takže se hodně bruslí a někdy ta hra je více nepřesná,“ řekl po utkání vyškovský lodivod.

Pro orly to bylo první přípravné utkání a zároveň i premiéra nových šéfů střídačky. Hlavním koučem je bývalý znojemský útočník Milan Procházka, asistentem Petr Hrachovina.

Jejich svěřenci se od začátku chopili taktovky a již v úvodních sekundách Kořénka donutili ke dvěma těžkých zákrokům. V ještě větší šanci se ve čtvrté minutě ocitl Masař, ale vyškovského brankáře také překonat nedokázal. Hosté se bránili, ale hned z prvního vážnějšího protiútoku skórovali. Chybu domácích v rozehrávce potrestal Dominick Vašíček střelou do protipohybu »Vyškovana« Tobiáše Synka ve znojemské brance. O pár desítek vteřin se pak do samostatného úniku dostal Tomáš Komínek, ale tentokrát svého nedávného spoluhráče nepřekonal. V šestnácté minutě vyrovnal Jakub Masař, ale hosté si vzali vedení zpět, když se z kruhu trefil Matěj Tomajko.

I v dalším průběhu byl obrázek hry podobný. Domácí si udržovali mírnou převahu, snažili nadále útočit, ale selhávali v zakončení. Vyškov se soustředil na obranu a hrozil převážně z rychlých brejkových situací. Postupně ale na ledě převažovala spíš bojovnost než hokejová krása. Hosté už na začátku druhé třetiny utekli na 3:1 a náskok si udržovali do konce. Prakticky jim stačilo trestat znojemské chyby a nepřesnosti.

„Na první přípravný zápas bylo dobré tempo, jinak tam bylo hodně nepřesností. Vyškov má velmi zkušený tým, který v minulých dvou sezonách došel až do semifinále a dnes byl lepší. Do dalšího zápasu musíme zlepšit celkové nasazení, pohyb, více se tlačit do brány, ztvrdit hru a víc bojovat,“ naznačil znojemský kouč Procházka, s čím nebyl spokojený.

Další utkání Vyškov se hraje v úterý. Na domácím ledě si od 18.00 hodin dá s orly odvetu.