Tady ale podobnost končí. Ve Žďáru šli Vyškovští až do vedení 4:1, s „Bobry“ drželi jednogólové vedení do 54. minuty, kdy opakovanou dorážkou z brankoviště vyrovnal Michael Vavřík. Hostům pak v závěru pomohli k výhře sami domácí, když na trestnou lavici krátce po sobě usedli za podražení Tomáš Holiš a Ondřej Martiník. Šestadvacetivteřinovou přesilovku pět na tři sice Vyškované nevyužili, ale krátce po návratu Holiše se trefil Komínek a při power-play pak do prázdné branky David Lekeš.

II. liga - východ:

HC Bobři Valašské Meziříčí

– Hokej Vyškov 1:3

Třetiny: 0:1, 0:0, 1:2. Branky (nahrávky): 54. Vavřík (Martiník, Pětník) – 2. Vašíček (Komínek, Sebera), 59. Komínek (Žižka, Hefka), 60. Lekeš (Janeček). Rozhodčí: Kapitanov – Gančařík, Voznička. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváků: 295.

Vyškov: Šarman (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Sebera, Tomajko, Kořenek, Vašíček, Lekeš, Komínek, Janeček, Čuřík, Snášel, Popelka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 25 23 1 1 0 151:39 72

2. Havířov 25 13 2 2 8 88:66 45

3. Vyškov 24 13 1 3 7 96:77 44

4. Kopřivnice 25 11 3 5 6 105:97 44

5. Opava 25 9 4 3 9 83:93 38

6. Val. Meziříčí 24 10 3 1 10 70:85 37

7. Havl. Brod 25 10 2 1 12 91:104 35

8. Nový Jičín 24 8 3 0 13 75:83 30

9. Hodonín 24 6 4 3 11 65:77 29

10. Žďár n. S. 25 4 0 6 15 65:118 18

11. Vel. Meziříčí 24 3 2 0 19 46:96 13

Příští zápas: Orli Znojmo – Vyškov, středa 11. 1. (18.00).

„To rychlé vedení nám paradoxně spíše ublížilo. Přestali jsme hrát, mysleli jsme si, že to půjde samo a v klidu že dáme další góly. Jenže už v první třetině jsme za to mohli zaplatit, v kabině jsme si k tomu museli trochu něco říct. Ale celkově to byl zajímavý zápas, znovu z naší strany odpracované naplno. Jen je škoda, že jsme neodskočili dřív a zase z toho udělali drama,“ komentoval dění v utkání Konečný.

Ten musel před zápasem řešit zásadní otazník, kdo nahradí v brance jedničku Michala Kořénka, který odjel reprezentovat s českými vysokoškoláky na univerziádu do amerického Lake Placid. Konečný měl šťastnou ruku, když zvolil Dominika Šarmana.

„Zvládli jsme to díky gólmanovi, klobouk dolů, chytal výborně. Přežili jsme tak spoustu oslabení a nakonec rozhodla právě naše přesilovka. Takové zápasy nám pomůžou i co se zkušeností týče. Dalo by se říct… konec dobrý, všechno dobré,“ chválil vyškovský lodivod.

Za pár dní teprve jedenadvacetiletý Šarman stál ve vyškovské brance poprvé a v premiéře měl 29 úspěšných zásahů.

„S týmem jsem od začátku sezony, takže komunikace ve hře, systém nebo něco podobného vůbec nebyl problém. Co se týká mě, byl jsem strašně vděčný za tu šanci a chtěl jsem tu důvěru hlavně nezklamat. Myslím, že se to povedlo, musím říct, že díky klukům, hodně mi pomáhali. A ten inkasovaný gól? Vypadalo to, že bude střílet, ale pak to udělal chytře a nahrával. Škoda, ale myslím, že celkově jsme byli lepším týmem a kluci to nakonec zvládli,“ těšil maldý gólman z vítězství i své výborné bilance.

Sérii tří novoročních zápasů na hřištích soupeřů zakonči Vyškovští ve středu ve Znojmě. V sobotu se pak poprvé letos poředstaví vlastním fanouškům v utkání s Novým Jičínem.